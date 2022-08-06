5 советов, как продлить срок работы аккумуляторов беспроводных наушников
Правильный уход за новыми наушниками часто может повлиять на то, как долго они будут обеспечивать качественный звук или даже на то, как долго будет работать их батарея. Эксперт по технологиям дает рекомендации, как продлить срок службы наушников, самостоятельно заботясь о своем устройстве.
Современные беспроводные наушники становятся все меньше и меньше в размерах, и может создаваться ложное впечатление, что батарея небольшого размера может вообще не прослужить долго. „Конечно, стоит следовать заводским данным по части долговечности батареи устройства, которые заявляет производитель, и следить за тем, чтобы наушники с коротким временем автономной работы, и особенно их упаковка не были бы повреждены еще до приобретения“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
„В то же время стоит также внимательно следить за своими смарт-устройствами и правильно их обслуживать, чтобы аккумулятор дольше держал заряд и наушники приносили слушателю отличные звуковые впечатления не только сразу после покупки, но и в течение более длительного периода“, - подчеркивает Мишина и дает несколько советов на данную тему.
1. Используйте наушники по назначению
По словам Мишиной, один из самых простых способов продлить жизнь беспроводным наушникам — это положить их в зарядный чехол, когда наушники не используются активно. „Довольно часто гарнитуру забывают в ухе, даже когда она фактически не используется. Однако это не означает, что наушники больше не работают — Bluetooth-соединение и функция шумоподавления, как правило, остаются включенными, что приводит к бесполезному расходу заряда аккумулятора наушников“, — поясняет Мишина. Например, по ее словам, такая ситуация может возникнуть, когда пользователь наушников закончил разговор по телефону или дослушал подкаст, но наушники настолько удобны, что их просто забывают в ушах.
„Также не стоит оставлять наушники, например, просто лежащими на столе, если они в данный момент не используются. Когда они вынуты из зарядного чехла, то в них может попасть больше грязи или кто-то может случайно уронить наушники со стола“, — объясняет Мишина, которая рекомендует всегда держать беспроводные наушники в зарядном чехле, когда они не используются активно.
2. Избегайте жары и интенсивного солнца в течение длительного периода времени
Нынешним жарким летом нужно быть осторожными, чтобы не забывать наушники под палящим солнцем. „Как и многие другие технические устройства, наушники и их батареи значительно быстрее изнашиваются под прямыми солнечными лучами и в жару“, — отмечает Мишина и советует быть осторожными при экстремальных температурах и в зимний период. „В наших широтах надо учитывать, что, если наушники вместе с чехлом оставлять в кармане верхней одежды и в холодную погоду, то и это может излишне нагрузить их аккумулятор и снизить срок его службы“, — поясняет эксперт.
3. Не находитесь слишком далеко от подключенного устройства
Чтобы продлить срок службы батареи, по словам руководителя по обучению Huawei, также стоит позаботиться о том, чтобы комплект наушников находился как можно ближе к подключенному к ним устройству. „Чем дальше вы находитесь от устройства, к которому в данный момент подключены наушники, тем больше энергии они потребляют для обеспечения стабильного соединения“, — описывает Мишина.
4. Заряжайте по мере необходимости и с помощью правильного зарядного устройства.
На надежность и время автономной работы аккумулятора беспроводных наушников, по словам Мишиной, также влияет то, как используется зарядное устройство. „Например, зарядное устройство, предназначенное для другого смарт-устройства или более дешевая альтернатива оригинальному зарядному устройству, или быстрое зарядное устройство неизвестного происхождения могут значительно сократить срок службы аккумулятора, а иногда даже повредить наушники“, — подчеркивает Екатерина Мишина.
„С точки зрения надежности наушников лучше всего использовать для их зарядки только оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте. Также стоит помнить о том, что срок службы батареи наушников также снижается, если их заряжать каждый раз после непродолжительного использования или оставлять на зарядке слишком долго - например, непрерывно всю ночь“, — добавляет Мишина.
Эксперт по технологиям советует заряжать гарнитуру только тогда, когда ее батарея не совсем разряжена, а вот-вот разрядится. По ее словам, также стоит заряжать беспроводные наушники до полной зарядки аккумулятора. „Перед покупкой наушников обязательно стоит прочитать руководство пользователя конкретного устройства и, по возможности, заряжать его в соответствии с рекомендациями“, — поясняет Мишина и приводит в пример новейшие наушники Huawei FreeBuds Pro 2, которые можно заряжать при необходимости даже с помощью телефона или планшета.
5. Поддерживайте чистоту
Поскольку беспроводные наушники постоянно соприкасаются с кожей, а места их подключения к контактам открыты, то стоит время от времени чистить как наушники, так и зарядный чехол. „Хотя многие новые модели беспроводных наушников влагостойкие, их не стоит чистить большим количеством воды, а лучше использовать для этого сухие салфетки“, — советует Мишина.
„Как и в случае с другими электронными устройствами, беспроводную гарнитуру стоит хранить в сухом месте, чтобы избежать возможных повреждений из-за чрезмерной влажности, что может снизить срок службы устройств“, — подчеркивает эксперт по технологиям.