13.07.2022, 08:32
ФОТО | Как будто на Бали! Как семья из Тырва своими руками создала настоящий летний рай среди нетронутой природы
ФОТО:
Летнее гнездышко Арво и Кюлли Хаабъярв под Тырва настолько сливается с природой, что его с первого взгляда и не заметишь. Семья уважает вторичное использование: применяется все, чем одаривает природа, будь то упавшие деревья, изогнутые ветви или засохшие корни.
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„Начинаем ездить сюда с ранней весны. Приезжаем в пятницу вечером, уезжаем в воскресенье – три часа, и тут! – говорит Кюлли. – Даже если утром всего 10–11 градусов тепла, мы все равно сидим на летней кухне. Здесь приятно пить кофе и готовить“.