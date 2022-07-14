Как правильно выбрать зеркало в прихожую: советы дизайнера
Прихожая — первое место в доме, куда попадают гости, и там их, как правило, встречает зеркало, которое может как улучшить первое впечатление, так и испортить его.
С правильно выбранным зеркалом любая комната становится уютнее. РБК разбирается с экспертом, как правильно вписать его в интерьер, где лучше расположить и какое выбрать.
Где лучше разместить зеркало в прихожей
Главное назначение зеркала — дать возможность человеку оценить свой внешний вид и привести себя в порядок. Но это еще не все. Зеркало способно зрительно увеличить пространство маленькой или узкой прихожей и даже сделать помещение без окна светлее.
Но для этого зеркало нужно правильно разместить.
Зеркалом должно быть удобно пользоваться всем членам семьи. Оптимально, например, если это зеркало в полный рост с прямом подходом к нему, хорошо также расположить зеркало портретного типа над консолью.
Не стоит вешать или устанавливать зеркало там, где его легко повредить. Плохой идеей будет и размещение напротив окна: яркий солнечный свет пагубно влияет на зеркальный слой.
Как правильно выбрать зеркало в прихожую
Во-первых, конечно, важно качество: зеркало должно быть ровным, без царапин и сколов, не искажать изображение. Но кроме этих азов есть и другие факторы.
Зеркало должно быть соразмерным прихожей. Панно из элементов с фацетами уже уходят в прошлое, как и другие сложные формы. В тренде более лаконичные варианты: прямоугольник, круг, полукруг, овал, прямоугольник с закругленными краями. Арочные формы тоже будут весьма актуальными. Необычно смотрится использование двух зеркал разной формы, если они гармонируют между собой.
На что еще обратить внимание при выборе
Размеры коридора
В маленькой прихожей будет органично смотреться маленькое зеркало. Если площадь помещения небольшая, можно установить зеркало на фасаде шкафа. Для длинных и узких прихожих выбирайте более крупные зеркала, лучше горизонтальной формы.
Высота потолков
В комнатах с высокими потолками следует отдавать предпочтение вертикальным зеркалам. А вот в низкой прихожей будет выигрышно смотреться горизонтальное зеркало.
Окно
Если в прихожей есть окно, зеркало лучше не вешать напротив него.
Виды зеркал в прихожую
Встроенное
Встроенное зеркало может располагаться как на внешней части фасада, так и внутри: так оно не будет постоянно отражать какие-либо элементы прихожей.
Навесное
Навесные зеркала всегда в тренде, они могут быть любой формы. А если закрепить зеркало на стене с небольшим наклоном, оно будет отражать всю фигуру.
Напольное
Напольные зеркала довольно громоздкие и занимают много места.
Не рекомендуется ставить в прихожей напольное зеркало, которое нужно опереть о стену, особенно если прихожая тесная или в семье есть маленькие дети. Напольное зеркало должно быть устойчивым и находиться в таком месте, чтобы его не задевали каждый раз, проходя мимо. Если нет у вас такого места — используйте навесное.
С элементами мебели
Решение подходит владельцам маленьких прихожих, поскольку позволяет максимально задействовать пространство помещения.
С полкой. На таком зеркале можно хранить ключи, расчески и другую мелочь, не боясь ее потерять.
С тумбой. Этот вариант хорошо подойдет для хранения обуви, сумок, зонтов.
Со столиком. Такой предмет декора позволит максимально использовать пространство: появляется место для хранения вещей и поверхность, на которой можно поставить лампу или телефон.
Варианты освещения
Не рекомендуется использовать потолочный свет сразу над головой смотрящегося в зеркало — из-за него на лице все время будет тень. Свет должен падать на лоб, а не на макушку. То есть для прихожей больше всего подойдут бра или подвесные светильники с обеих сторон зеркала.
Бра. Светильники нужно располагать по обеим сторонам зеркала. Своим рассеянным светом они помогают создать атмосферу уюта.
Контурное освещение. Необычный вариант с подсветкой по контуру — решение почти для любого стиля.
Лампа. Лучше, чтобы она располагалась над зеркалом, а не над головой смотрящего. Свет должен падать на лицо.
Зеркала в прихожую в различных стилях
Современный стиль приемлет варианты без рам, в тонкой металлической раме (крашеный металл, латунь, бронза), в лаконичной деревянной раме.
Для лофта вполне подойдет зеркало как в тонком металлическом обрамлении, так и в винтажной раме (если помнить о происхождении истинного лофта). Форма — круг, квадрат, прямоугольник.
Для зеркала в скандинавском стиле лучше выбрать узкую раму и минимальный декор. В нем должны сочетаться простота и функциональность.
Зеркала в стиле прованс сочетают в себе простоту и утонченность. Часто они бывают в деревянных рамах с эффектом состаренности или с кованой окантовкой.