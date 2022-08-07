Три вещи, которые нужно сделать при подготовке к следующему отопительному сезону

Искать неизолированные места



Одной из важнейших предпосылок теплого дома является герметичность, поэтому крайне важно определить места, через которые воздух может беспрепятственно поступать снаружи внутрь и в обратном направлении. Это могут быть и не дыры - зимой такие места довольно легко почувствовать из-за потока холодного воздуха.

„В более старых домах крайне проблематичными могут быть области вокруг окон и дверей. Даже в новых домах допускаются ошибки при теплоизоляции окон и дверей, а домах старой застройки может быть, например, треснувшая герметизирующая пена. В таком случае внутренняя часть дома отделена от внешней только отделкой, у которой нет цели сохранять тепло“, — пояснил Рейнис Нельке, руководитель по продажам Kingspan Insulation в Латвии.

Обычно мы сразу чувствуем плохую теплоизоляцию окон и дверей, потому что тогда возле оконных рам заметно холоднее. Если воздух в доме достаточно влажный, на морозе оконная или дверная рама могут обледеневать, а при скоплении влаги может образоваться плесень.

Если вы заметили эту проблему у себя дома, необходимо снять оконную или дверную отделку и заполнить щели теплоизоляционным материалом. Чтобы сделать дом еще теплее, оконную раму, для которой это возможно, можно утеплить снаружи или изнутри.

„Если оконная или дверная рама достаточно широкая, прикрепите к краям проема тонкую панель из теплоизоляционного материала так, чтобы рама была окружена слоем изоляции. Панели можно легко отшлифовать и при желании покрасить. После таких улучшений холод не будет проникать через перегородки и оконную или дверную раму“, — говорит Нельке.

По возможности сделать слой теплоизоляции толще



Еще одна проблема в старых домах – недостаточный слой теплоизоляции. Например, если раньше крышу, через которую происходят одни из самых больших теплопотерь, утепляли 10-15-сантиметровым слоем, то теперь требования предусматривают утепление как минимум в 2-3 раза толще.