Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности

Ни один отпуск не обходится без красивых фотографий и сувениров, которые будут напоминать о счастливом времени отдыха. Тем не менее, некоторые вещи могут стать причиной больших неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от сувениров, энергетика которых способна привлечь бедность и множество проблем.

1. Магнитики. С точки зрения украшения магниты бесполезны — они создают визуальный шум, накапливают пыль и занимают много места. Энергетика этих безделушек мешает спокойному течению энергии в домах, создает суетливое настроение и мешает сосредоточиться. Большое количество магнитиков на холодильнике не дает финансам задерживаться в жилище.

2. Оккультные вещи. Энергетика таких предметов может быть опасной для несведущих людей. Любые предметы, которые имеют отношение к магическим ритуалам, не стоит брать с собой. Нередко такие сувениры привлекают массу неприятностей в жизнь людей, становятся источниками негативной энергии и ведут к ухудшению взаимоотношений в семьях.

3. Ракушки и камушки. Морские безделушки нарушают позитивную энергетику дома, вызывая хандру и апатию. Такие сувениры чаще всего привозят с отдыха на море, не зная, что их присутствие в доме лишает жизненных сил и приводит к тому, что финансовый поток закрывается.

4. Вещи с энергетикой смерти. Шкурки животных, засушенные цветы и насекомые, а также иные подобны вещи забирают энергию у живых людей. Такие сувениры не стоит приобретать ни себе, ни в качестве подарка, чтобы избежать незавидной участи привлечь в дом проблемы со здоровьем.

5. Предметы старины. Любая вещь с историей хранит энергетику предыдущих владельцев, которая может быть отрицательной. Выбирая сувенир, важно помнить, что покупка антиквариата или вещи, которая была во владении многих людей, может быть чреватой для счастливой жизни.

Каждая вещь обладает своей неповторимой энергетикой, а значит, нужно окружать себя вещами с положительными вибрациями. В таком случае в доме всегда будет уютно, а в жизнь будут приходить позитивные перемены.