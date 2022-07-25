Психолог назвала причины, почему одних бесит бардак в доме, а других — нет

Между этими двумя крайностями есть еще как минимум пять промежуточных вариантов. О них подробно рассказала психолог Татьяна Исакова.

Наверняка вы встречали тех, кто буквально „горит“ чистотой: пылесосит дома каждые два часа, а на работе еще раз тщательно промывает все после уборщицы.

Так обычно ведут себя гиперконтролеры и опекуны — люди тревожно-мнительного склада. В их мире все должно быть стабильно, без сучка и без задоринки.

На самом деле это говорит об их желании отгородиться от всего внешнего. Как правило, эти „отчаянные домохозяйки“ очень зажаты внутри, что может проявляться болями в мышцах, суставах, позвоночнике или голове.

2. Бардак 24/7

Данная категория людей является полным антиподом предыдущей. Нежелание хотя бы иногда делать уборку у них доходит до абсурда: вещей в комнате становится все больше, но используется по назначению только ряд предметов.

Хаос в квартире отражает хаос в голове. Такое поведение свойственно подросткам, за которыми привыкли убирать родители. Даже повзрослев, они продолжат перекладывать ответственность за порядок в доме на кого-нибудь другого.

3. Уборка по расписанию

Здесь речь не идет о гиперконтроле, но сильная вовлеченность в процесс тоже присутствует, а это изматывает. Эти люди делают уборку еженедельно, в определенный день и час. Они готовы ползать по квартире со шваброй до полного изнеможения.

Такой подход указывает на желание избавиться от лишнего стресса. И после эмоциональной разрядки посредством тщательного наведения порядка будет ощущаться острая нехватка энергии.

4. Традиционная уборка

Блюстители семейных традиций всегда наводят чистоту по одному и тому же принципу: сначала уборка, потом стирка и, наконец, глажка. Данный порядок действий определяется родительской установкой и продолжает поддерживаться больше из чувства долга.

С другой стороны, уборка для таких людей не является чем-то ненавистным. Для них домашний уют — ощущение родом из детства, поэтому помыть квартиру — занятие не только необходимое, но и приятное.