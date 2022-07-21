ГАЛЕРЕЯ | Новые тренды в дизайне интерьера: как их использовать у себя дома

Как использовать эти тренды дома? Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует отдавать предпочтение диванам, креслам и стульям с более низкой спинкой и более тонкими ножками. Если вы не планируете покупать новую мебель, вы можете привнести в свой дом последние модные тенденции, используя аксессуары, гармонирующие с интерьером – велюровые подушки, пледы и другой текстиль землистых тонов. В гостиной можно объединить несколько журнальных столов, форма, цвет или материал которых подходят друг другу.

Уже не первый год замечено, что вместо одного журнального столика модно скомпоновать вместе хотя бы два, а то и три столика. Они не только выполняют свое предназначение, но и являются важным элементом дизайна интерьера. Столы, как в одном наборе, так и с разным дизайном, доступны во многих цветах и ​​могут быть изготовлены из разных материалов, таких как керамика, камень или дерево.

Говоря о мебельной ткани, дизайнер интерьеров отмечает, что букле уже много лет является фаворитом производителей мебели, популярность которого еще больше возросла: его используют для обивки диванов, кресел и стульев. При этом велюр постепенно вытесняется бархатом, а для мебели все больше используется кожа.

Дизайнер интерьеров добавляет, что в этом году на выставке было мало мебели темных и глубоких тонов. Кажется, что многие предпочитают более естественные, светлые и яркие оттенки. В этом году в цветах преобладают две палитры: во-первых, пастельная, землистая гамма цветов, таких как коричневый, серый, зеленый, терракотовый и бежевый, а во-вторых, базовые цвета в стиле баухаус. К последним относятся синий индиго и горчично-желтый, а также фиолетовый и розовый. Для интерьеров в стиле баухаус характерны смелые и неожиданные цветовые сочетания.

„Типичные для 50-х и 60-х годов 20 века мягкие округлые формы, симметрия и круговые линии доминируют в дизайне различных предметов мебели, таких как журнальные столики, зеркала, картины, ковры и подушки. Спинки диванов, кресел и стульев низкие, а ножки в основном тонкие. Многие предметы, такие как обеденные и журнальные столы, имеют эффект скульптуры. Предпочтительны чистые геометрические формы для ковров и подушек“, – говорит Кастро.

Дом ближе к природе

„Стремление оставаться в гармоничной среде и окружать себя природой, появившееся в результате пандемии, нашло отражение не только в естественных тонах и формах, вдохновленных природой, но и в использовании натуральных материалов. В этом году все немного по-другому: к мрамору, дереву, ротангу и камню присоединились песчаник, терракота, глина, керамика и кожа. А также кожа все больше используется для изготовления мягкой мебели“, - говорит Кастро. По его словам, большинство модных сейчас украшений также делают дом ближе к природе, ведь они сделаны из натуральных материалов, таких как глина, керамика, камень или стекло.

„Экологичность уже много лет играет особую роль в дизайне интерьера. Многие предметы мебели изготовлены из переработанных материалов, а ресурсы используются ответственно в производстве“, - отмечает дизайнер.

Как использовать эти тренды дома? Выбирайте мебель из дерева и ротанга, аксессуары из натуральных материалов, такие как бамбуковые абажуры, тканые коврики и керамические вазы. Растения также являются неотъемлемой частью дизайна интерьера. Если вы не хотите ухаживать за живыми растениями, приобретите в комнату искусственные растения. Если вы заботитесь об окружающей среде, выбирайте мебель и украшения для дома из возобновляемых или переработанных материалов, например, ковры и шторы или фасады кухонных шкафов из переработанного пластика.

Комнаты с функциональным использованием и больше времени для себя

Из-за влияния пандемии люди начали обустраивать рабочие места не только в гостиной и спальне, но и на кухне. Для этой цели может быть отдельный стол или целая стена, предназначенная для работы и хранения связанных с работой предметов. Кроме того, кухни все чаще используются не только для приготовления пищи. Теперь здесь можно найти кресла, практичное освещение и журнальные столики.