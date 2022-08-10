Как хранить одежду в квартире: 6 советов профи

Если есть возможность, сделайте гардеробную

В любой квартире важно выделить как можно больше мест для хранения вещей, иначе даже самый прекрасный интерьер легко захламить. Когда есть возможность, я делаю гардеробные комнаты, а не шкафы: они визуально разгружают интерьер и облегчают жизнь. Но для этого не всегда есть место.

Хранение под кроватью

Кровать на подиуме, внизу которого есть вместительные выдвижные ящики — удобный вариант хранения в небольших квартирах. Изголовье также можно использовать как дополнительную полочку для вещей.

Шкаф при входе в квартиру

Если вы цените открытое пространство и не любите лишние детали, то идеальным решением будет закрытый шкаф в коридоре, куда можно убрать верхнюю одежду, сумки, зонты, обувь и аксессуары.

Используйте открытые системы хранения, если у вас нет другого выхода

С ними нужно быть осторожными и не переборщить, иначе дома всегда будет беспорядок. В коридоре крючки и вешалки допустимы, если вы понимаете, зачем они вам нужны.

Например, недавно у меня был проект для семьи с тремя детьми. Было понятно, что дети не станут убирать одежду в шкаф при входе, поэтому крючки оказались как раз кстати.

Шкафы в изголовье кровати

Вместительные шкафы вокруг изголовья кровати — хороший вариант хранения в спальне, где нет возможности поставить шкаф-купе или гардеробную. Лучше выбирать светлые оттенки шкафа, чтобы пространство оставалось более воздушным.

Поставьте стойку для одежды

Если не хватает места для одежды, можно поставить красивую стойку или рейл. Или даже красивый дизайнерский объект, на который можно повесить одежду (например, стилизованный манекен).

Правда, в Pinterest такие предметы выглядят стильно, но на самом деле все не так просто. Для фотографии стилист тщательно подбирает одежду по форме и цветам, чтобы они сочетались друг с другом, а не просто набрасывает снятую одежду на вешалку.