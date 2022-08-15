Как экономить на отоплении в многоквартирных домах, чтобы не стать заложниками энергокризиса

В первую очередь необходимо выяснить, какие существуют варианты регулирования температуры в помещении. Эксперт посоветовал подумать об установке термостата, автоматически поддерживающего постоянную температуру в помещении за счет изменения потока теплоносителя в радиаторе.

На семинаре руководитель учебного центра RS Валдис Варавс объяснил самые простые вещи, которые можно сделать в короткие сроки, чтобы снизить потребление энергии в квартирах.

„Наступает момент, когда жители должны действовать более серьезно, чтобы сократить потребление энергии, — подчеркнул Н. Талцис. — Чем меньше мы потребляем энергии, чем меньше используем газа, тем меньше мы будем вырубать деревьев в будущем“.

Однако централизованное теплоснабжение – это общая система, в которой участвует не только производитель, но и конечный потребитель.

Председатель правления АО Rīgas siltums (RS) Нормундс Талцис на семинаре „Как разумно сократить расходы на отопление в многоквартирных домах?“ кратко рассказал о достижениях компании в области энергоэффективности и перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). В частности он пояснил, что RS оборудован автоматическими котлами, которые регулируют температуру в помещениях в зависимости от температуры воздуха на улице. Какое-то время назад угольные котельные были переделаны в газовые, а сейчас их постепенно переводят на древесную щепу. К текущему моменту 50% тепла в Риге производится с использованием древесной щепы. Модернизировано более 62% тепловых сетей. В целом с начала работы компании теплопотери снижены в три раза.

Цены на энергоресурсы продолжают расти, многие теплоснабжающие компании повышают тарифы. Поэтому вопрос, как оптимизировать потребление тепла и меньше платить за отопление , актуален как никогда. Есть ряд мер по повышению энергоэффективности, с помощью которых можно значительно снизить энергопотребление не только в частных, но и в многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению. Как известно, самая зеленая, дешевая и независимая энергия та, которую мы не потребляли. Издание LV portāls делится советами экспертов.

Есть многоквартирные дома, где традиционно создавалась однотрубная система подключения радиаторов, часто в них в советское время устанавливался вентиль, с помощью которого можно регулировать подачу тепла. Такие клапаны советских времен отрегулировать можно, но очень сложно. Поэтому эксперт рекомендует менять эти клапаны на более современное оборудование.

Но большой плюс однотрубной системы в том, что она обычно снабжена байпасом (обводной линией), который не нужно специально устраивать. Если такого обхода нет, его надо вмонтировать, потому что без него невозможно провести модернизацию. С другой стороны, в двухтрубной системе теплоснабжения, которая оборудована термоклапаном, необходимости в байпасе на радиаторах нет.

Установить вентильный термостат

Если в однотрубной системе на батарее уже есть байпас, то следующим шагом будет установка вентильного термостата, который состоит из двух частей – регулирующего вентиля радиатора и термостата. Это два основных компонента, позволяющие достичь регуляции тепловой энергии в квартире. Без этих устройств регулировка невозможна.

Клапанные термостаты на рынке очень разнообразны как по цене, так и по функциональности. В предложении более 50 видов, поясняет Варавс. Самый простой вариант – терморегулятор с ручной регулировкой режима, на котором нарисованы цифры, означающие установку определенной температуры в помещении. Например, „три“ означает, что в помещении 20 градусов, но не всегда. При покупке термостатических клапанов нужно смотреть инструкцию, в которой есть небольшая таблица, что означает каждая цифра.

Если вы можете позволить себе чуть более современное оборудование, то температуру можно задавать в цифровом формате. В настоящее время также доступны умные термостаты, которые позволяют регулировать температур дистанционно с помощью мобильного телефона.

Должны быть алокаторы на радиаторах