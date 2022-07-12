ФОТО | Стиль джапанди в ванной комнате: для тех, кто предпочитает рутине ритуалы

Желание уравновесить стремительный образ жизни и превратить дом в более уютное гнездышко привело дизайнеров интерьеров в два очень разных региона мира: в Скандинавию с ее приятно-спокойным стилем хюгге и в минималистическую Японию. Результатом стал стиль джапанди: сплав скандинавского домашнего уюта и обтекаемого восточного дзен-стиля.

В ванной комнате стиль джапанди характеризуется натуральными материалами, теплыми оттенками дерева и черным цветом. Производитель мебели для ванных комнат Villeroy & Boch в качестве основы обновленной коллекции для ванных комнат Loop & Friends использовал характерные для японского стиля четкие линии, акцентирующие внимание на главном. Излишне строгий внешний вид смягчают элегантные материалы и натуральные поверхности.

Раковины имеют тонкие, плавно изогнутые формы и матовые керамические поверхности, бархатно мягкие на ощупь. Земляные оттенки подчеркивают креативность и индивидуальность и являются идеальным выбором для тех, кто в ванной комнате предпочитает рутине ритуалы. Раковины в японских тонах ​​совместимы с мебелью с теплым и естественным видом дерева — от светлых скандинавских тонов до более темных, которые отражают темное дерево, предпочитаемое в Японии.

Для полного эстетического и функционального японского впечатления в ванной комнате также есть унитаз с функцией мытья. „Свежая вода представляет собой чистоту, которую мы ощущаем под душем, в расслабляющей ванне, когда моем руки или чистим зубы. Унитаз с функцией мытья позволит вам чувствовать себя чистым и после каждого посещения туалета“, — пояснила менеджер по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии Айви Паю.