Как правильно выбрать солнечные панели для своего дома? Рассказывает эксперт

Солнечная батарея — это устройство, которое напрямую преобразует солнечную энергию в электричество. Это преобразование энергии нее сопровождается прямым износом, поскольку отсутствуют движущиеся части. Кроме того, солнечные батареи не производят шума и не загрязняют окружающую среду. „Это настоящее зеленое производство“, — подтверждает Раадик.

Он сравнивает работу солнечного элемента и обычной батареи: „Когда элемент солнечной батареи находится на солнце, вырабатывается энергия, и он работает в точности как обычная заряженная батарейка, которая выдает энергию. Но если элемент не находится на солнце, он становится разряженной батарейкой“.

По оценкам, установка солнечных панелей может снизить годовые затраты на электроэнергию почти на 60% — за счет сокращения покупки электроэнергии и продажи в сеть ее излишков. При нынешних ценах на электроэнергию инвестиции могут окупиться менее чем за семь лет.

Виды солнечных панелей

Существуют разные виды солнечных панелей, указывающие также на их эффективность. „Эффективность солнечной батареи показывает, сколько процентов падающей на нее солнечной энергии панель способна преобразовать в электричество“, — объясняет Раадик.

Наиболее распространены кремниевые солнечные батареи; их всего три типа, и на них приходится 91 % общего объема рынка. Наиболее эффективными и распространенными из них являются монокристаллические кремниевые солнечные батареи с КПД около 20%. Количество солнечной энергии на один квадратный метр, как правило, является константой и составляет 1000 Вт/м2, так что этот тип солнечных батарей имеет выходную мощность около 200 Вт на квадратный метр панели.

За ними следуют поликристаллические кремниевые солнечные элементы с КПД около 16–17%, то есть 160–170 Вт на квадратный метр панели. „Они дешевле и, понятно, менее эффективны“, — уточняет Раадик.