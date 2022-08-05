ГАЛЕРЕЯ | Посмотрите на это разноцветное поле! В Вильяндимаа цветут сотни флоксов

В этом году флуксы начали цвести чуть позднее обычного. На хуторе Нырга можно увидеть чуть больше двух сотен флоксов, которые выращиваются на хуторе уже больше 20 лет.

На выходных на хуторе Нырга пройдет выставка флоксов, в рамках которой можно не только насладиться красотой этих цветов, но также получить совет об их выращивании и приобрести понравившиеся сорта флоксов.

Обычно флоксы начинают цвести в первые недели июля и вплоть до сентября. Самй обильный период цветения приходится на первые недели августа.