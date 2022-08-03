Как самим сделать апгрейд съемной квартиры недорого: чек-лист практичных решений
Обычно съемное жилье — лишь пространство для существования, но не повод для гордости. Подавляющее большинство таких квартир могут похвастаться разве что косметическим ремонтом, а о дизайнерском даже и речи не идет. При этом вкладывать огромные суммы в чужое помещение тоже мало кому захочется, пишет Inmyroom.
1. Обновление мебели
Изящная фурнитура поможет вдохнуть новую жизнь даже в самый старый шкаф, а свежее лаковое покрытие скроет глубокие царапины на столе. Рабочий стол достаточно отделать оргстеклом, а затем украсить упаковочной бумагой или фотографиями.
2. Больше блестящих вещей
Если добавить в интерьер серебро, золото или бронзу, то он сразу станет эстетичнее. Кроме того, блестящие металлы гармонируют с темным деревом и зеркалами. Можно также использовать металлические оправы картин, дверные ручки, ножки столов и многое другое.
3. Новый текстиль
Наиболее бюджетным способом обновить обстановку является замена текстиля. Плед, подушки и сиденья на стулья позволят замаскировать прежнюю обивку. А вместо того, чтобы приобретать новую кровать, достаточно подобрать красочное постельное белье.
4. Расширение границ комнаты
Для визуального расширения пространства лучше всего повесить карниз ближе к потолку и выбрать струящиеся к полу шторы. А зеркала зрительно добавят квадратных метров и впустят больше света.
5. Использование ширмы
С помощью ширмы можно не только зонировать помещение, но и спрятать от глаз нежелательные предметы. Также на нее удобно вешать актуальную на завтра одежду.
6. Личная коллекция
Если у вас есть стопка журналов, то она прекрасно подойдет в качестве альтернативы прикроватной тумбе. А коллекция декоративных тарелок станет стильным акцентом на пустой стене.
Идеальным украшением будут морские ракушки, кораллы и звезды — их можно положить в вазу, украшенную лентой или веревкой.
7. Озеленение пространства
Живые растения всегда освежают квартиру и наполняют ее благоухающим ароматом. А винтажные лейки или молочники выгодно заменят простые вазы и придадут комнате уюта.
8. Создание уютной атмосферы
Приятный парфюм и лаундж-мелодии способны задать настроение гостиной. Запахи и музыка работают только в связке и важны не менее, чем мебель и отделка.