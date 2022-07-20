Забудьте о сетках! Как защитить вишню и смородину от птиц, не потратив при этом ни цента

Можно использовать разные средства. Кто-то укутывает деревья и кусты в старые тюлевые занавески или сетки от птиц, кто-то для отпугивания использует специальный желтый мяч и фигурку ястреба. Кто-то вешает компакт-диски, которые сверкают на солнце, или потрескивающие ленты, а самые опытные делают чучело в виде человека.