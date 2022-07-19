10 растений вашего сада, которые слизням „не по зубам“

Cлизни и улитки — гастроподы (брюхоногие), которые оставляют за собой след из слизи и большие дырки листьях растений. Эти моллюски активнее всего в прохладную погоду с высокой влажностью.

Слизняки чаще всего едят растения с тонкими и мягкими листьями, например, хосты — это просто салат для слизней. Вместо этого лучше выращивать растения с жесткими листьями, с мелкими волосками или словно покрытыми воском, а также растения, выделяющие сильные запахи или горькие на вкус.

Слизни предпочитают есть рассаду и свежие листочки, но, если нет альтернатив, то они могут перейти на диету из молодых листьев даже неприятных им растений.

Полынь горькая

Слизни не любят полынь из-за резкого запаха и горького вкуса, но садоводы обожают полынь за ее бархатные, серебристые листья и компактную форму. Полынью можно ограничить дорожки и тропинки в саду, а боле высокими сортами можно оградить клумбы. Более того, полынь очень красиво смотрится в праздничных венках.

Водосбор (орлики, аквилегия)

Водосбор — очень красивые цветы, в профиль напоминающие голубя, а в анфас оказываются двойным цветком. Водосбор бывает самых разных цветов — от белоснежного до фиолетового, желтого и алого. Слизни не любят водосбор, но минёры вредят листьям.

Синюха

Что так не нравится слизням в синюхе? Может, дело в том, что они не могут взобраться по листьям, расположенным как перекладины? В любом случае садоводы любят этот многолетний цветок за его неприхотливость и красивые цветки голубых и лиловых оттенков.

Молочай

На срезе и изломе стебля или листьев молочая проступает токсичный молочный сок — именно это и отпугивает слизней, отправляя их на поиски более вкусных растений. Самые красивые виды: молочай многоцветный, молочай кипарисовый, молочай среднеземноморский.

Папоротники