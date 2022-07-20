Врач рассказал, какими болезнями грозит подержанная мебель

Внутри обивки и в корпусе подержанной мебели могут оказаться клещи и клопы, отметила Зайцева.

„Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии“, - рассказала она.

При этом, по ее словам, очень сложно определить визуально, будут ли насекомые в покупаемом с рук диване или кресле. Опрятный вид продавца и его жилья ни о чем не говорит, ведь насекомые могут перебегать из соседних квартир, а выводятся они не одним циклом обработки сильнодействующими химикатами.

Кроме того, мягкая мебель накапливает в себе большое количество пыли, вывести которую полностью практически невозможно, пояснила Зайцева.

„Чем старше предмет интерьера, тем больше в нем уличной и домашней пыли, где содержится большое количество токсинов. Семьям, в которых есть аллергики, с покупкой бывшей в употреблении мебели нужно быть крайне осторожными“, - подытожила врач.