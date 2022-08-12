В центре Nautica открылся магазин JYSK площадью 1000 м2

По словам регионального менеджера JYSK Эллике Орасмяэ, одна из стратегических целей торговой сети заключается в том, чтобы быть максимально близко к покупателю. „Открыв в Таллинне очередной, пятый по счету магазин, мы стали еще доступнее“, - сказала Орасмяэ.

Карина Пагил, исполнительный директор предприятия Capfield OÜ, владеющего торговым центром Nautica, сказала, что за последние годы привычки и поведение людей изменились. „Магазины, которые сегодня представлены в Nautica, великолепно дополняют друг друга. Важно, чтобы магазины торгового центра дополняли друг друга, предлагая посетителям полноценный выбор товаров. Несомненно, JYSK относится к числу тех магазинов, открытие которых покупатели в центре города особенно ждали. Сегодня мы можем порадовать их этой новостью“.

В честь открытия магазина на многие группы товаров в ассортименте JYSK действуют скидки до 70%. А первую сотню покупателей, сумма покупки которых превысит 40 евро, ждет подарок – анатомическая подушка. Кроме того, в первые выходные августа, каждый посетитель магазина, сделавший покупку на 25 евро и выше, сможет испытать удачу и выиграть что-либо из эксклюзивных предложений, представленных на Колесе фортуны.

В магазине JYSK представлены готовые решения для обустройства дома и сада. Ассортимент JYSK включает товары брендов Scandinavian Sleeping и Living: мебель, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье и полотенца. JYSK известен своим широким выбором летней мебели. Здесь можно найти комплекты уличной мебели, беседки и шезлонги. Поскольку сезон подходит к концу, сейчас у покупателей есть прекрасная возможность воспользоваться скидками и подготовиться к весне и лету следующего года. К началу учебного сезона JYSK предлагает столы, офисные стулья и стулья для игроков, полки и ящики для хранения по выгодным ценам.