ФОТО | Как будто на Бали! Как семья из Тырва своими руками создала настоящий летний рай среди нетронутой природы

„Начинаем ездить сюда с ранней весны. Приезжаем в пятницу вечером, уезжаем в воскресенье – три часа, и тут! – говорит Кюлли. – Даже если утром всего 10–11 градусов тепла, мы все равно сидим на летней кухне. Здесь приятно пить кофе и готовить“.

Все, что видит глаз, – натуральное и деревянное, от садовой мебели до посуды. „Я люблю природу и постаралась сделать это место максимально приближенным к ней. У нас здесь близкое к земле богемное существование“, – говорит Кюлли. Здесь все от начала до конца сделано руками Арво. „У мужа моего золотые руки, я лишь подбрасываю идеи. Время от времени Арво говорит, что он боится, чего я еще напридумываю“, – смеется Кюлли. Она вспоминает, что в первые годы единственными инструментами Арво были...