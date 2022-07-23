Новый магазин IKEA в Эстонии откроется уже этим летом: особое внимание будет уделено детям
Крупнейшая торговая сеть мебели для дома IKEA открывает свой первый магазин в Эстонии уже этим летом. Площадь нового магазина составит около 30 тысяч квадратных метров с широким ассортиментом товаров IKEA. Помимо покупок, магазин IKEA будет обустроен таким образом, что он станет отличным местом для семейного развлечения. В нем будет специальная детская зона, места для игр в шведском ресторане и целый отдел магазина с детскими товарами.
При планировании магазина IKEA в Таллинне учитывалось, что посетители всех возрастов могут в полной мере насладиться IKEA. Особое внимание уделено семьям с детьми.
Småland – волшебный лес полный игр и веселья
„Магазин IKEA создан таким образом, чтобы там было можно провести целый день и было чем себя развлечь. Особое внимание уделяется семьям с детьми, для которых в нашем магазине будет бесплатная игровая комната Småland, где работники IKEA присмотрят за детьми посетителей. По всему магазину будут расположены небольшие игровые зоны, которые облегчат поход по IKEA с детьми и дадут возможность родителям получить полноценную консультацию. Веселье – важный элемент магазина IKEA, и мы знаем, если счастливы дети, счастливы и их родители“, – говорит Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия.
В таллиннском магазине IKEA будет несколько мест для игр в магазине, и игровая комната Småland – самое большое место, где дети в возрасте от 3 до 10 лет будут под присмотром работников IKEA. Здесь будет возможность для активных и спокойных игр и место для творчества. Для старших детей – бесплатный уголок кино, где дети могут провести время под присмотром родителей.
Всё это отражает шведские корни компании и позволит детям узнать о Швеции, например, Småland – это регион на юге Швеции, где началось дело IKEA, и это часть истории компании. Каменные стены, берёзовые леса, черника и брусника – и всё это отражено в дизайне детского уголка.
„В Смоланде много разных аттракционов. Поскольку безопасность является приоритетом для IKEA, при проектировании каждого аттракциона были учтены требования безопасности. Например, в детских комнатах выставочного зала решения спроектированы таким образом, чтобы дети могли примерить мебель и, если захотят, лазить и играть с игрушками“,– говорит представитель IKEA.
В шведском ресторане на 400 посадочных мест детей будет ждать игровая зона, что позволит родителям спокойно насладиться своими блюдами. Также в ресторане будет место, где родители смогут подогреть необходимое детское питание для малышей.
Стоит отметить, что в шведском ресторане детей будет ждать своё детское меню, но надо признать, что дети по всему миру отдают предпочтение классическим фрикаделькам.
Сотни товаров для детей
„Уже в 1994 году создатель IKEA Ингвар Кампрад хотел создать отдел для детей в магазине IKEA. Была сформирована команда направления на создание товаров для детей и их развития. Мы хотим продавать только такие товары, которые мы готовы подарить и своим детям“, – делится Иан Стрикланд.
В магазине IKEA в Таллинне будет специальный детский отдел с ассортиментов в более 700 товаров – мебель, игрушки, товары для творчества и различные аксессуары по доступным ценам.
„Товары для детской мы создаём, основываясь на исследованиях по всему миру, IKEA проводит свои исследования и опросы, чтобы подробнее узнать о жизни детей дома. Также мы работаем с экспертами в психологии, образовании, медицине, социологии и детском развитии. Безопасность превыше всего, и все товары производятся и тестируются в соответствии с внутренними и мировыми стандартами качества“.
На сегодняшний момент наиболее популярными товарами IKEA в Эстонии являются заглушки острых углов PATRULL, стульчик для кормления ANTILOP, полки для игрушек TROFAST и детская кровать SLÄKT.