Как выбрать стильные шторы и не промахнуться: 5 частых ошибок
Красивые шторы — один из основных атрибутов любого дома. Помимо эстетической, они должны выполнять еще и другие функции, значительно облегчающие жизнь, пишет INMYROOM.
Так как же выбрать стильные шторы и не промахнуться? Рассмотрим пять самых главных ошибок и пять оперативных решений проблемы.
Ошибка 1: некорректная ширина
Зачастую при выборе штор мы полагаемся только на ширину стены, но не обращаем внимания на складки, уменьшающие параметры материала.
По итогу шторы не соприкасаются посередине окна и свет проникает в помещение даже во время сна.
Как исправить:
Ширина шторы определяется длиной карниза и видом крепления. Для расчета примерного расхода ткани необходимо уточнить коэффициент сборки.
Совет: когда вы будете вычислять ширину шторы, добавьте с обеих сторон еще 10 см на подгиб боковых частей (особенно это важно учесть при пошиве вручную).
Ошибка 2: неверная плотность
Из-за недостаточной плотности штор гардины не смогут блокировать солнечный свет, а чересчур плотное полотно создаст в помещении угнетающий полумрак.
Как исправить:
Если комната выходит на теневую сторону, то следует выбрать шторы из легких материалов типа органзы, вискозы и шелка. Сегодня в тренде тонкий хлопок и лен природных оттенков. Такие типы ткани, как тюль, римская штора и плиссе, можно вешать без использования плотных гардин.
Если комната все же выходит на солнечную сторону, то понадобятся шторы блэкаут, совершенно не пропускающие свет.
Также можно убить двух зайцев сразу и приобрести готовые рулонные шторы „День-Ночь“ — они обеспечат прекрасную защиту от солнца.
Ошибка 3: неправильная длина
Если высчитывать длину штор по высоте окна, то при развешивании выяснится, что ткань короче, чем нужно. Если же взять с запасом, то гардины будут стелиться по полу.
В быту такой вариант не совсем уместен, т.к. придется регулярно расправлять складки, удалять пыль и шерсть от домашних животных.
Как исправить:
До подоконника — чтобы спокойно сдвигать штору, ее нижний край должен располагаться на 1 см выше подоконника.
Ниже подоконника — ткань станет выглядеть опрятнее, если будет ниспадать с подоконника всего на 10-15 см.
Пол — чтобы шторы дольше прослужили, они должны заканчиваться на 1 см выше уровня пола.
Совет: определить длину занавески очень просто — надо измерить расстояние от карниза/рейлинга до желаемого положения штор внизу.
Ошибка 4: шторы во всю стену
Если шторы застилают всю стену, то начинают сливаться с ней. Визуально гармоничнее будет выглядеть четкая граница между тканью и стеной.
Как исправить:
Лучше всего подобрать портьеры и тюль немного больше ширины окна, в то время как широкие шторы подойдут для панорамных окон.
Ошибка 5: тюль повсюду
Обычно окна декорируют тюлем по центру и двумя гардинами по бокам. Это чревато расходами на ткань и потребностью в стирке, поскольку тюль впитывает грязь и быстрее изнашивается. Кроме того, меняется теплоотдача от батареи в случае ее перекрытия шторами.
При сильном ветре легкий тюль будет развеваться не только внутри комнаты, но и снаружи, что также может доставить неудобства.
Как исправить:
Необязательно в принципе использовать тюль — тогда в комнате станет светлее, воздушнее и менее пыльно.
Вместо тюля можно приобрести римские или рулонные шторы — как для самостоятельного применения, так и вкупе с гардинами.