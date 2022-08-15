Как экономить на отоплении в многоквартирных домах, чтобы не стать заложниками энергокризиса
Большинство советов, касающихся экономии энергоресурсов потребителями, нацелены на собственников частных домов. Гранулы, щепа и тепловые насосы вместо газовых котлов, солнечные батареи дополнительно к линиям электропередач и трансформаторам единой сети, пишет RusDelfi.lv. Но что делать жильцам многоквартирных домов? Не станут ли они заложниками надвигающегося энергетического кризиса?
Цены на энергоресурсы продолжают расти, многие теплоснабжающие компании повышают тарифы. Поэтому вопрос, как оптимизировать потребление тепла и меньше платить за отопление, актуален как никогда. Есть ряд мер по повышению энергоэффективности, с помощью которых можно значительно снизить энергопотребление не только в частных, но и в многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению. Как известно, самая зеленая, дешевая и независимая энергия та, которую мы не потребляли. Издание LV portāls делится советами экспертов.
Председатель правления АО Rīgas siltums (RS) Нормундс Талцис на семинаре „Как разумно сократить расходы на отопление в многоквартирных домах?“ кратко рассказал о достижениях компании в области энергоэффективности и перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). В частности он пояснил, что RS оборудован автоматическими котлами, которые регулируют температуру в помещениях в зависимости от температуры воздуха на улице. Какое-то время назад угольные котельные были переделаны в газовые, а сейчас их постепенно переводят на древесную щепу. К текущему моменту 50% тепла в Риге производится с использованием древесной щепы. Модернизировано более 62% тепловых сетей. В целом с начала работы компании теплопотери снижены в три раза.
Однако централизованное теплоснабжение – это общая система, в которой участвует не только производитель, но и конечный потребитель.
„Наступает момент, когда жители должны действовать более серьезно, чтобы сократить потребление энергии, — подчеркнул Н. Талцис. — Чем меньше мы потребляем энергии, чем меньше используем газа, тем меньше мы будем вырубать деревьев в будущем“.
Отрегулировать температуру в помещении
На семинаре руководитель учебного центра RS Валдис Варавс объяснил самые простые вещи, которые можно сделать в короткие сроки, чтобы снизить потребление энергии в квартирах.
В первую очередь необходимо выяснить, какие существуют варианты регулирования температуры в помещении. Эксперт посоветовал подумать об установке термостата, автоматически поддерживающего постоянную температуру в помещении за счет изменения потока теплоносителя в радиаторе.
Есть многоквартирные дома, где традиционно создавалась однотрубная система подключения радиаторов, часто в них в советское время устанавливался вентиль, с помощью которого можно регулировать подачу тепла. Такие клапаны советских времен отрегулировать можно, но очень сложно. Поэтому эксперт рекомендует менять эти клапаны на более современное оборудование.
Но большой плюс однотрубной системы в том, что она обычно снабжена байпасом (обводной линией), который не нужно специально устраивать. Если такого обхода нет, его надо вмонтировать, потому что без него невозможно провести модернизацию. С другой стороны, в двухтрубной системе теплоснабжения, которая оборудована термоклапаном, необходимости в байпасе на радиаторах нет.
Установить вентильный термостат
Если в однотрубной системе на батарее уже есть байпас, то следующим шагом будет установка вентильного термостата, который состоит из двух частей – регулирующего вентиля радиатора и термостата. Это два основных компонента, позволяющие достичь регуляции тепловой энергии в квартире. Без этих устройств регулировка невозможна.
Клапанные термостаты на рынке очень разнообразны как по цене, так и по функциональности. В предложении более 50 видов, поясняет Варавс. Самый простой вариант – терморегулятор с ручной регулировкой режима, на котором нарисованы цифры, означающие установку определенной температуры в помещении. Например, „три“ означает, что в помещении 20 градусов, но не всегда. При покупке термостатических клапанов нужно смотреть инструкцию, в которой есть небольшая таблица, что означает каждая цифра.
Если вы можете позволить себе чуть более современное оборудование, то температуру можно задавать в цифровом формате. В настоящее время также доступны умные термостаты, которые позволяют регулировать температур дистанционно с помощью мобильного телефона.
Должны быть алокаторы на радиаторах
Еще один вариант экономии и учета потребленной тепловой энергии в краткосрочной перспективе – установка индивидуальных распределителей тепловой нагрузки (алокаторов). Это электронный прибор, который устанавливается непосредственно на радиатор и показывает объем потребления как за месяц, так и за более длительный период.
Алокатор устанавливается на каждый нагревательный элемент (радиатор), который может быть изготовлен из стали, чугуна или алюминия. Это можно сделать как в новых, так и в старых зданиях.
„Алокатор начинает думать за нас — он считает тепло, отдаваемое конкретным нагревательным элементом в помещении“, — пояснил специалист, добавив, что в то же время это не счетчик тепловой энергии.
Алокатор – измеритель пропорциональности
Однако у этой системы есть и обратная сторона – алокатор не считает потребленные киловатты, а измеряет их по частям, – рассказывает Варавс.
Алокатор – это счетчик пропорциональности, что имеет смысл только в том случае, если все радиаторы, расположенные в здании, оснащены такими приборами.
Индивидуальный платный распределитель тепла (алокатор) представляет собой измерительное устройство, которое двумя датчиками фиксирует время, какая и как долго была температура нагревательного элемента (радиатора), какая и как долго была разница температур между нагревательным элементом (радиатором) и отапливаемым помещением с первого по последнее число месяца.
Алокатор преобразует эту информацию в разделы или единицы потребления, которые являются основой для расчета затрат на отопление. Учетная запись приобретает физический смысл в конце месяца, когда собраны показания всех индивидуальных распределителей тепловой нагрузки (алокаторов) и известно, сколько тепловой энергии, приходящейся на отопление, израсходовано зданием в целом. После выполнения определенного расчета каждый владелец квартиры получает счет по своему потреблению тепловой энергии.
Измерять пропорциональность имеет смысл только в том случае, если все батареи в здании оснащены такими приборами, — подчеркивает специалист RS. Кроме того, все радиаторы должны быть регулируемыми, и потребуется измеримое общее потребление тепловой энергии здания.
Важна также балансировка стояков
Индивидуальные распределители платы за тепло (распределители) не нуждаются в прохождении осмотра – в верификации.
Благодаря этим простым ухищрениям можно снизить потребление тепловой энергии в здании в среднем на 20%, а в некоторых квартирах даже на 50%.
Варавс добавил, что очень важно внедрить в зданиях систему балансировки стояков. Термоклапаны работают в автоматическом режиме, и стояки должны работать с ними в одном режиме, иначе расход не изменится и в цифрах экономии не будет видно.
Если регулировать тепло в каждом помещении по уровню комфортности, вести точный учет и использовать алокаторы, можно снизить потребление тепловой энергии в здании в среднем на 20%, а в некоторых квартирах даже на 50%.
Методика потребления тепловой энергии
Варавс подчеркнул: есть много вопросов о том, как рассчитывается потребление тепловой энергии для квартир на первом, верхнем этаже, в угловых квартирах, чье потребление тепловой энергии различается. В Латвии Приложение №8 Постановления Кабинета Министров № 524 „Порядок определения, расчета и учета части, подлежащей уплате каждым собственником жилого дома за услуги, необходимые для содержания жилого дома“ определяет основные принципы методики расчета платы за тепловую энергию.
Для расчета тепловой энергии в угловых квартирах, квартирах первого и верхнего этажей используется коэффициент.
Один из них – оценка данных алокатора по уличной температуре – чем ниже температура воздуха на улице, тем больше процентуальная доля алокатора. Например, при температуре воздуха минус 10°С доля распределителя составляет около 70%, а 30% считают по квадратным метрам. В свою очередь, при температуре воздуха +5°С будет обратная зависимость, то есть 30% приходится на долю распределителя, а 70% – считают по количеству квадратных метров.
Также созданы специальные коэффициенты в зависимости от размещения квартир в доме. Обычно энергетик оценивает расположение квартиры — угловое, серединное и т.д. К расчетам применяется определенный коэффициент, который уравновешивает потребление тепловой энергии между квартирами.
Еще одним важным фактором является оценка нагревателя. „Очень часто мы устанавливаем радиаторы не думая о необходимой мощности. Чаще ориентируемся на длину подоконника. Поэтому нагревательные элементы нужно оценивать отдельно и тоже применять специальный коэффициент“, – поясняет Варавс.
Один градус может снизить потребление тепловой энергии до 6%
В качестве наглядного примера влияния алокатора на потребление тепловой энергии представитель RS упомянул дом в Риге, по адресу улица Улброкас 13, корпус 5. Здание введено в эксплуатацию в 2011 году, все дома имеют двухтрубную систему отопления с терморегуляторами. В 2014 году RS ввел индивидуальный учет тепла в доме.
Если сравнить потребление тепловой энергии в доме в пятом корпусе с первым и третьим корпусами, которые являются идентичными домами, то экономия в доме с алокаторами достигает 20% и более.
В 2014 году 27% квартир имели регулирующие термоклапаны, в 2021 году – уже 53%. Люди думают о потреблении тепла и пользуются преимуществами этих устройств, сказал Варавс.
Температуру можно снизить до +16 или +17 °С в неиспользуемых помещениях, а также в ночное время и во время отсутствия, считает эксперт. Снижая температуру отапливаемого помещения на 1°C, можно сэкономить до 6% необходимого расхода тепловой энергии.
Как действовать. Шаг за шагом
В первую очередь необходимо выяснить, какие существуют варианты регулирования температуры в помещении.
Большой плюс однотрубной системы в том, что она обычно снабжена радиаторным байпасом, который не нужно специально устанавливать. Если такого обхода нет, его надо сделать, потому что без него невозможно провести модернизацию.
Если в однотрубной системе на радиаторах есть байпас, следующим шагом будет установка вентильного термостата, который состоит из двух частей – регулирующего вентиля радиатора и термостата.
Еще одним вариантом экономии и учета потребленной тепловой энергии в краткосрочной перспективе является установка индивидуальных распределителей тепловой нагрузки (алокаторов).
Регулируя тепло в каждом помещении по уровню комфорта, ведя точный учет и используя алокаторы, можно снизить потребление тепловой энергии в здании в среднем на 20%.
Снижая температуру отапливаемого помещения на 1°С, можно сэкономить до 6% необходимого расхода тепловой энергии.