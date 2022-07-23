Новый магазин IKEA в Эстонии откроется уже этим летом: особое внимание будет уделено детям

При планировании магазина IKEA в Таллинне учитывалось, что посетители всех возрастов могут в полной мере насладиться IKEA. Особое внимание уделено семьям с детьми.

Småland – волшебный лес полный игр и веселья

„Магазин IKEA создан таким образом, чтобы там было можно провести целый день и было чем себя развлечь. Особое внимание уделяется семьям с детьми, для которых в нашем магазине будет бесплатная игровая комната Småland, где работники IKEA присмотрят за детьми посетителей. По всему магазину будут расположены небольшие игровые зоны, которые облегчат поход по IKEA с детьми и дадут возможность родителям получить полноценную консультацию. Веселье – важный элемент магазина IKEA, и мы знаем, если счастливы дети, счастливы и их родители“, – говорит Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия.

В таллиннском магазине IKEA будет несколько мест для игр в магазине, и игровая комната Småland – самое большое место, где дети в возрасте от 3 до 10 лет будут под присмотром работников IKEA. Здесь будет возможность для активных и спокойных игр и место для творчества. Для старших детей – бесплатный уголок кино, где дети могут провести время под присмотром родителей.

Всё это отражает шведские корни компании и позволит детям узнать о Швеции, например, Småland – это регион на юге Швеции, где началось дело IKEA, и это часть истории компании. Каменные стены, берёзовые леса, черника и брусника – и всё это отражено в дизайне детского уголка.

„В Смоланде много разных аттракционов. Поскольку безопасность является приоритетом для IKEA, при проектировании каждого аттракциона были учтены требования безопасности. Например, в детских комнатах выставочного зала решения спроектированы таким образом, чтобы дети могли примерить мебель и, если захотят, лазить и играть с игрушками“,– говорит представитель IKEA.