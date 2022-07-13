5 крутейших приборов для кухни, о которых многие не знают, а зря(1)
У многих можно найти на кухне кофеварку или посудомоечную машину, что совсем не удивительно. Но, следуя современному прогрессу, производители постоянно стараются придумать и выпустить что-то совершенно новое. Узнать о самых интересных и полезных кухонных приборах вы сможете статье от INMYROOM.
Собрали для вас интересную подборку, в которой рассмотрим мультифункциональную станцию для приготовления завтраков, ферму для выращивания различной зелени и другое.
Станция по приготовлению завтраков
Просыпаясь утром, не знаете, за что хвататься в первую очередь? Тогда стоит приобрести всего лишь один многофункциональный прибор для завтраков. Станция для приготовления завтрака включает в себя несколько устройств в одном: тостер, пароварку, сковородку и не только.
Кому подойдет: для тех, кто ежедневно готовит своей семье вкусные завтраки.
Озонатор для холодильника
Прибор имеет довольно компактные размеры, он помещается на полку или дверцу холодильника. Озонатор способен очищать воздух и насыщать его ионами, а также удаляет все неприятные запахи. Также устройство уничтожает бактерии и вирусы, способствует нейтрализации пестицидов, благодаря чему увеличивает срок хранения продуктов. При использовании озонатора вам не придется постоянно мыть холодильник, а приятный свежий запах будет сохраняться намного дольше.
Кому подойдет: для любителей безопасного хранения.
Су-вид
Технологическое решение „sous vide“ подразумевает более длительный процесс приготовления пищи при относительно невысоких температурах (47 – 85 °C). Предварительно продукты нужно положить в вакуумную упаковку (например, с применением вакууматора) и погрузить в воду. Такой „мягкий“ способ приготовления делает мясо сочным, а овощи хрустящими. Во всех продуктах по максимуму сохраняются полезные вещества.
Кому подойдет: для людей, предпочитающих здоровую и вкусную пищу.
Мультирезка
Электротерка поможет вам быстро нарезать салат, а также измельчить любые продукты. Благодаря большому количеству насадок прибор приобретает свою многофункциональность. В стандартный набор входят мелкая и крупная терки, а также специальный диск для нарезки продуктов кружочками. Есть отдельные насадки для „корейской“ нарезки и натирания орехов.
Кому подойдет: для тех, кто постоянно использует обычную терку.
Мороженица
Полуавтоматическая мороженица позволит вам приготовить вкусное и натуральное мороженое, замороженный йогурт или сорбет в домашних условиях. Сам процесс приготовления прост: вам необходимо предварительно заморозить съемную чашу объемом полтора литра, приготовить смесь и поместить ее в чашу, после чего запустить устройство.
Кому подойдет: всем, кто любит мороженое.