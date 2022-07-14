Как правильно выбрать зеркало в прихожую: советы дизайнера

С правильно выбранным зеркалом любая комната становится уютнее. РБК разбирается с экспертом, как правильно вписать его в интерьер, где лучше расположить и какое выбрать.

Где лучше разместить зеркало в прихожей

Главное назначение зеркала — дать возможность человеку оценить свой внешний вид и привести себя в порядок. Но это еще не все. Зеркало способно зрительно увеличить пространство маленькой или узкой прихожей и даже сделать помещение без окна светлее.

Но для этого зеркало нужно правильно разместить.



Зеркалом должно быть удобно пользоваться всем членам семьи. Оптимально, например, если это зеркало в полный рост с прямом подходом к нему, хорошо также расположить зеркало портретного типа над консолью.



Не стоит вешать или устанавливать зеркало там, где его легко повредить. Плохой идеей будет и размещение напротив окна: яркий солнечный свет пагубно влияет на зеркальный слой.

Как правильно выбрать зеркало в прихожую

Во-первых, конечно, важно качество: зеркало должно быть ровным, без царапин и сколов, не искажать изображение. Но кроме этих азов есть и другие факторы.

Зеркало должно быть соразмерным прихожей. Панно из элементов с фацетами уже уходят в прошлое, как и другие сложные формы. В тренде более лаконичные варианты: прямоугольник, круг, полукруг, овал, прямоугольник с закругленными краями. Арочные формы тоже будут весьма актуальными. Необычно смотрится использование двух зеркал разной формы, если они гармонируют между собой.

На что еще обратить внимание при выборе

Размеры коридора

В маленькой прихожей будет органично смотреться маленькое зеркало. Если площадь помещения небольшая, можно установить зеркало на фасаде шкафа. Для длинных и узких прихожих выбирайте более крупные зеркала, лучше горизонтальной формы.

Высота потолков

В комнатах с высокими потолками следует отдавать предпочтение вертикальным зеркалам. А вот в низкой прихожей будет выигрышно смотреться горизонтальное зеркало.

Окно

Если в прихожей есть окно, зеркало лучше не вешать напротив него.

Виды зеркал в прихожую