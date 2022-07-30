Охлаждение без кондиционеров: как можно по-другому противостоять жаре

Лето в Кувейте удушливое. От жестокой жары, которая делает невыносимым малейшее движение, на улице не спастись. „В Кувейте вы сидите в своей квартире с кондиционером или в машине с кондиционером, чтобы поехать на работу с кондиционером или в торговый центр с кондиционером. Конечно, это совершенно ужасно для окружающей среды, но это был единственный способ спастись от ада снаружи“, - констатирует Александр Насир, который раньше жил в этой стране Персидского залива.

Александр перебрался в Берлин в 2014 году, но изнуряющая жара нашла его и в столице Германии. Хотя лето здесь гораздо мягче, температуру до 38 градусов по Цельсию ему уже пришлось испытать и в ФРГ. Что здесь переносится куда тяжелее, потому что кондиционеры - редкость в немецких квартирах.

Спрос на охлаждение помещений быстро растет

Изменение климата ведет к тому, что волны жары по всему миру стали более вероятными и более интенсивными. Как результат, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году на использование кондиционеров и электрических вентиляторов уже приходилось десять процентов мирового потребления электроэнергии.

И это - несмотря на то, что широкомасштабное кондиционирование воздуха применялось всего в нескольких странах. Среди них - Япония и США, где более 90 процентов домохозяйств имеют такую систему охлаждения. С другой стороны, в самых жарких странах мира только восемь процентов населения имеют кондиционеры.

Поскольку лето становится все жарче и жарче, спрос на охлаждение помещений растет, особенно в странах с развивающейся экономикой. В результате глобальный спрос на электроэнергию к 2050 году может утроиться. Для охлаждения зданий потребуется столько же электроэнергии, сколько сегодня потребляют Китай и Индия, вместе взятые. Ученые отмечают, что можно избежать этого с помощью пассивных методов охлаждения. Они регулируют температуру, но не требуют практически никаких энергозатрат.