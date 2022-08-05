Дизайнер назвал 8 антитрендов 2022 года, которые испортят любой интерьер

Здесь можно сказать сразу и про пол, и про потолок, и про стены. Любые 3D-рисунки смотрятся плохо и делают ваш интерьер более дешевым. Наливные полы с рисунком, фартуки под стеклом, 3D-фотообои — все это режет глаз и с вероятностью 99% сделает дизайн аляповатым. Если вам очень хочется использовать габаритные по площади рисунки в интерьере, лучше выбрать большую картину, постер, фреску, необычную мозаику, чем вклеивать 3D-рисунок под стекло на фартук или заливать в пол.

Конечно, мы не отменяем теневую подсветку, ниши для штор. Мы говорим именно про декоративные многоуровневые потолки. Иногда может потребоваться сделать короб для вентиляции или кондиционирования. Например, на кухне. Если этого невозможно избежать, лучше подвести к такому коробу кухонный гарнитур вплотную при помощи добора. Так короб не будет бросаться в глаза.

Когда появилась технология производства потолков из ГКЛ, появилась и возможность делать многоуровневые потолки и потолки сложных форм: круглые, овальные, волной, простые прямоугольные. Сейчас это совершенно вышло из моды. Выглядит грузно и давяще, дешевит практически любой интерьер.

Необходимо соблюсти только два основных правила: выполнить гидроизоляцию ванной комнаты и не затрагивать несущие конструкции (вштробиться трапом в перекрытие не получится, поэтому учитывайте максимально возможную толщину стяжки + чистовое покрытие перед тем, как начать реализовывать эту идею).

Сейчас есть более современное решение — душ в строительном исполнении. Такой душ займет ровно столько места, сколько вы можете/желаете под него отвести. Он будет исполнен в той плитке, которую вы выберете. И если раньше такой душ все оборудовали в квартирах на свой страх и риск, то с 2021 года делать трап в квартирах стало законно.

Еще совсем недавно даже в дорогих интерьерах ставили душевую кабину. Они громоздкие и, как правило, жуткие по дизайну. А всеми функциями кабин, за которыми раньше гнались, вы, скорее всего, просто не будете пользоваться уже через пару месяцев.

То же самое касается фотообоев. Многие дизайнеры и заказчики боятся использовать фотообои, так как это прочно ассоциируется с дикими рисунками водопадов, леса или небоскребов. Отчасти это правда. Используя этот прием, нужно действительно быть аккуратными, чтобы не испортить и не удешевить интерьер. Важно выбирать обои только качественных производителей, грамотно вписывать их в дизайн. Если вы не уверены, лучше заменить идею с фотообоями на обои с интересным принтом. Особенно хорошо это подойдет для детских комнат. Также сейчас есть красивые и интересные фрески.

Потолки с рисунками облаков — еще один пример того, как можно испортить дизайн. Особенно этим любят грешить в детских комнатах. Давайте помнить, что мы все-таки находимся в помещении и существует много способов классно оформить потолок как в детских, так и в любых других помещениях.

Можно использовать потолки других цветов, помимо белого: это интересный прием, который сделает интерьер нескучным и поможет правильно поработать с геометрией. Отличное решение, которое при этом поможет увеличить высоту комнаты, — это отбивка по верху стены в тон потолка.

Открытые кричащие цвета

Если в комнатах они встречались нечасто — интерьеры повсеместно были бежевенькими (исключение, конечно, — кислотные кухонные гарнитуры), то в санузлах они внедрялись сплошь и рядом. Вот там, как правило, заказчики хотели оторваться по полной и выдать все буйство цвета: оранжевые, голубые, красные + обязательно плитка с декором. Сейчас уже всем очевидно, что санузел должен подходить под дизайн всей остальной квартиры.

Маленькие помещения вообще не нужно делать кричащими. Яркие цвета еще больше сужают пространство и очень утомляют глаз. Открытые цвета всегда смотрятся дешевле. Китч в своем дизайнерском виде встречается в мире очень редко и, как правило, это квартиры дизайнеров, художников или других творческих людей. Сбалансировать все это стильно — действительно сложно, и жить в таком сможет не каждый.