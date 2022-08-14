Умный офис: технологические тенденции для более удобной работы

Сотрудники ожидают, что с изменением модели занятости рабочее место и его оборудование также станут современными и удобными в использовании, поэтому компаниям необходимо следить за „модными“ тенденциями в области технологий. О новостях и тенденциях в сфере умного офисного оборудования рассказывает эксперт технологической компании Huawei.



Основа основ – быстрый Интернет



В наше время это не является чем-то новым, особенно учитывая, что интернет в Эстонии – один из самых быстрых и доступных в мире, однако в офисных помещениях необходимо обеспечивать надежное интернет-соединение.



„В каждом офисе должна быть обеспечена скорость интернета в моменты высоких нагрузок, например, когда к видеоконференции присоединяется несколько работников или загружается большое количество файлов. В таких ситуациях требуется не только хорошее беспроводное интернет-соединение, но может понадобиться и несколько точек доступа с усилителями сигнала в разных частях и помещениях офиса для равномерного покрытия и предотвращения перерывов в соединении при перемещении по офису. Беспроводной интернет особенно необходим, если планируется внедрить новые офисные технологии или оборудование с управлением по сети“, – объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.



Устройства, адаптированные к рабочим задачам



Устаревшие стационарные компьютеры и оргтехника, которые не всегда легко подключаются друг к другу, уже не могут обеспечивать беспрепятственное выполнение рабочих задач – особенно в гибридном режиме работы. Хотя ноутбуки уже давно являются широко используемым и хорошо известным устройством, все еще есть компании, которые используют стационарные компьютеры, что ограничивает возможности сотрудников работать удаленно. С учетом тенденций перехода к гибридному режиму работы все больше и больше компаний обращают внимание на рабочее оборудование и ищут лучшие решения для совмещения желаний сотрудников работать в офисе и удаленно.



„При поиске новых технологических решений следует учитывать совместимость рабочих смарт-устройств между собой. Компания Huawei уделила особое внимание улучшению и облегчению рабочих задач пользователя, чтобы передача данных, совместимость и общее использование различных устройств были быстрыми, для чего была разработана концепция Smart office, которая фокусируется на привычной офисной работе и упрощает ее. Например, ноутбук MateBook серии D будет удобно использовать как в пути, так и в офисе, подключив его к дополнительному экрану для получения большой рабочей поверхности“, – рассказывает эксперт.



Думая об оборудовании, следует покупать устройства одного производителя, что упростит их соединение для таких разных повседневных задач, как заметки, сделанные на планшете, автоматически сохранялись бы на ноутбуке, или чтобы фотографии из галереи телефона импортировались бы на компьютер за миллисекунды.



Более умный офис



Устройства с выходом в сеть – уже хорошо известная тенденция, когда речь идет о решениях для умного дома, таких как удаленное регулирование отопления или освещения с помощью смартфона. Став широко востребованными среди домовладельцев, эти решения все чаще внедряются и в офисные пространства.



„Датчики освещения и электроснабжения способствуют снижению потребления электроэнергии, а дистанционное управление отоплением позволяет своевременно подготовить помещения к приходу работников. Облегчение таких мелких повседневных задач и управление ими позволяет работникам создавать комфортную среду и оптимизировать потребление энергии в моменты, когда в офисе никого нет. Это определенно только начало развития устройств с доступом в сеть, и в самом ближайшем будущем мы можем ожидать все больше и больше решений, улучшающих рабочую среду и эффективность труда работников“, – объясняет Екатерина Мишина.