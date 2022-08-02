Общественным садам подарили ящики для грядок из переработанной пластиковой упаковки от косметики
Уже второй год подряд Garnier, Neular и Rimi сотрудничают в области сбора пластиковой упаковки, а также проводят информационную кампанию на тему правильной сортировки упаковки косметических продуктов. В результате трехмесячной кампании было собрано более 150 кг пластика, из которого компания Neular изготовила 30 ящиков для грядок общественных огородов. Ящики были переданы трем садам в Таллинне, расположенным в Прийсле в Ласнамяэ, в Пяэскюла и на улице Юхкентали.
Популярность общественных садов и огородов продолжает неуклонно расти. Здесь не только разводят и выращивают огородные культуры для сбора урожая, но и обмениваются советами в области садоводства, общаются, а также проводят время на свежем воздухе. Общественный сад — это социальное явление. Юлия Кольцова, представитель общественного сада в Пяэскюла: „Мы открыли наш сад в июне прошлого года. В первый год мы установили десять ящиков для грядок. В этом году мы решили попросить у города дополнительные деньги на строительство еще десяти грядок, но и этого оказалось недостаточно — в мае у нас выстроилась длинная очередь садоводов-любителей, которые переживали, что начался посевной сезон, а свободных грядок уже нет. Благодаря проекту Rimi, Neular и Garnier по сбору пластиковой упаковки мы получили еще пять ящиков, которые сразу же пошли в ход“.
По словам Ило Ранну, главы Neular, компания в сотрудничестве с местными партнерами постоянно ищет новые способы сбора и сортировки использованной пластиковой упаковки, которая в противном случае оказалась бы на свалке или сжигалась бы вместе с бытовым мусором. „Сегодня человек может сдать собранные отходы либо на мусорных станциях, либо положить их в специальный контейнер. В этом случае можно надеяться на то, что собранный пластик будет надлежащего качества и получит вторую жизнь. Если вы хотите убедиться, что пластиковая упаковка из-под ваших косметических средств в конечном итоге будет переработана, то начиная с осени вы можете отнести пустую тару в специальные контейнеры Garnier, которые будут установлены в магазинах Rimi“, - говорит Ранну.
Garnier, Neular и Rimi планируют начать новую кампанию по сбору пластиковой упаковки этой осенью, чтобы продолжить прививать привычку сортировать мусор. Собранный пластик в рамках проекта будет переработан и пожертвован на благотворительность. Контейнеры для сбора пластика будут установлены в магазинах Lasnamäe Centrum, Sõprus и Ülemiste Keskus Rimi. Ёмкости могут остаться и на более длительный срок, если будут пользоваться популярностью у потребителей.
Какую упаковку можно сдать в специальный контейнер?
Пустая упаковка от косметики. Она не обязательно должна быть полностью чистая, но должна быть пустой.
Для сбора подходят пустые пластиковые упаковки из-под косметических средств: флаконы, тюбики, баночки, тушь для ресниц и т. д.
Для сбора не подходят: стеклянные емкости, аэрозоли, металлические емкости.