Разбирайтесь и выбирайте! Специалист назвал самые популярные стили в дизайне интерьера
Чувство стиля формируется исходя из нескольких параметров, например, в какой обстановке воспитывается человек, какую картинку ему вокруг транслировали: обыденность или утонченность и изысканность; есть ли у него врожденное чувство стиля или способности и тяга к искусству и нестандартному мышлению. Сложение всех этих факторов играет важную роль в формировании у нас чувства прекрасного и чувства собственного стиля, пишет INMYROOM.
Исходя из этого сказать однозначно, что является модным для всех, — в корне неверно. Кто-то считает красивым одно, другой — совершенно иное. И это не значит, что один из них не прав, просто у каждого свои видения и предпочтения. Но на основании своего опыта я могу выделить самые популярные стили, которые наиболее часто заказывают в нашей архитектурной мастерской в последнее время. Итак, начнем.
Эко-стиль
Не устаю повторять: если вы хотите востребованный и модный интерьер на все времена — используйте материалы, которые дала нам природа: дерево, камень, стекло. Уже продолжительное время природные материалы пользуются большим спросом: помимо того, что можно сделать очень модные и стильные интерьер или сочетания, это еще и экологично и безопасно для здоровья, что сегодня люди очень ценят.
Цвета, созданные природой, в сочетании с зеленью в горшках, придают пространству ощущение спокойствия и отдыха. Материалы, которые чаще всего используют в эко-стиле: камень, дерево, глина, бамбук. Выбор текстиля падает на лен и хлопок, никакой синтетики.
Неоклассика
Лаконична, интеллигентна, элегантна. В меру богата — с небольшим количеством лепнины, с правильной эргономикой, современными цветами, качественными материалами.
Стиль вобрал в себя все лучшее из классического стиля, а также новые веяния современности. Цветовая гамма этого стиля предполагает спокойные тона с яркими акцентами, но натуральных оттенков. Общий дизайн мебели легкий, без ощущения утяжеления, сам декор в сдержанном стиле, по сравнению с классикой. Органично смотрятся в этом стиле предметы антиквариата (точечно).
Скандинавский стиль
Стиль, который завоевал особую симпатию у людей. Главный цвет интерьера — белый, он объединяет все зоны. В нем преобладают натуральные материалы, обилие пастельных тонов, он с одной стороны прост и без роскоши, но очень уютный и теплый. В помещении, выполненном в скандинавском стиле, очень комфортно и одновременно стильно. Сканди-стиль — это отсутствие тяжелых предметов интерьера, нагромождения штор, аляпистых цветов. Белый, на резонансе — черный, светлое или темное дерево, бра, торшеры, геометрические подушки и пледы.
Современный концептуальный стиль
Построен на современных мотивах, с использованием новейших материалов. Современные картины, где есть сочетания контрастов, деревянные полы, интерьеробразующие детали. Они могут быть из стекла, металла, с тонкими сложными элементами.
Стиль достаточно сложен в исполнении, так как в нем много лаконичных тонких элементов, которые сразу бросаются в глаза. С точки зрения реализации он может быть дороже, чем любой классический стиль, за счет того, что в нем используются только современные технологии и материалы. И, несмотря на изначально кажущуюся легкость исполнения каких-то элементов и композиций, добиться поставленного результата бывает очень непросто из-за четко продуманного сопряжения, пересечения и перехода материалов из одного в другой. Это требует высокого мастерства дизайнера и самой строительной бригады.
Лофт
Стиль особенно распространен среди молодых людей, творческих личностей, офисных сотрудников.
Основной признак — незавершенность, которая отмечается в виде металлических светильников, неприкрытых труб (вентиляции), кирпичных стен. Основная изюминка этого стиля — гармоничное сочетание этих незавершенностей и придание квартире особого шарма элементами городского урбана. Туда хорошо вписываются картины абстрактного искусства, сочетание дерева, кирпича, металла.
Стиль ар-деко
В нем использовано много графики, рисунков, много слияний разных текстур. Это сложный стиль, потому что нужно комбинировать большое количество материалов и цветов. Дерево, стекло, камень — и все в одном изделии, сочетая с рисунками в стиле ар-деко.
Стиль пришел к нам в ХХ веке из Франции, затем получил широкую популярность в западной Европе и США и до сих пор сохраняет образ богатой буржуазной жизни во всех ее максимальных проявлениях.
Это стиль сдержанной роскоши, утонченность в каждой детали интерьера. Он вобрал в себя лучшие традиции классики в сочетании с новыми тенденциями и современными предметами интерьера. Предпочтение отдается натуральным материалам, дорогим и качественным вещам. Строится стиль на умении гармонично и со вкусом совмещать абстрактные решения с классикой, работать с четкой симметрией в пространстве ассиметричных форм и сочетать разные, на первый взгляд несочетаемые вещи и стили.