5 советов, как продлить срок работы аккумуляторов беспроводных наушников

Современные беспроводные наушники становятся все меньше и меньше в размерах, и может создаваться ложное впечатление, что батарея небольшого размера может вообще не прослужить долго. „Конечно, стоит следовать заводским данным по части долговечности батареи устройства, которые заявляет производитель, и следить за тем, чтобы наушники с коротким временем автономной работы, и особенно их упаковка не были бы повреждены еще до приобретения“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.



„В то же время стоит также внимательно следить за своими смарт-устройствами и правильно их обслуживать, чтобы аккумулятор дольше держал заряд и наушники приносили слушателю отличные звуковые впечатления не только сразу после покупки, но и в течение более длительного периода“, - подчеркивает Мишина и дает несколько советов на данную тему.



1. Используйте наушники по назначению



По словам Мишиной, один из самых простых способов продлить жизнь беспроводным наушникам — это положить их в зарядный чехол, когда наушники не используются активно. „Довольно часто гарнитуру забывают в ухе, даже когда она фактически не используется. Однако это не означает, что наушники больше не работают — Bluetooth-соединение и функция шумоподавления, как правило, остаются включенными, что приводит к бесполезному расходу заряда аккумулятора наушников“, — поясняет Мишина. Например, по ее словам, такая ситуация может возникнуть, когда пользователь наушников закончил разговор по телефону или дослушал подкаст, но наушники настолько удобны, что их просто забывают в ушах.



„Также не стоит оставлять наушники, например, просто лежащими на столе, если они в данный момент не используются. Когда они вынуты из зарядного чехла, то в них может попасть больше грязи или кто-то может случайно уронить наушники со стола“, — объясняет Мишина, которая рекомендует всегда держать беспроводные наушники в зарядном чехле, когда они не используются активно.



2. Избегайте жары и интенсивного солнца в течение длительного периода времени



Нынешним жарким летом нужно быть осторожными, чтобы не забывать наушники под палящим солнцем. „Как и многие другие технические устройства, наушники и их батареи значительно быстрее изнашиваются под прямыми солнечными лучами и в жару“, — отмечает Мишина и советует быть осторожными при экстремальных температурах и в зимний период. „В наших широтах надо учитывать, что, если наушники вместе с чехлом оставлять в кармане верхней одежды и в холодную погоду, то и это может излишне нагрузить их аккумулятор и снизить срок его службы“, — поясняет эксперт.



3. Не находитесь слишком далеко от подключенного устройства



Чтобы продлить срок службы батареи, по словам руководителя по обучению Huawei, также стоит позаботиться о том, чтобы комплект наушников находился как можно ближе к подключенному к ним устройству. „Чем дальше вы находитесь от устройства, к которому в данный момент подключены наушники, тем больше энергии они потребляют для обеспечения стабильного соединения“, — описывает Мишина.



4. Заряжайте по мере необходимости и с помощью правильного зарядного устройства.



На надежность и время автономной работы аккумулятора беспроводных наушников, по словам Мишиной, также влияет то, как используется зарядное устройство. „Например, зарядное устройство, предназначенное для другого смарт-устройства или более дешевая альтернатива оригинальному зарядному устройству, или быстрое зарядное устройство неизвестного происхождения могут значительно сократить срок службы аккумулятора, а иногда даже повредить наушники“, — подчеркивает Екатерина Мишина.



„С точки зрения надежности наушников лучше всего использовать для их зарядки только оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте. Также стоит помнить о том, что срок службы батареи наушников также снижается, если их заряжать каждый раз после непродолжительного использования или оставлять на зарядке слишком долго - например, непрерывно всю ночь“, — добавляет Мишина.



Эксперт по технологиям советует заряжать гарнитуру только тогда, когда ее батарея не совсем разряжена, а вот-вот разрядится. По ее словам, также стоит заряжать беспроводные наушники до полной зарядки аккумулятора. „Перед покупкой наушников обязательно стоит прочитать руководство пользователя конкретного устройства и, по возможности, заряжать его в соответствии с рекомендациями“, — поясняет Мишина и приводит в пример новейшие наушники Huawei FreeBuds Pro 2, которые можно заряжать при необходимости даже с помощью телефона или планшета.



5. Поддерживайте чистоту



Поскольку беспроводные наушники постоянно соприкасаются с кожей, а места их подключения к контактам открыты, то стоит время от времени чистить как наушники, так и зарядный чехол. „Хотя многие новые модели беспроводных наушников влагостойкие, их не стоит чистить большим количеством воды, а лучше использовать для этого сухие салфетки“, — советует Мишина.



„Как и в случае с другими электронными устройствами, беспроводную гарнитуру стоит хранить в сухом месте, чтобы избежать возможных повреждений из-за чрезмерной влажности, что может снизить срок службы устройств“, — подчеркивает эксперт по технологиям.