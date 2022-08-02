Испания на даче или заднем дворе: что такое патио и как его обустроить?(1)
Слово „патио“ родом из испанского языка, в котором оно обозначает традиционный закрытый внутренний дворик жилого здания. Но южное происхождение не мешает ему украшать дачный быт в самых разных широтах.
Идея патио отлично вписывается в российскую дачную традицию. Вместе с ландшафтными и интерьерными дизайнерами РБК рассказывает, как обустроить патио.
Что такое патио
Патио — это открытый двор, в котором организована зона отдыха. Варианты организации патио очень разнообразны: оно может быть открытым или под крышей, прилегать к дому и служить верандой, там могут размещаться гриль, мангал, кострище или очаг. Часто патио украшают цветами и растениями в горшках и кадках. В самом общем виде, как правило, это мощеная площадка, на которой расположены сиденья и столик.
Патио вполне можно обустроить на дачном участке. В самом простом варианте для этого понадобится лишь организовать настил, который можно сделать из обычной тротуарной плитки или насыпного гравия, и разместить на нем садовую мебель. Сверху можно поставить простой навес на четырех столбах.
Идеи дизайна патио
1. Патио-кухня
Удачный вариант — оборудовать патио рядом с кухней внутри дома, например на летней веранде. „Это позволит обеспечить логистику перемещений с посудой, продуктами“, — поясняет Андрей Секерин.
Еще один распространенный и практичный вариант — оборудовать в патио место для приготовления еды. „Можно установить печь (более дорогой вариант) или сделать самому мангал из кирпича, который часто остается на даче после стройки, — советует Надежда Ефимова. — Главное, не забывайте, что мангал должен размещаться на ровном негорючем основании: бетоне или тротуарной плитке. Кирпич — практичный, долговечный и негорючий материал, он всегда прекрасно смотрится в сочетании с любым декором“.
2. Кострище
Вместо мангала или гриля можно разместить в патио кострище. „Его можно смастерить самому за пару часов из того же кирпича. Главное — сделать хорошее основание со слоем геотекстиля, щебня и песка, — поясняет Надежда Ефимова. — Правда, на кострище приготовишь уже не всякое блюдо“.
3. Съемный навес
Иногда патио делают с крышей, иногда — без. Андрей Секерин предлагает промежуточный вариант: „Над зоной патио можно предусмотреть съемную крышу или автоматический навес. Таким образом, патио превратится в место для солнечных ванн либо станет столовой под открытым небом“.
4. Настенные кашпо
Часто в оформлении патио используют цветы. Хорошая идея — использовать стену забора, если она прочная, рекомендует Надежда Ефимова. „На крепкой стене можно разместить любое количество кашпо. Сегодня их мастерят самостоятельно из чего угодно, даже из мебельных щитов и фанеры“, — говорит эксперт.
5. Мебель из ротанга
Плетеная фурнитура из этого азиатского дерева — универсальное и выигрышное решение для патио. Она стильно смотрится, ее легко переносить с места на место.
6. Винтажная мебель
Для патио вовсе не обязательно покупать новую мебель — вместо этого можно реставрировать старую. „Удивительно, но сейчас многие предпочитают даже состаривать мебель — смотрится очень красиво, — рассказывает Наталья Ефимова. — Если на даче есть старый стол, стулья, открытые шкафы, не выбрасывайте их, а используйте для оформления патио. Вдохнуть новую жизнь можно практически в любой предмет. Например, деревянную мебель можно зашкурить, а потом обработать морилкой. Или покрасить краской, лучше латексной, она достаточно дорогая, но считается лучшей для покраски деревянной мебели, которая стоит на улице“.
Эксперт напоминает, что при расстановке мебели на патио стоит помнить о противопожарной безопасности и не размещать деревянные предметы слишком близко к жаровне, мангалу или кострищу.
7. Грамотный свет
Для красивого патио важно подобрать удачное освещение, на котором можно сделать интерьерный акцент. „Измерьте расстояние от ближайшего источника питания, размер площади, которую планируется осветить, — советует Наталья Ефимова. — Выбирайте лампы среднего размера, с дополнительной защитой. Уличные лампы, как правило, защищаются от влаги герметичными колпачками“.
8. Патио на крыше
„Помимо стандартного расположения на веранде или на участке, патио также можно расположить на крыше. Для этого лучше подойдет плоская крыша, с выходом и безопасной лестницей“, — рекомендует Андрей Секерин.
Растения для патио
Ландшафтный дизайнер Ольга Попович составила перечень нетривиальных растений, которыми можно украсить патио.
Горная сосна Пумилио
Это карликовое хвойное дерево может стать более интересной и необычной заменой туи — одного из самых популярных деревьев в обустройстве патио.
„За счет своей подушковидной формы горная сосна отлично смотрится и в композициях, и в монопосадках, и в сочетании с многолетними цветами, злаковыми травами. Ее можно сажать в грунт, в кашпо (кадки), она засухоустойчива и декоративна весь год“, — говорит дизайнер.
Осока гладконосая
Это многолетнее растение формирует большие и пышные пучки, состоящие из крупных травинок с белыми краями.
„Осока может расти и на солнце, и в полутени, не боится вымокания и может в условиях Подмосковья обходиться без полива. Декоративна весь год, при обрезании весной быстро отрастает. Подходит и для кашпо, и для грунта в сочетании с многолетними цветами, кустарниками, другими злаковыми травами, хвойными растениями“, — рассказывает Ольга Попович.
Виноград девичий, лиана
Декоративный виноград растет лозами с пышными листьями красного и зеленого цветов. Им можно живописно опутать крышу патио.
„В короткий срок этот виноград может высоко подняться по опоре и создать экран, если необходимо закрыться от чужих глаз. Если нужно создать тень над головой, можно пустить лозу по перголе. Имеет очень красивую осеннюю окраску, может расти и на солнце, и в тени, неприхотлив. Можно сажать и в грунт, и в кашпо возле опоры“, — говорит эксперт.
Декоративная яблоня
Это невысокое деревце не приносит съедобных плодов, зато в конце весны расцветает невероятно красивыми и многочисленными цветами — в этот период она напоминает сакуру.
„Декоративная яблоня имеет разные формы: высокий кустарник, невысокое дерево, плакучие и зонтикообразные разновидности. Очень декоративна весь год. Весной она обильно цветет — есть формы с махровыми, розовыми и белыми цветами, — говорит Попович. — Летом появляются многочисленные яблочки размером с вишню, которые остаются до самой осени. Это растение для грунта, которое можно сажать отдельно или в композиции. Но также можно и в кашпо“.
Вербейник монетчатый (многолетний)
Это травянистое растение со стелющимися по земле стеблями, которое цветет желтыми или белыми цветами в июле-августе.
„Монетчатый вербейник очень красиво смотрится в высоких или подвесных кашпо. При посадке в грунт быстро образует цветущий ковер. Есть сорта с ярко-желтой листвой“, — отмечает Ольга Попович.