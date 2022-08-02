Общественным садам подарили ящики для грядок из переработанной пластиковой упаковки от косметики

Популярность общественных садов и огородов продолжает неуклонно расти. Здесь не только разводят и выращивают огородные культуры для сбора урожая, но и обмениваются советами в области садоводства, общаются, а также проводят время на свежем воздухе. Общественный сад — это социальное явление. Юлия Кольцова, представитель общественного сада в Пяэскюла: „Мы открыли наш сад в июне прошлого года. В первый год мы установили десять ящиков для грядок. В этом году мы решили попросить у города дополнительные деньги на строительство еще десяти грядок, но и этого оказалось недостаточно — в мае у нас выстроилась длинная очередь садоводов-любителей, которые переживали, что начался посевной сезон, а свободных грядок уже нет. Благодаря проекту Rimi, Neular и Garnier по сбору пластиковой упаковки мы получили еще пять ящиков, которые сразу же пошли в ход“.

По словам Ило Ранну, главы Neular, компания в сотрудничестве с местными партнерами постоянно ищет новые способы сбора и сортировки использованной пластиковой упаковки, которая в противном случае оказалась бы на свалке или сжигалась бы вместе с бытовым мусором. „Сегодня человек может сдать собранные отходы либо на мусорных станциях, либо положить их в специальный контейнер. В этом случае можно надеяться на то, что собранный пластик будет надлежащего качества и получит вторую жизнь. Если вы хотите убедиться, что пластиковая упаковка из-под ваших косметических средств в конечном итоге будет переработана, то начиная с осени вы можете отнести пустую тару в специальные контейнеры Garnier, которые будут установлены в магазинах Rimi“, - говорит Ранну.