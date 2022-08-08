Как правильно хранить деньги в доме, чтобы они не переводились

Аккуратно складывайте их

Деньги любят порядок, поэтому каждая купюра должна лежать аккуратно, рядом с такими же купюрами. Ни в коем случае не бросайте деньги в банку, не располагайте их хаотично в коробке. Это негативно скажется на финансовых потоках.

Не храните их в спальне

Спальня — место отдыха и релаксации. Там деньгам нет места. Если хранить их там. Где вы спите, то и финансовая удача тоже „уснет“. Самое лучшее место для хранения средств — рабочий кабинет, гостиная. Очень важно хранить средства в зоне славы, где расположены все ваши грамоты, кубки, медали.

Темный угол

Деньги любят спокойствие, поэтому их лучше держать подальше от сквозняков, чтобы ветер не „сдул“ их. Пусть они лежат в темном и укромном месте, спрятанным от чужих глаз.

Просторное место

Деньги нельзя хранить там. где им тесно. Ни в коем случае не храните их в папках, в книгах. Пусть они лежат в просторной коробке. Так будет намного лучше. Также эксперты рекомендуют выбирать максимально красивую коробку.

Наличные или карта

Разницы никакой нет, но карту хранить проще. На нее распространяются все те правила, которые были описаны выше. Само собой, не стоит переживать из-за той карты, которой вы пользуетесь постоянно. Хранить в укромном темном месте лучше ту карту, которой вы не пользуетесь вовсе.

Не складывайте деньги

Это очень важный пункт. Многие любят сворачивать деньги трубочкой, но так лучше не делать. Это негативно повлияет на финансовые потоки. Деньги начнут переводиться очень быстро, если хранить их смятыми или скрученными, пусть и довольно аккуратно.

Хороший вариант для хранения — сейф. Конечно, его не каждый может себе позволить, да и места он может занимать немало, однако, это совсем не значит, что сейфом пользуются только безумно богатые люди. Главное, чтобы вам было спокойно за свои деньги.