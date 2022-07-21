ГАЛЕРЕЯ | Новые тренды в дизайне интерьера: как их использовать у себя дома
Неделя дизайна в Милане является крупным дизайнерским событием, которое объединяет дизайнеров интерьеров и производителей мебели со всего мира. Здесь можно увидеть, как будут выглядеть наши дома в будущем и какие функции они будут выполнять. Дизайнер интерьеров IKEA, посетивший Неделю дизайна, знакомит с последними тенденциями, замеченными там, и дает советы, как воспользоваться ими при обновлении дома.
Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, отмечает, что современная классика все больше уступает место модерну середины века, для которого характерны четкие линии, округлые формы, мягкие тона и натуральные материалы.
Мягкие формы и землистые тона
„Типичные для 50-х и 60-х годов 20 века мягкие округлые формы, симметрия и круговые линии доминируют в дизайне различных предметов мебели, таких как журнальные столики, зеркала, картины, ковры и подушки. Спинки диванов, кресел и стульев низкие, а ножки в основном тонкие. Многие предметы, такие как обеденные и журнальные столы, имеют эффект скульптуры. Предпочтительны чистые геометрические формы для ковров и подушек“, – говорит Кастро.
Дизайнер интерьеров добавляет, что в этом году на выставке было мало мебели темных и глубоких тонов. Кажется, что многие предпочитают более естественные, светлые и яркие оттенки. В этом году в цветах преобладают две палитры: во-первых, пастельная, землистая гамма цветов, таких как коричневый, серый, зеленый, терракотовый и бежевый, а во-вторых, базовые цвета в стиле баухаус. К последним относятся синий индиго и горчично-желтый, а также фиолетовый и розовый. Для интерьеров в стиле баухаус характерны смелые и неожиданные цветовые сочетания.
Говоря о мебельной ткани, дизайнер интерьеров отмечает, что букле уже много лет является фаворитом производителей мебели, популярность которого еще больше возросла: его используют для обивки диванов, кресел и стульев. При этом велюр постепенно вытесняется бархатом, а для мебели все больше используется кожа.
Уже не первый год замечено, что вместо одного журнального столика модно скомпоновать вместе хотя бы два, а то и три столика. Они не только выполняют свое предназначение, но и являются важным элементом дизайна интерьера. Столы, как в одном наборе, так и с разным дизайном, доступны во многих цветах и могут быть изготовлены из разных материалов, таких как керамика, камень или дерево.
Как использовать эти тренды дома? Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует отдавать предпочтение диванам, креслам и стульям с более низкой спинкой и более тонкими ножками. Если вы не планируете покупать новую мебель, вы можете привнести в свой дом последние модные тенденции, используя аксессуары, гармонирующие с интерьером – велюровые подушки, пледы и другой текстиль землистых тонов. В гостиной можно объединить несколько журнальных столов, форма, цвет или материал которых подходят друг другу.
Дом ближе к природе
„Стремление оставаться в гармоничной среде и окружать себя природой, появившееся в результате пандемии, нашло отражение не только в естественных тонах и формах, вдохновленных природой, но и в использовании натуральных материалов. В этом году все немного по-другому: к мрамору, дереву, ротангу и камню присоединились песчаник, терракота, глина, керамика и кожа. А также кожа все больше используется для изготовления мягкой мебели“, - говорит Кастро. По его словам, большинство модных сейчас украшений также делают дом ближе к природе, ведь они сделаны из натуральных материалов, таких как глина, керамика, камень или стекло.
„Экологичность уже много лет играет особую роль в дизайне интерьера. Многие предметы мебели изготовлены из переработанных материалов, а ресурсы используются ответственно в производстве“, - отмечает дизайнер.
Как использовать эти тренды дома? Выбирайте мебель из дерева и ротанга, аксессуары из натуральных материалов, такие как бамбуковые абажуры, тканые коврики и керамические вазы. Растения также являются неотъемлемой частью дизайна интерьера. Если вы не хотите ухаживать за живыми растениями, приобретите в комнату искусственные растения. Если вы заботитесь об окружающей среде, выбирайте мебель и украшения для дома из возобновляемых или переработанных материалов, например, ковры и шторы или фасады кухонных шкафов из переработанного пластика.
Комнаты с функциональным использованием и больше времени для себя
Из-за влияния пандемии люди начали обустраивать рабочие места не только в гостиной и спальне, но и на кухне. Для этой цели может быть отдельный стол или целая стена, предназначенная для работы и хранения связанных с работой предметов. Кроме того, кухни все чаще используются не только для приготовления пищи. Теперь здесь можно найти кресла, практичное освещение и журнальные столики.
„Тот факт, что комнаты используются по-разному, можно заметить и в случае с ванными комнатами. Они все больше становятся похожими на СПА. Здесь размещают полки для безделушек и мягкую мебель, держатели журналов и т.д. Мебель из дерева также нашла свое место в ванных комнатах, что делает самые интимные комнаты дома более уютными и привносит нотку близости к природе. Кроме того, многие ванные комнаты стали домашними мини-спортзалами, в них можно найти тренажеры, турники и коврики для йоги“, - говорит Кастро.
Еще одним частым нововведением, которое, вероятно, родилось из-за необходимости разделения зон во время пандемии, является использование комнатных перегородок. Они позволяют создать больше приватных уголков, если это необходимо. Ширмы и книжные полки, а также вьющиеся растения, прикрепленные к потолку, можно использовать как перегородки.
Как использовать эти тренды дома? Если на кухне достаточно места, можно оборудовать приватный уголок с удобным креслом, где можно в тишине насладиться утренним кофе или провести уютный вечер за чашечкой чая и книгой. В каждой ванной, даже самой маленькой, найдется место для живых или искусственных растений, красивых бамбуковых ящиков и натурального текстиля. Все это помогает создать атмосферу домашнего СПА. Чтобы создать в некоторых комнатах более приватную зону, просто отделите нужную часть комнаты ширмой или прикрепите к потолку полки, которые можно украсить растениями, книгами или декоративными предметами.