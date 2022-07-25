Психолог назвала причины, почему одних бесит бардак в доме, а других — нет
То, как мы относимся к порядку в доме, многое говорит и о нас самих. Некоторые люди делают регулярную уборку просто потому, что „так надо“. Однако существует и другая категория хозяек, которые готовы прибираться в любой день и час, т.к. им это действительно нравится, пишет INMYROOM.
Между этими двумя крайностями есть еще как минимум пять промежуточных вариантов. О них подробно рассказала психолог Татьяна Исакова.
1. Уборка 24/7
Наверняка вы встречали тех, кто буквально „горит“ чистотой: пылесосит дома каждые два часа, а на работе еще раз тщательно промывает все после уборщицы.
Так обычно ведут себя гиперконтролеры и опекуны — люди тревожно-мнительного склада. В их мире все должно быть стабильно, без сучка и без задоринки.
На самом деле это говорит об их желании отгородиться от всего внешнего. Как правило, эти „отчаянные домохозяйки“ очень зажаты внутри, что может проявляться болями в мышцах, суставах, позвоночнике или голове.
2. Бардак 24/7
Данная категория людей является полным антиподом предыдущей. Нежелание хотя бы иногда делать уборку у них доходит до абсурда: вещей в комнате становится все больше, но используется по назначению только ряд предметов.
Хаос в квартире отражает хаос в голове. Такое поведение свойственно подросткам, за которыми привыкли убирать родители. Даже повзрослев, они продолжат перекладывать ответственность за порядок в доме на кого-нибудь другого.
3. Уборка по расписанию
Здесь речь не идет о гиперконтроле, но сильная вовлеченность в процесс тоже присутствует, а это изматывает. Эти люди делают уборку еженедельно, в определенный день и час. Они готовы ползать по квартире со шваброй до полного изнеможения.
Такой подход указывает на желание избавиться от лишнего стресса. И после эмоциональной разрядки посредством тщательного наведения порядка будет ощущаться острая нехватка энергии.
4. Традиционная уборка
Блюстители семейных традиций всегда наводят чистоту по одному и тому же принципу: сначала уборка, потом стирка и, наконец, глажка. Данный порядок действий определяется родительской установкой и продолжает поддерживаться больше из чувства долга.
С другой стороны, уборка для таких людей не является чем-то ненавистным. Для них домашний уют — ощущение родом из детства, поэтому помыть квартиру — занятие не только необходимое, но и приятное.
5. Трендовая уборка
Мы привыкли следить за модой и часто покупаем те или иные вещи не потому, что они нам на самом деле понравились, а потому что „так сейчас модно“.
Тенденция перенимать чужие вкусы говорит о неуверенности в себе. Одна мысль об общественном осуждении в случае непринятия трендов уже повергает в ужас.
Предпосылками к „модной“ уборке является нежелание впопыхах перемещаться по дому с инвентарем или откладывать любимые вещи на выброс. Однажды и этот подход исчезнет, поскольку сменится новым.