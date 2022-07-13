Мой Дом
13.07.2022, 08:32

ФОТО | Как будто на Бали! Как семья из Тырва своими руками создала настоящий летний рай среди нетронутой природы

 
При строительстве террасы семья пустила в дело все, что предлагает природа.
При строительстве террасы семья пустила в дело все, что предлагает природа.
ФОТО: Foto: Tiit Koha

Летнее гнездышко Арво и Кюлли Хаабъярв под Тырва настолько сливается с природой, что его с первого взгляда и не заметишь. Семья уважает вторичное использование: применяется все, чем одаривает природа, будь то упавшие деревья, изогнутые ветви или засохшие корни.

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„Начинаем ездить сюда с ранней весны. Приезжаем в пятницу вечером, уезжаем в воскресенье – три часа, и тут! – говорит Кюлли. – Даже если утром всего 10–11 градусов тепла, мы все равно сидим на летней кухне. Здесь приятно пить кофе и готовить“.

Все, что видит глаз, – натуральное и деревянное, от садовой мебели до посуды. „Я люблю природу и постаралась сделать это место максимально приближенным к ней. У нас здесь близкое к земле богемное существование“, – говорит Кюлли. Здесь все от начала до конца сделано руками Арво. „У мужа моего золотые руки, я лишь подбрасываю идеи. Время от времени Арво говорит, что он боится, чего я еще напридумываю“, – смеется Кюлли. Она вспоминает, что в первые годы единственными инструментами Арво были...

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