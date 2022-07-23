„Если ветер проникает внутрь, от солнечных батарей на крыше мало толку“. Как повысить энергоэффективность старого дома?

„Любое здание нуждается в энергии, и каким-то образом нужно доставить тепло в помещение. Однако в Эстонии есть много зданий, например, с печным отоплением, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду и, конечно, не являются энергоэффективными“, – сказал Ребане.

По словам Ребане, самым важным аспектом повышения энергоэффективности является теплоизоляция и ее качество. „Прежде всего, необходимо обратить внимание на места, продуваемые ветром – стены и окна, а затем на крышу и фундамент“, – перечисляет он. Поэтому повышение энергоэффективности начинается не с выбора способа отопления или энергетического решения, а с правильной теплоизоляции. „Если ветер проникает в дом, от солнечных батарей на крыше мало толку“.

В связи с высокими ценами на недвижимость все больше эстонцев переезжают из городских центров. Поэтому нередко дом, который ранее использовался лишь летом, становится домом для семьи на круглый год. По мнению Ребане, к повышению энергоэффективности старых домов следует подходить осознанно и важно решить, как и сколько инвестировать в повышение энергоэффективности старого дома.

„В действительности существует большая разница между желанием жить в доме в течение десятилетий и его продажей в ближайшем будущем. В последнем случае расчеты возврата инвестиций становятся более важными, поскольку хочется окупить вложенные средства“, – сказал он.

Новые дома должны быть энергоэффективными

В Эстонии и во всем мире все чаще строятся новые жилые здания, которые должны быть максимально доступными для жителей. Для получения разрешения на строительство в Эстонии каждое новое здание должно быть энергоэффективным, т. е. соответствовать требованиям энергетического класса A, B или хотя бы C.