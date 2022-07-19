10 растений вашего сада, которые слизням „не по зубам“
Несмотря на свой малый размер слизняки могут нанести серьезный ущерб вашему саду. Конечно, можно расставить ловушки и репелленты, но проще всего выращивать растения, которые слизнякам не по вкусу. The Spruce рассказывает, какие именно растения не входят в меню слизняков, пишет Delfi Dom Sad.
Cлизни и улитки — гастроподы (брюхоногие), которые оставляют за собой след из слизи и большие дырки листьях растений. Эти моллюски активнее всего в прохладную погоду с высокой влажностью.
Слизняки чаще всего едят растения с тонкими и мягкими листьями, например, хосты — это просто салат для слизней. Вместо этого лучше выращивать растения с жесткими листьями, с мелкими волосками или словно покрытыми воском, а также растения, выделяющие сильные запахи или горькие на вкус.
Слизни предпочитают есть рассаду и свежие листочки, но, если нет альтернатив, то они могут перейти на диету из молодых листьев даже неприятных им растений.
Полынь горькая
Слизни не любят полынь из-за резкого запаха и горького вкуса, но садоводы обожают полынь за ее бархатные, серебристые листья и компактную форму. Полынью можно ограничить дорожки и тропинки в саду, а боле высокими сортами можно оградить клумбы. Более того, полынь очень красиво смотрится в праздничных венках.
Водосбор (орлики, аквилегия)
Водосбор — очень красивые цветы, в профиль напоминающие голубя, а в анфас оказываются двойным цветком. Водосбор бывает самых разных цветов — от белоснежного до фиолетового, желтого и алого. Слизни не любят водосбор, но минёры вредят листьям.
Синюха
Что так не нравится слизням в синюхе? Может, дело в том, что они не могут взобраться по листьям, расположенным как перекладины? В любом случае садоводы любят этот многолетний цветок за его неприхотливость и красивые цветки голубых и лиловых оттенков.
Молочай
На срезе и изломе стебля или листьев молочая проступает токсичный молочный сок — именно это и отпугивает слизней, отправляя их на поиски более вкусных растений. Самые красивые виды: молочай многоцветный, молочай кипарисовый, молочай среднеземноморский.
Папоротники
Слизни не едят папоротники. Может, именно поэтому папоротники так популярны. Отсутствие у папоротников цветов можно простить за отпугивание слизняков. Существует много красивых видов папоротника, которые отлично смотрятся в саду: многорядник рождественский, осмунда коричная, кочедыжник, японский, адиантум.
Древовидные пионы
Побеги древовидных пионов нужно защищать от слизней, однако слизни не любят взрослые растения, могут лишь оставить пару дырочек там и сям абсолютно без вреда для растения.
Юкка
Слизни даже не пытаются есть жесткие и волокнистые листья юкки, даже если бы текстура была единственной причиной не есть их. Но она, к счастью, не единственная. Слизням просто не нравится вкус юкки. Неудивительно, что экстракт из этого кустарника продается в виде репеллента от слизней.
Кошачья мята
Кошачья мята обладает очень сильным и резким запахом, что отпугивает слизней. Именно поэтому большинство сортов ароматической зелени слизни не трогают.
Морозник (зимовник)
Слизни предпочитают обползать морозник стороной по двум причинам: во-первых, листья морозника словно покрыты воском, а во-вторых, они довольно жесткие (именно поэтому они так хорошо держатся в сезонном саду).
Чистец византийский
Волоски пушистых листьев чистеца совершенно не привлекают слизней и улиток, но зато привлекают садоводов: невозможно пройти мимо куста чистеца и не потрогать бархатный листок. Похоже, что чистец — единственное растение, которое выращивают не из-за того, как оно выглядит, а из-за того, какое оно на ощупь.