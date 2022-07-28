Спальня по знаку зодиака: как обустроить место для отдыха, чтобы привлечь счастье

Одно из правил здорового и крепкого сна — правильная обстановка в спальне. Старайтесь следовать простым рекомендациям экспертов, чтобы создать идеальный интерьер в самом священном месте дома.

Овен

Овны — сильные, энергичные и целеустремленные люди. Их спальня должна стать для них не прямым отражением характера, а возможностью успокоиться и расслабиться. Желательно наличие таких тонов как бирюзовый, голубой и серый. Освещение лучше сделать приглушенным и спокойным.

Телец

Тельцы — это люди, которым очень важны детали, особенно дома. Важно сделать спальню максимально приятной. Ни в коем случае астрологи не советуют Тельцам скупиться на хорошую кровать и ремонт в спальне. Это священное место должно быть всегда чистым. Все предметы должны быть функциональными. Не нужно нагромождать спальню лишними вещами.

Близнецы

Близнецы обожают новизну, поэтому им стоит периодически делать перестановку в спальне. Тут важно помнить, что нельзя ставить кровать напротив зеркала и ногами к выходу. Близнецам стоит оставлять побольше свободного места в комнате, где они спят. В противном случае им будет сложнее засыпать.

Рак

У Раков часто меняется настроение, поэтому доминирующими цветами для них должны быть белый или серый. Также этих людей можно смело назвать сентиментальными. Они любят свою семью, поэтому в спальне можно располагать фотографии второй половинки или детей.

Лев

Для Львов важно сделать спальню с изюминкой. Астрологи советуют им вкладывать всю душу в создание уюта и правильной, подходящей атмосферы. Отличный вариант — авторский дизайн с необычными элементами. Излишеств в спальне Льва быть не должно ни в коем случае.

Дева

Девам идеально подойдет минималистичный стиль в оформлении спальни. Ничего лишнего быть вокруг них не должно. Самое главное, чтобы в комнате царил порядок и не было разбросано вещей. Всё лишнее из спальни нужно уносить в другие комнаты. Также в спальне не стоит кушать.

Весы