Как оформить малогабаритку: 10 советов французского декоратора

Эксперименты с отделкой стен

Жан-Луи уверен, что вовсе не обязательно ограничиваться единым стилем при отделке стен. К тому же, маленькую комнату это не спасет. Вместо этого лучше оклеить две стены обоями с ярким принтом, а остальные — покрыть нейтральной краской.

Меньше белого

Несмотря на то, что белый цвет считается универсальным, это не самый лучший вариант для малогабаритки. Оттенки белого слишком отражают свет, обесцвечивают интерьер и скрадывают объем помещения.

Магия зеркал

Зеркала могут преобразить даже крошечное помещение, поэтому ограничиваться только одним аксессуаром не стоит. Также можно подобрать красивую зеркальную мебель.

Много света

Для визуального расширения квадратных метров нужно минимум восемь источников света. Подсвечивать можно картины, мебель и пол. Мощность ламп не должна превышать 15 Ватт.

А вот люстру на потолок лучше не вешать, т.к. она лишь усугубит ощущение тесноты. Освещение рекомендуется организовывать в пределах пола.

Работа с текстурами

Ведущую роль в интерьере играет интересная отделка. Не стоит бояться смешивать глянцевые и матовые материалы, ведь неожиданные сочетания текстур способны украсить малогабаритку.

Никаких орнаментов

Орнаменты и графичные узоры выполняют свою функцию в просторных помещениях, но в небольших выглядят нелепо и аляписто.

Карниз длиннее оконного проема

Если в квартире маленькие окна, то карниз следует установить вдоль стены и под потолком. Это позволит добиться эффекта панорамных окон. Зрительно небольшая комната станет казаться шире и эстетичнее.

Большой ковер

Ковер лучше выбирать побольше для создания ощущения простора. Маленькие модели способствуют образованию невыгодной рамки на полу, которая дробит пространство.

Действовать нужно вертикально

Необходимо максимально задействовать площадь квартиры по вертикали. Например, на кухне поставить гарнитур с верхними модулями под потолок. Нигде не должно быть свободного места, но и захламлять помещение тоже не следует. Лучше предусмотреть оптимальное количество отсеков для хранения.