Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом

Главным общемировым трендом в дизайне интерьеров остается минимализм. Он диктует отказ от сложного декора, многоуровневых потолков, барочных карнизов, сложносочиненных ниш и конструкций, напомнила дизайнер Алена Власова.

„Лидерами по предпочтениям этим летом являются простые линии в отделке и плавные формы в мягкой мебели“, - отметила она, добавив, что на фоне напряженного информационного поля людям хочется мягкости и округлых форм в интерьере.

Например, как никогда популярны диваны в виде фасолины, поворотные округлые кресла из велюра и ткани букле, подчеркнула Власова.

Свою роль играет рост цен на ремонт и предметы интерьера - в результате люди предпочитают лаконичные решения, продолжила дизайнер Domeo Юлия Андреева. „Все чаще клиенты выбирают простые интерьеры, которые актуальны долгое время и которые при необходимости можно самостоятельно доработать или обновить“, - уточнила она.

Также зачастую владельцы квартир просят об элементах обустройства жилья, способствующих релаксации, сообщила руководитель студии MB-DS Мария Боровская.

„Для кого-то такими являются светлые цветовые решения, а для кого-то очень темные. Многие заинтересованы в элементах природы - предметах „под дерево“ и этнических мотивах“, - подытожила она.