Здесь вам не кладовка: топ причин не хранить мусор на балконе
Во многих квартирах балкон служит не зоной для отдыха или сушки белья, а полноценной кладовкой. Сюда отправляются остатки стройматериалов, старые бытовые приборы, вещи „на дачу“, которые, как правило, никогда не доезжают до конечной локации. А в запущенных случаях на балконах хранят даже мешки, набитые пищевыми отходами, и это куда критичнее, чем комплект старых шин. „РИА Недвижимость“ пишет, почему опасно жить с замусоренным балконом и причем тут вороны.
Причина №1: вероятность пожара
На захламленных балконах нередко хранят легко воспламеняющиеся предметы и материалы: старые доски, не пригодившиеся рулоны обоев, бумажные пакеты и упаковку от готовой еды из доставки, которую нужно „обязательно выбросить – завтра“. Зимой, когда балкон практически не используется, обилие ненужных вещей и мусора может не смущать владельца квартиры, но в жаркие летние месяцы они могут стать причиной бытовой аварии – в частности, пожара.
В первую очередь, под „экстренный удар“ попадают, конечно, незастекленные балконы. В отсутствие защиты в виде остекления возгорание может начаться из-за малейшей искры – например, от упавшего окурка от нерадивого соседа с балкона этажом выше. При долгом прямом воздействии солнечных лучей картон, бумага и сухое дерево достаточно легко воспламеняются, на захламленном балконе огонь может распространиться очень быстро.
От потенциального пожара полностью не защищены даже остекленные балконы. Летом жители многоквартирных домов чаще обычного открывают окна для проветривания или настежь, а значит вероятность попадания искры на площадку возрастает.
Чтобы снизить риск возгорания на балконе, стоит своевременно освобождать помещение от ненужных вещей и особенно бытового мусора. Для хранения остатков стройматериалов и обоев лучше пользоваться кладовкой (при ее наличии) или антресолями.
Более габаритные вещи, вроде старой стиральной машины или велосипедных или автомобильных покрышек, стоит выделить место в той же домашней подсобке или арендовать специальный бокс для хранения или гараж.
Старые и ношеные вещи стоит утилизировать вовремя и не просто в бак на контейнерной площадке, а воспользоваться услугами специализированных или благотворительных организаций, которые принимают одежду на переработку и раздачу нуждающимся.
Что касается пищевых отходов и бытового мусора, то от него, конечно, следует избавляться по мере накопления: либо спускать в мусоропровод, либо выносить в уличные баки. Своевременная утилизация бытового мусора – полезная привычка, которая не только обеспечит гигиену в доме, но и минимизирует вероятность возгорания на захламленном балконе.
Причина №2: птицы и насекомые
Бытовой и пищевой мусор на балконе, особенно незастекленном – отличная приманка для птиц и насекомых. Поэтому, если вы не орнитолог и тараканы не приводят вас в восторг, от хранения пакетов с отходами в этой зоне лучше отказаться.
Двойной пакет и крепкий узел вряд ли помогут отсрочить прогулку до контейнерной площадки. Крупные птицы (например, вороны) способны с легкостью разворошить мусорный мешок и растащить отходы не только по балкону, но и по всему двору. Что уж говорить о вреде от насекомых, которых куда легче завести, чем потом вывести – вероятнее всего, к процессу дезинсекции придется привлекать соседей со всего дома.
Причина №3: отсутствие эстетики
После шумной вечеринки с гостями и обилием угощений редко остаются силы на бытовые дела, и все же вынести мусор лучше сразу, чем оставлять на балконе до лучших времен, которые могут так и не наступить.
Во-первых, пищевые отходы в ведре и даже мешке довольно быстро загнивают, особенно под воздействием прямых солнечных лучей и влаги на балконе. Неприятный запах рано или поздно достигнет нюха всех обитателей квартиры, а потом и соседей, которые точно не оценят амбре.
Во-вторых, забитый мусорными мешками балкон – это просто негигиенично и некрасиво. Летом даже самый крохотный балкончик может стать отличным местом для отдыха и досуга, главное – содержать его в чистоте и грамотно организовать небольшое пространство. При желании даже „хрущевский“ балкон из дополнительной кладовки и квартирной свалки можно превратить в зону, где будет приятно проводить время за чашкой чая, книгой или настольной игрой.