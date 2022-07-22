Оставленная в розетке зарядка для телефона может стать причиной серьезного пожара. Как избежать короткого замыкания?

В конце июня в многоквартирном доме в Кехра сработала пожарная тревога, и на сигнал незамедлительно отреагировали патрульный экипаж G4S и спасатели.

„Брат переворачивался ночью во сне на другой бок, проснулся из-за сработавшего датчика Nublu и сразу почувствовал, что у него горит нога. Он испугался, подбежал ко мне и разбудил меня. Я подошла к комнате брата и увидела, что все заполнено черным дымом“, – вспоминает о произошедшем клиент Nublu и пострадавшая хозяйка квартиры.

Благодаря сигналу тревоги Nublu люди не получили серьезных травм, но одна из комнат квартиры стала непригодной для проживания. По словам хозяйки квартиры, это был счастливый несчастный случай, поскольку ущерб был только материальным. При этом она отмечает, что никому не пожелала бы пережить такое, поэтому теперь она будет уделять пожарной безопасности еще больше внимания, чем прежде. На сегодняшний день известно, что с большой вероятностью причиной пожара стало короткое замыкание, которое можно было бы предотвратить. „У нас в квартире старая электропроводка, в розетке одновременно было много проводов-зарядок, из-за чего, видимо, и произошло замыкание“, – добавила она.

По словам руководителя коммуникационного отдела G4S Максима Тууля, подобные пожары – вовсе не редкость. „Хотя Спасательный департамент часто напоминает, что нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, люди все же думают, что с ними ничего не случится. К сожалению, нам поступают сообщения о пожарах, причиной которых становятся зарядки, постоянно находящиеся в розетке“, – сказал Тууль.

Пожар не предупреждает о себе, поэтому во избежание короткого замыкания G4S советует:

· Проверять, чтобы провода и электросистема в вашем доме были в порядке.

· После того как устройство зарядится, отсоединять его от розетки вместе с зарядным устройством.

· Заменить видавшую виды электропроводку.

· Установить исправный умный датчик дыма и угарного газа, который при несчастном случае незамедлительно передаст сигнал службам, которые отреагируют на происшествие.