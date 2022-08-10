Кровать с балдахином: трендовые решения для спальни и детской
Многие интерьерные решения появлялись как необходимость, а закрепились уже эстетические элементы. Современный балдахин способен преобразить даже самую скромную спальню, превратив ее в царское ложе.
РБК разбирается вместе с экспертом, какие ткани и как используют для обрамления взрослых и детских кроватей.
Зачем нужна кровать с балдахином?
Балдахин — тканевый навес над кроватью. Он крепится на столбах или потолке, закрывает спальное место со всех сторон. Первые такие навесы появились еще в древние времена как защита от дождя, ветра и насекомых. Те же функции балдахин сохранял в последующие века. Сейчас это больше декоративный элемент, чем функциональный, но свое дело он делает: балдахин удобно использовать летом, если нет сеток на окнах, а в дом залетают комары и другие насекомые. Тканью нередко обрамляют детские кроватки, а еще балдахин позволяет визуально зонировать пространство и помогает „спрятать“ кровать, если есть такая необходимость.
Важно: высота кровати с балдахином в среднем 220–250 см. При этом между ней и потолком должно оставаться небольшое пространство, чтобы мебель не упиралась в него. Соответственно, идеальная высота потолка для кровати с балдахином — от 300 см. Если ваша комната ниже, рассмотрите варианты с настенными или потолочными креплениями.
Виды креплений балдахина
При всех преимуществах у балдахина есть и недостатки. Ткань накапливает пыль и требует частой стирки, а если она плотная и тяжелая, спящим может не хватать свежего воздуха. Выбирайте оптимальный вариант балдахина с учетом размера комнаты, кровати и крепления.
Корона
Круглая конструкция в виде обруча крепится к потолку. Ткань пропускают поверх подвесного крепления, которое может быть выполнено из дерева, металла или пластика. Такой способ крепления лучше предусмотреть заранее, если вы планируете сделать натяжные потолки.
Стойки
Как правило, боковые стойки-колонны — часть кровати, но их также можно приобрести отдельно или сделать самостоятельно. В зависимости от мебели и стиля спальни крепление делают из дерева или металла. Мощные колонны, тонкие рейки или резные балясины — решать вам.
Каркас или карниз
Вместо вертикальных стоек можно использовать горизонтальные балки, закрепленные на потолке по периметру кровати. Для этого часто используют готовые шторные карнизы, на которые вешают тюль или другую легкую ткань с помощью крючков или колец. Вариант удобный и практичный, но исключает возможную перепланировку: конструкцию не так просто перенести вслед за кроватью.
Штанга
Крепление монтируют в стену у изголовья кровати. Ткань, закрепленная на штанге, не закрывает спальное место целиком; это в большей степени декор для стены, чем функциональная часть спальни. Попробуйте закрепить две-три перекладины и пропустить ткань через них, создав интересную драпировку.
Ткани для балдахина
Ткани для балдахинов могут быть разных фактур.
Плотные
Подходящий вариант для квартиры-студии, чтоб скрыть кровать от гостей и других членов семьи. Чем меньше света проникает в зону сна, тем лучше, но плотные шторы перекрывают и доступ воздуха. Если выбраны плотные ткани для балдахина, важно убедиться, что комната достаточно большая: тяжелые гобелен и жаккард визуально съедают пространство.
Легкие прозрачные
Шифон или органза — хороший выбор для детских и взрослых кроватей. Они смотрятся красиво в любом помещении независимо от стиля и размеров комнаты. Вуаль лишь немного задерживает свет, зато создает ощущение легкости и воздушности пространства.
Полупрозрачные
Натуральные ткани не очень высокой плотности, такие как шелк или лен, — оптимальный компромисс. Они рассеивают свет, создавая ощущение приватности, и при этом отлично подходят для любого стиля интерьера.
В каких интерьерах уместны кровати с балдахином
Классический
Самым очевидным вариантом интерьера для кровати с балдахином считается классический. „Французская кровать“ с изящной рамой и драпированной тканью будет уместна, если выполнена из натуральных материалов. Откажитесь от металлических элементов и слишком ярких расцветок.
Лофт и хай-тек
Брутальные фундаментальные конструкции кроватей можно вписать в фабричный и современный интерьер. Уместны хромированные элементы, темные, грубые, однотонные ткани без блеска и принтов.
Скандинавский стиль и минимализм
В сдержанных дизайнах стоит отказаться от тяжелых тканей и драпировки. Выбирайте легкие вуали, которые крепятся на тонкие настенные или подвесные конструкции. Лучше всего подходят светлые оттенки, натуральное дерево и отсутствие лишнего декора.
Восточный стиль и бохо
Кровать с балдахином будто создана для эклектичных интерьеров с разнообразием оригинальных деталей. В этнических стилях хорошо смотрятся как легкие струящиеся ткани, так и тяжелые гобелены с яркими рисунками. Уместны дополнительные декоративные элементы — подхваты и золотые узоры на балдахине, резьба и камни на колоннах.
Кровати с балдахином в спальне
Балдахин оживляет спальню, добавляя в интерьер легкость и романтику, отсылая стиль к отпускному отдыху на берегу моря.
Первая ассоциация — современный интерьер с каркасом кровати из дерева в виде куба рядом с окном, на которую как бы небрежно накинута льняная ткань. Дует ветерок, а за окном море. Это очень современная история: геометрия в интерьере, современные материалы и легкая ткань. Лучше всего использовать дизайн с балдахином в интерьерах гостиниц, так как человек приезжает отдыхать. С ним не нужно заморачиваться со стиркой огромных полотен (которые, скорее всего, целиком не влезут в стиральную машинку). Наличие балдахина, скорее, эмоция, а не жизненная необходимость. Так как балдахин — это все же декор, огромное количество слоев и сложные конструкции крепления будут смотреться неуместно.
Кровати с балдахином для детских комнат
Такой вариант дизайна для взрослой спальни сейчас выбирают очень редко. Даже если посмотреть интерьерные паблики, окажется, что это непопулярное решение в интерьере. А вот балдахины на детских кроватях встречаются. Их легче шить, стирать и проще будет демонтировать, когда ребенок подрастет и нужно будет заменить кровать. Для детских комнат это уместное решение при правильном использовании создает ощущение некой сказочности, волшебства и уюта.