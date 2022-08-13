Названы самые популярные способы избавиться от шума в многоквартирном доме

Выяснилось, что около 21 процента респондентов спасаются от звуков с помощью мягкой мебели и ковров. 12 процентов опрошенных уходят в более тихую комнату, 10 процентов стараются договориться с шумными соседями или перебивают звуки музыкой, а 5 процентов используют беруши. Еще 5 процентов имеют полностью шумоизолированную квартиру, 36 процентов — частично защищенное от посторонних звуков жилье.

35 процентов участников опроса считают шум веской причиной для смены места жительства. Наиболее часто жильцы страдают от воздушных шумов, которые передаются напрямую из одного помещения в другое. Многие респонденты жалуются на звуки уличного транспорта (22 процента), ремонтных работ (18 процентов) и шум от соседей (16 процентов). Еще 8 процентам мешают крики и топот чужих детей, а 5 процентам — громкая музыка.