Врач рассказал, какими болезнями грозит подержанная мебель
Использование бывшей в употреблении мягкой мебели может привести к аллергии, конъюнктивиту и бронхиальной астме, сообщила РИА Недвижимость врач-терапевт „Инвитро-Урал“ Вероника Зайцева.
Внутри обивки и в корпусе подержанной мебели могут оказаться клещи и клопы, отметила Зайцева.
„Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии“, - рассказала она.
При этом, по ее словам, очень сложно определить визуально, будут ли насекомые в покупаемом с рук диване или кресле. Опрятный вид продавца и его жилья ни о чем не говорит, ведь насекомые могут перебегать из соседних квартир, а выводятся они не одним циклом обработки сильнодействующими химикатами.
Кроме того, мягкая мебель накапливает в себе большое количество пыли, вывести которую полностью практически невозможно, пояснила Зайцева.
„Чем старше предмет интерьера, тем больше в нем уличной и домашней пыли, где содержится большое количество токсинов. Семьям, в которых есть аллергики, с покупкой бывшей в употреблении мебели нужно быть крайне осторожными“, - подытожила врач.