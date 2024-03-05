Как сделать маленькую квартиру комфортной? Пять главных правил дизайна интерьера

Палитра

Темнота ― друг молодежи, но враг маленьких помещений. Чем меньше света в пространстве, тем теснее оно визуально кажется. Поэтому в малогабаритном жилье очень важно выбрать правильную палитру и продумать освещение.

Оптимальным выбором станут светлые пастельные тона в однотонном решении. Максимально гармонично смотрятся пространства, в которых соблюдено правило тональности: пол ― самый темный, стены ― средние по насыщенности, потолок ― наиболее светлого оттенка.

Порядок

Визуальный шум ― еще один фактор, работающий против маленьких помещений. Обилие интерьерных штрихов делают компактное пространство загроможденным, а не с изюминкой.

Например, коллекцию статуэток или сувениров из путешествий можно убрать с открытых поверхностей, разместив в шкафу-витрине. А в качестве декора использовать функциональные предметы: подушки, пледы, торшеры и настенные картины/фото в рамках. Одной-двух деталей будет достаточно, чтобы сделать пространство индивидуальным и живым.

Масштаб

В маленьком помещении важное значение имеют пропорции и лучше всего смотрятся небольшие предметы. Обратите внимание на размер мебели: шкаф или кровать на несколько сантиметров меньше стандартных будут выглядеть органичнее, при этом обеспечивать необходимый функционал без ущерба для площади комнаты.

С помощью отделочных материалов также можно влиять на визуальное восприятие пространства. Например, плитка или обои с мелким узором сделают комнату еще меньше. В то время как крупноформатная плитка с крупным рисунком добавит воздуха пространству.

Зонирование

В крошечных квартирах-студиях есть риск слияния зон. Как шутят сами жильцы: то ли едим в спальне, то ли спим на кухне. Избежать этого помогает четкое зонирование помещения. Даже один предмет мебели уже обозначит разделение пространства.

Например, стеллаж или кухонный остров ― в качестве перегородки между кухней и жилой частью комнаты. Либо аккуратный столик и пара стульев для выделения зоны столовой.

Универсальность