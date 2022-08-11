Как выбрать стильные шторы и не промахнуться: 5 частых ошибок

Так как же выбрать стильные шторы и не промахнуться? Рассмотрим пять самых главных ошибок и пять оперативных решений проблемы.

Ошибка 1: некорректная ширина

Зачастую при выборе штор мы полагаемся только на ширину стены, но не обращаем внимания на складки, уменьшающие параметры материала.

По итогу шторы не соприкасаются посередине окна и свет проникает в помещение даже во время сна.

Как исправить:

Ширина шторы определяется длиной карниза и видом крепления. Для расчета примерного расхода ткани необходимо уточнить коэффициент сборки.

Совет: когда вы будете вычислять ширину шторы, добавьте с обеих сторон еще 10 см на подгиб боковых частей (особенно это важно учесть при пошиве вручную).

Ошибка 2: неверная плотность

Из-за недостаточной плотности штор гардины не смогут блокировать солнечный свет, а чересчур плотное полотно создаст в помещении угнетающий полумрак.

Как исправить:

Если комната выходит на теневую сторону, то следует выбрать шторы из легких материалов типа органзы, вискозы и шелка. Сегодня в тренде тонкий хлопок и лен природных оттенков. Такие типы ткани, как тюль, римская штора и плиссе, можно вешать без использования плотных гардин. Если комната все же выходит на солнечную сторону, то понадобятся шторы блэкаут, совершенно не пропускающие свет. Также можно убить двух зайцев сразу и приобрести готовые рулонные шторы „День-Ночь“ — они обеспечат прекрасную защиту от солнца.

Ошибка 3: неправильная длина

Если высчитывать длину штор по высоте окна, то при развешивании выяснится, что ткань короче, чем нужно. Если же взять с запасом, то гардины будут стелиться по полу.

В быту такой вариант не совсем уместен, т.к. придется регулярно расправлять складки, удалять пыль и шерсть от домашних животных.

Как исправить: