Дизайнер назвал 8 антитрендов 2022 года, которые испортят любой интерьер
Что уже давно не актуально в 2022 году, и есть ли альтернатива устаревшим решениям? INMYROOM разбирается вместе с экспертами из студии дизайна „АртМонополия“.
Душевая кабина
Еще совсем недавно даже в дорогих интерьерах ставили душевую кабину. Они громоздкие и, как правило, жуткие по дизайну. А всеми функциями кабин, за которыми раньше гнались, вы, скорее всего, просто не будете пользоваться уже через пару месяцев.
Сейчас есть более современное решение — душ в строительном исполнении. Такой душ займет ровно столько места, сколько вы можете/желаете под него отвести. Он будет исполнен в той плитке, которую вы выберете. И если раньше такой душ все оборудовали в квартирах на свой страх и риск, то с 2021 года делать трап в квартирах стало законно.
Необходимо соблюсти только два основных правила: выполнить гидроизоляцию ванной комнаты и не затрагивать несущие конструкции (вштробиться трапом в перекрытие не получится, поэтому учитывайте максимально возможную толщину стяжки + чистовое покрытие перед тем, как начать реализовывать эту идею).
Многоуровневые потолки из ГКЛ
Когда появилась технология производства потолков из ГКЛ, появилась и возможность делать многоуровневые потолки и потолки сложных форм: круглые, овальные, волной, простые прямоугольные. Сейчас это совершенно вышло из моды. Выглядит грузно и давяще, дешевит практически любой интерьер.
Конечно, мы не отменяем теневую подсветку, ниши для штор. Мы говорим именно про декоративные многоуровневые потолки. Иногда может потребоваться сделать короб для вентиляции или кондиционирования. Например, на кухне. Если этого невозможно избежать, лучше подвести к такому коробу кухонный гарнитур вплотную при помощи добора. Так короб не будет бросаться в глаза.
Но в целом для вентиляции и кондиционирования лучше опускать потолок по всей площади.
3D-рисунки и фотообои
Здесь можно сказать сразу и про пол, и про потолок, и про стены. Любые 3D-рисунки смотрятся плохо и делают ваш интерьер более дешевым. Наливные полы с рисунком, фартуки под стеклом, 3D-фотообои — все это режет глаз и с вероятностью 99% сделает дизайн аляповатым. Если вам очень хочется использовать габаритные по площади рисунки в интерьере, лучше выбрать большую картину, постер, фреску, необычную мозаику, чем вклеивать 3D-рисунок под стекло на фартук или заливать в пол.
То же самое касается фотообоев. Многие дизайнеры и заказчики боятся использовать фотообои, так как это прочно ассоциируется с дикими рисунками водопадов, леса или небоскребов. Отчасти это правда. Используя этот прием, нужно действительно быть аккуратными, чтобы не испортить и не удешевить интерьер. Важно выбирать обои только качественных производителей, грамотно вписывать их в дизайн. Если вы не уверены, лучше заменить идею с фотообоями на обои с интересным принтом. Особенно хорошо это подойдет для детских комнат. Также сейчас есть красивые и интересные фрески.
Потолки с рисунками облаков — еще один пример того, как можно испортить дизайн. Особенно этим любят грешить в детских комнатах. Давайте помнить, что мы все-таки находимся в помещении и существует много способов классно оформить потолок как в детских, так и в любых других помещениях.
Можно использовать потолки других цветов, помимо белого: это интересный прием, который сделает интерьер нескучным и поможет правильно поработать с геометрией. Отличное решение, которое при этом поможет увеличить высоту комнаты, — это отбивка по верху стены в тон потолка.
Открытые кричащие цвета
Если в комнатах они встречались нечасто — интерьеры повсеместно были бежевенькими (исключение, конечно, — кислотные кухонные гарнитуры), то в санузлах они внедрялись сплошь и рядом. Вот там, как правило, заказчики хотели оторваться по полной и выдать все буйство цвета: оранжевые, голубые, красные + обязательно плитка с декором. Сейчас уже всем очевидно, что санузел должен подходить под дизайн всей остальной квартиры.
Маленькие помещения вообще не нужно делать кричащими. Яркие цвета еще больше сужают пространство и очень утомляют глаз. Открытые цвета всегда смотрятся дешевле. Китч в своем дизайнерском виде встречается в мире очень редко и, как правило, это квартиры дизайнеров, художников или других творческих людей. Сбалансировать все это стильно — действительно сложно, и жить в таком сможет не каждый.
Ничего страшного, если вам хочется цвета и яркости. Используйте яркие цвета дозированно — в деталях: текстиль, предметы декора, мелкая отдельно стоящая мебель (комод, тумба). Может быть, даже диван или кровать при лаконичном окружении. Оживить цветом приглушенный интерьер всегда помогут растения.
Выбирайте сложные оттенки, с примесью разных тонов. Глубокие насыщенные зеленые, синие с примесью серого, черничные, бордо, терракот.
Точечные встроенные светильники с золотой или серебряной каймой
Сейчас на рынке существует огромное количество современных решений под любой бюджет: треки накладные, встроенные шинопроводы, споты прямые встроенные, споты накладные поворотные. Все, что сделает ваш дизайн современным и стильным. От стандартных встроенных кругляшков в рамке точно стоит отказаться. И совершенно точно переделать потолок, даже если при планировании ремонта вы задумывали его сохранить.
Кислотные кухонные гарнитуры/округлые кухонные гарнитуры
Их до сих пор можно встретить в квартирах, а также есть люди, которые хотят сохранить сию красоту и вписать ее в новый дизайн. Сохранять совершенно точно не стоит. Такие пленки и эмаль и сейчас есть в каталогах крупных кухонных салонов, но это совершенно не означает, что они актуальны. И если про цвета мы уже говорили выше, то здесь затронем формы. Все волнообразные столешницы, шкафы, округлые внутренние углы лучше оставить где-то в 2005-м.
Барные стойки в маленьких квартирах
Если вы действительно не готовите и не едите дома, можете выпить на завтрак кофе с йогуртом — вам подойдет барная стойка в качестве альтернативы столу для экономии места. Но если у вас семья или традиции собираться на воскресные ужины, а может, к вам приходят друзья, — не нужно пытаться впихнуть в кухню и стойку, и стол. Это всегда выглядит нелепо, съедает пространство, и вряд ли вы так часто будете эту стойку использовать. Если же площадь вашей кухни позволяет и душа просит, советуем присмотреться к полубарным стойкам, которые примыкают к кухонному острову и столу. Есть классные единые конструкции. Высота такой стойки чаще всего равна высоте кухонной столешницы. Под нее используют полубарные стулья, и это смотрится органично и современно.
Излишнее украшательство
Не страшно, если вы создаете или любите классические интерьеры. Классический интерьер тоже может быть выдержанным и красивым. Плохо, когда он перенасыщен деталями: ажурные люстры, витиеватые ручки, хрусталь, вензельки, резная мебель. Это показывает не качество и дороговизну, а, скорее, безвкусицу. Тенденции даже среди заказчиков действительно сместились в сторону более лаконичных современных интерьеров. Здесь прекрасно работает аналогия с одеждой: „я надену все лучшее сразу“ — уже давно не показатель достатка или вкуса. Сложные по оттенкам, фактурам, но лаконичные по формам интерьеры выглядят гораздо более стильно и дорого.