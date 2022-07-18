Разбирайтесь и выбирайте! Специалист назвал самые популярные стили в дизайне интерьера

Исходя из этого сказать однозначно, что является модным для всех, — в корне неверно. Кто-то считает красивым одно, другой — совершенно иное. И это не значит, что один из них не прав, просто у каждого свои видения и предпочтения. Но на основании своего опыта я могу выделить самые популярные стили, которые наиболее часто заказывают в нашей архитектурной мастерской в последнее время. Итак, начнем.

Не устаю повторять: если вы хотите востребованный и модный интерьер на все времена — используйте материалы, которые дала нам природа: дерево, камень, стекло. Уже продолжительное время природные материалы пользуются большим спросом: помимо того, что можно сделать очень модные и стильные интерьер или сочетания, это еще и экологично и безопасно для здоровья, что сегодня люди очень ценят.

Цвета, созданные природой, в сочетании с зеленью в горшках, придают пространству ощущение спокойствия и отдыха. Материалы, которые чаще всего используют в эко-стиле: камень, дерево, глина, бамбук. Выбор текстиля падает на лен и хлопок, никакой синтетики.

Неоклассика

Лаконична, интеллигентна, элегантна. В меру богата — с небольшим количеством лепнины, с правильной эргономикой, современными цветами, качественными материалами.

Стиль вобрал в себя все лучшее из классического стиля, а также новые веяния современности. Цветовая гамма этого стиля предполагает спокойные тона с яркими акцентами, но натуральных оттенков. Общий дизайн мебели легкий, без ощущения утяжеления, сам декор в сдержанном стиле, по сравнению с классикой. Органично смотрятся в этом стиле предметы антиквариата (точечно).

Скандинавский стиль