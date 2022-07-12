Закупились впрок? 25 хитростей о том, как хранить продукты месяцами

Delfi Дом&Сад обобщил несколько десятков советов о том, как лучше всего хранить те или иные продукты, овощи и фрукты.

1. Храните лук в капроне, это удлинит срок его жизни до 8 месяцев. Другой вариант – заплести его в косу и подвесить куда-нибудь повыше.

2. Резаный зеленый лук лучше всего держать в морозилке в пластиковой бутылке и вынимать по мере надобности столько, сколько нужно. Главное – убедиться, что он совершенно сухой перед тем, как засыпать его в бутылку.

3. Для того чтобы зубчики чеснока не засохли, его имеет смысл почистить и залить растительным маслом. Другой вариант – положить в любой ящик (с отверстиями) рядами соль и чеснок до самого верха. Это позволит ему оставаться более сочным.

4. При комнатной температуре лучше хранить авокадо, абрикосы, бананы, чеснок, киви, дыни, нектарины, лук, груши, персики, сливы, ананасы и картофель. В холодильник же имеет смысл положить яблоки, бобы, ягоды, капусту (в том числе и цветную), морковь, вишню, огурцы, виноград, грибы и кабачки.

5. Грибы нужно хранить в бумажном пакете.

6. Помидоры нельзя хранить в целлофановом пакете, это ускорит гниение. Незрелые помидоры лучше всего хранить в бумажном пакете или вдалеке от остальных овощей. Зрелые помидоры хранятся при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Перезрелые лучше положить в холодильник, но перед употреблением вынуть заранее и подержать при комнатной температуре.

7. Лук и картошку хранить вместе нельзя ни в коем случае. В луке содержится много воды, поэтому картошка через несколько дней начнет гнить.

8. Лучше всего держать между картофелинами 1-2 яблока или листья мяты. Так он лучше сохраняется и не прорастает. Кроме того картофель отлично хранится вместе со свеклой, которую кладут сверху. Свекла забирает лишнюю влагу, не подсыхает, а картофель меньше гниет.

9. Яблоки можно и нужно использовать для дозревания помидоров. Положите одно яблоко в бумажный пакет с недозревшими помидорами – оно ускорит процесс.

10. Одно гнилое яблоко испортит весь килограмм.