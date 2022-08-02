Испания на даче или заднем дворе: что такое патио и как его обустроить?





Виноград девичий, лиана

Декоративный виноград растет лозами с пышными листьями красного и зеленого цветов. Им можно живописно опутать крышу патио.



„В короткий срок этот виноград может высоко подняться по опоре и создать экран, если необходимо закрыться от чужих глаз. Если нужно создать тень над головой, можно пустить лозу по перголе. Имеет очень красивую осеннюю окраску, может расти и на солнце, и в тени, неприхотлив. Можно сажать и в грунт, и в кашпо возле опоры“, — говорит эксперт.



Декоративная яблоня

Это невысокое деревце не приносит съедобных плодов, зато в конце весны расцветает невероятно красивыми и многочисленными цветами — в этот период она напоминает сакуру.



„Декоративная яблоня имеет разные формы: высокий кустарник, невысокое дерево, плакучие и зонтикообразные разновидности. Очень декоративна весь год. Весной она обильно цветет — есть формы с махровыми, розовыми и белыми цветами, — говорит Попович. — Летом появляются многочисленные яблочки размером с вишню, которые остаются до самой осени. Это растение для грунта, которое можно сажать отдельно или в композиции. Но также можно и в кашпо“.



Вербейник монетчатый (многолетний)

Это травянистое растение со стелющимися по земле стеблями, которое цветет желтыми или белыми цветами в июле-августе.



„Монетчатый вербейник очень красиво смотрится в высоких или подвесных кашпо. При посадке в грунт быстро образует цветущий ковер. Есть сорта с ярко-желтой листвой“, — отмечает Ольга Попович.

