Здесь вам не кладовка: топ причин не хранить мусор на балконе

Что касается пищевых отходов и бытового мусора, то от него, конечно, следует избавляться по мере накопления: либо спускать в мусоропровод, либо выносить в уличные баки. Своевременная утилизация бытового мусора – полезная привычка, которая не только обеспечит гигиену в доме, но и минимизирует вероятность возгорания на захламленном балконе.

Старые и ношеные вещи стоит утилизировать вовремя и не просто в бак на контейнерной площадке, а воспользоваться услугами специализированных или благотворительных организаций, которые принимают одежду на переработку и раздачу нуждающимся.

Более габаритные вещи, вроде старой стиральной машины или велосипедных или автомобильных покрышек, стоит выделить место в той же домашней подсобке или арендовать специальный бокс для хранения или гараж.

Чтобы снизить риск возгорания на балконе, стоит своевременно освобождать помещение от ненужных вещей и особенно бытового мусора. Для хранения остатков стройматериалов и обоев лучше пользоваться кладовкой (при ее наличии) или антресолями.

От потенциального пожара полностью не защищены даже остекленные балконы. Летом жители многоквартирных домов чаще обычного открывают окна для проветривания или настежь, а значит вероятность попадания искры на площадку возрастает.

В первую очередь, под „экстренный удар“ попадают, конечно, незастекленные балконы. В отсутствие защиты в виде остекления возгорание может начаться из-за малейшей искры – например, от упавшего окурка от нерадивого соседа с балкона этажом выше. При долгом прямом воздействии солнечных лучей картон, бумага и сухое дерево достаточно легко воспламеняются, на захламленном балконе огонь может распространиться очень быстро.

На захламленных балконах нередко хранят легко воспламеняющиеся предметы и материалы: старые доски, не пригодившиеся рулоны обоев, бумажные пакеты и упаковку от готовой еды из доставки, которую нужно „обязательно выбросить – завтра“. Зимой, когда балкон практически не используется, обилие ненужных вещей и мусора может не смущать владельца квартиры, но в жаркие летние месяцы они могут стать причиной бытовой аварии – в частности, пожара.

Причина №2: птицы и насекомые

Бытовой и пищевой мусор на балконе, особенно незастекленном – отличная приманка для птиц и насекомых. Поэтому, если вы не орнитолог и тараканы не приводят вас в восторг, от хранения пакетов с отходами в этой зоне лучше отказаться.

Двойной пакет и крепкий узел вряд ли помогут отсрочить прогулку до контейнерной площадки. Крупные птицы (например, вороны) способны с легкостью разворошить мусорный мешок и растащить отходы не только по балкону, но и по всему двору. Что уж говорить о вреде от насекомых, которых куда легче завести, чем потом вывести – вероятнее всего, к процессу дезинсекции придется привлекать соседей со всего дома.

Причина №3: отсутствие эстетики

После шумной вечеринки с гостями и обилием угощений редко остаются силы на бытовые дела, и все же вынести мусор лучше сразу, чем оставлять на балконе до лучших времен, которые могут так и не наступить.

Во-первых, пищевые отходы в ведре и даже мешке довольно быстро загнивают, особенно под воздействием прямых солнечных лучей и влаги на балконе. Неприятный запах рано или поздно достигнет нюха всех обитателей квартиры, а потом и соседей, которые точно не оценят амбре.

Во-вторых, забитый мусорными мешками балкон – это просто негигиенично и некрасиво. Летом даже самый крохотный балкончик может стать отличным местом для отдыха и досуга, главное – содержать его в чистоте и грамотно организовать небольшое пространство. При желании даже „хрущевский“ балкон из дополнительной кладовки и квартирной свалки можно превратить в зону, где будет приятно проводить время за чашкой чая, книгой или настольной игрой.