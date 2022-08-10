Кровать с балдахином: трендовые решения для спальни и детской



Балдахин оживляет спальню, добавляя в интерьер легкость и романтику, отсылая стиль к отпускному отдыху на берегу моря.



Первая ассоциация — современный интерьер с каркасом кровати из дерева в виде куба рядом с окном, на которую как бы небрежно накинута льняная ткань. Дует ветерок, а за окном море. Это очень современная история: геометрия в интерьере, современные материалы и легкая ткань. Лучше всего использовать дизайн с балдахином в интерьерах гостиниц, так как человек приезжает отдыхать. С ним не нужно заморачиваться со стиркой огромных полотен (которые, скорее всего, целиком не влезут в стиральную машинку). Наличие балдахина, скорее, эмоция, а не жизненная необходимость. Так как балдахин — это все же декор, огромное количество слоев и сложные конструкции крепления будут смотреться неуместно.



Кровати с балдахином для детских комнат



Такой вариант дизайна для взрослой спальни сейчас выбирают очень редко. Даже если посмотреть интерьерные паблики, окажется, что это непопулярное решение в интерьере. А вот балдахины на детских кроватях встречаются. Их легче шить, стирать и проще будет демонтировать, когда ребенок подрастет и нужно будет заменить кровать. Для детских комнат это уместное решение при правильном использовании создает ощущение некой сказочности, волшебства и уюта.