Три вещи, которые нужно сделать при подготовке к следующему отопительному сезону(3)
Если в прошлом мы могли решать проблемы плохо утепленного дома с помощью более теплых носков, то прошлой зимой для этого нам понадобился и более толстый кошелек. Если не позаботиться о самых слабых участках теплоизоляции, толстый кошелек понадобится не на одну зиму. Решение состоит в том, чтобы немедленно посмотреть, что можно сделать, и подготовиться к предстоящей зиме уже сейчас, пишет Delfi.lv.
Искать неизолированные места
Одной из важнейших предпосылок теплого дома является герметичность, поэтому крайне важно определить места, через которые воздух может беспрепятственно поступать снаружи внутрь и в обратном направлении. Это могут быть и не дыры - зимой такие места довольно легко почувствовать из-за потока холодного воздуха.
„В более старых домах крайне проблематичными могут быть области вокруг окон и дверей. Даже в новых домах допускаются ошибки при теплоизоляции окон и дверей, а домах старой застройки может быть, например, треснувшая герметизирующая пена. В таком случае внутренняя часть дома отделена от внешней только отделкой, у которой нет цели сохранять тепло“, — пояснил Рейнис Нельке, руководитель по продажам Kingspan Insulation в Латвии.
Обычно мы сразу чувствуем плохую теплоизоляцию окон и дверей, потому что тогда возле оконных рам заметно холоднее. Если воздух в доме достаточно влажный, на морозе оконная или дверная рама могут обледеневать, а при скоплении влаги может образоваться плесень.
Если вы заметили эту проблему у себя дома, необходимо снять оконную или дверную отделку и заполнить щели теплоизоляционным материалом. Чтобы сделать дом еще теплее, оконную раму, для которой это возможно, можно утеплить снаружи или изнутри.
„Если оконная или дверная рама достаточно широкая, прикрепите к краям проема тонкую панель из теплоизоляционного материала так, чтобы рама была окружена слоем изоляции. Панели можно легко отшлифовать и при желании покрасить. После таких улучшений холод не будет проникать через перегородки и оконную или дверную раму“, — говорит Нельке.
По возможности сделать слой теплоизоляции толще
Еще одна проблема в старых домах – недостаточный слой теплоизоляции. Например, если раньше крышу, через которую происходят одни из самых больших теплопотерь, утепляли 10-15-сантиметровым слоем, то теперь требования предусматривают утепление как минимум в 2-3 раза толще.
„Конечно, дополнительное утепление стен и кровли — достаточно серьезное и дорогостоящее мероприятие, которое лучше всего сочетать с другими ремонтными работами. Однако во многих местах утеплить крышу тонкими современными панелями утепления достаточно просто. Их теплоизоляционные возможности примерно в два раза выше, чем у традиционных материалов для утепления, так что преимущество будет наверняка. Кроме того, они обеспечат дополнительную герметичность“, — говорит представитель Kingspan Insulation.
Панели тонкие и обладают исключительно хорошей способностью задерживать тепло, подходят и для утепления дома изнутри, однако перед тем, как утеплять стены таким способом, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать правильный слой утеплителя и избежать образования плесени.
Утеплите подвал
Жильцы первых этажей частных и многоквартирных домов, под которыми находится неотапливаемый подвал, зачастую даже не представляют, что можно сэкономить, утеплив его потолок.
„Вполне возможно, что в старых домах пол между неотапливаемым подвалом и домом вообще не утеплен дополнительно. Теплопотери через такие полы могут быть достаточно большими, потому что за счет дома обогревается и подвал. Тонким слоем современного теплоизоляционного материала на потолке подвала такие потери тепла можно устранить немедленно“, - говорит специалист.
Все работы по утеплению лучше проводить летом. Хотя в настоящее время дома строятся и зимой, холод приносит ряд неудобств. Например, даже покраска внутренних стен затруднительна, если нет возможности открыть окна и проветрить помещения, чтобы ушла лишняя влага, быстрее высохла краска и исчезли запахи.