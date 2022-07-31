Мой Дом
31.07.2022, 12:45

Япония по-скандинавски. Как создать интерьер в стиле джапанди — советы эстонского дизайнера

 
ФОТО: PNW Production | Pexels

Когда речь идет о дизайне и интерьере, у скандинавской и японской культуры больше общего, чем можно было бы предположить. Их объединяет схожая эстетика, кроющаяся в минималистичной форме и любви к натуральным материалам, пишет журнал JANA Luxury.

Джапанди – гибрид стилей Японии и Скандинавии, своим названием обозначает современный тренд в интерьере, но на самом деле довольно глубоко уходит корнями в прошлое. В конце 19-го века датские художники одними из первых обратили внимание на японскую культуру, черпали вдохновение в ее философии и стиле изображения. В первой половине 20-го века влияние Японии стало частью датского языка дизайна в связи с появлением модернизма. Восточный аскетичный образ мысли и форма ощутимо отразились и в дизайне продукции, и это в значительной мере сохраняется до сих пор. Простые формы, природные материалы, экоколорит и изысканная ручная работа мастеров – ключевые слова, которые и сегодня характеризуют дизайн и интерьер Дании и других северных стран.

При том что для японского стиля характерны чистые линии и продуманное до мелочей гармоничное пространство, стилю джапанди вовсе не свойственен крайний перфекционизм. Эстетическая философия ваби-саби, пришедшая из Японии 15-го века, определяет красоту именно через асимметрию. Как в природе нет ничего идеального, этого не должно быть и в окружающей нас искусственной среде. Поэтому в дополнение к предметам фабричного производства в интерьере джапанди ценится ручная работа и уникальные предметы, они добавляют чистым линиям уюта и индивидуальности.

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