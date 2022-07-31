Япония по-скандинавски. Как создать интерьер в стиле джапанди — советы эстонского дизайнера

Джапанди – гибрид стилей Японии и Скандинавии, своим названием обозначает современный тренд в интерьере, но на самом деле довольно глубоко уходит корнями в прошлое. В конце 19-го века датские художники одними из первых обратили внимание на японскую культуру, черпали вдохновение в ее философии и стиле изображения. В первой половине 20-го века влияние Японии стало частью датского языка дизайна в связи с появлением модернизма. Восточный аскетичный образ мысли и форма ощутимо отразились и в дизайне продукции, и это в значительной мере сохраняется до сих пор. Простые формы, природные материалы, экоколорит и изысканная ручная работа мастеров – ключевые слова, которые и сегодня характеризуют дизайн и интерьер Дании и других северных стран.