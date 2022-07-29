6 пар чистящих средств, которые ни в коем случае нельзя мешать друг с другом

Напомним, что большинство чистящих средств — даже „натуральных“ — состоят из нажористых химикалий, которые хороши сами по себе, но при смешивании могут образовывать новые вещества, часто с весьма неприятными свойствами. Совсем как в экспериментах на уроках химии в школе.

Вот семь чистящих средств, которые не надо смешивать друг с другом. Просто не надо.

1. Средство для чистки труб + средство для чистки труб

Несмотря на то, что производители добросовестно пишут состав своей „отравы“ на упаковке, у вас, скорее всего, не достанет знаний, чтобы точно определить, какой эффект можно ожидать от смешивания этого „коктейля“ с другим, от другого производителя. Профессионалы в сфере уборки не рекомендуют даже использовать одно чистящее средство за другим — всегда есть шанс, что предыдущее смылось не полностью.

2. Пищевая сода + уксус

И сода, и уксус хороши сами по себе. Но, как нам подсказывает даже школьный курс химии, пищевая сода является щелочью, а уксус — кислотой. При их смешении чаще всего получается вода и ацетат натрия. Хотя чаще всего — к счастью — всего лишь вода, не особо полезное чистящее средство.

Но если поместить соду в плотно закрытый контейнер и добавить правильное количество уксуса на правильное количество соды, а потом закрыть, то может случиться взрыв. Нет, пропорции подсказывать не будем.

3. Перекись водорода + уксус

Некоторые умельцы утверждают, что кухонные столы после особо грязных работ хорошо спрыскивать перекисью водорода и уксусом — попеременно, тщательно протирая поверхность после обработки каждым чистящим средством. Да, это работает.

Только не вздумайте их смешивать „чтобы ускорить процесс“ или недостаточно тщательно очищать поверхность от первого после применения второго. При их смешивании образуется гидроперекись ацетила (надуксусная кислота), потенциально ядовитое вещество, раздражающее кожу, слизистую глаз и дыхательную систему.

4. Отбеливатель + уксус