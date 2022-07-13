5 крутейших приборов для кухни, о которых многие не знают, а зря

Собрали для вас интересную подборку, в которой рассмотрим мультифункциональную станцию для приготовления завтраков, ферму для выращивания различной зелени и другое.

Станция по приготовлению завтраков

Просыпаясь утром, не знаете, за что хвататься в первую очередь? Тогда стоит приобрести всего лишь один многофункциональный прибор для завтраков. Станция для приготовления завтрака включает в себя несколько устройств в одном: тостер, пароварку, сковородку и не только.

Кому подойдет: для тех, кто ежедневно готовит своей семье вкусные завтраки.

Озонатор для холодильника

Прибор имеет довольно компактные размеры, он помещается на полку или дверцу холодильника. Озонатор способен очищать воздух и насыщать его ионами, а также удаляет все неприятные запахи. Также устройство уничтожает бактерии и вирусы, способствует нейтрализации пестицидов, благодаря чему увеличивает срок хранения продуктов. При использовании озонатора вам не придется постоянно мыть холодильник, а приятный свежий запах будет сохраняться намного дольше.

Кому подойдет: для любителей безопасного хранения.

Су-вид

Технологическое решение „sous vide“ подразумевает более длительный процесс приготовления пищи при относительно невысоких температурах (47 – 85 °C). Предварительно продукты нужно положить в вакуумную упаковку (например, с применением вакууматора) и погрузить в воду. Такой „мягкий“ способ приготовления делает мясо сочным, а овощи хрустящими. Во всех продуктах по максимуму сохраняются полезные вещества.

Кому подойдет: для людей, предпочитающих здоровую и вкусную пищу.

Мультирезка

Электротерка поможет вам быстро нарезать салат, а также измельчить любые продукты. Благодаря большому количеству насадок прибор приобретает свою многофункциональность. В стандартный набор входят мелкая и крупная терки, а также специальный диск для нарезки продуктов кружочками. Есть отдельные насадки для „корейской“ нарезки и натирания орехов.

Кому подойдет: для тех, кто постоянно использует обычную терку.

Мороженица