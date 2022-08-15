Уже пора: какие осенние растения нужно сажать сейчас
Мини-шпаргалка для всех, кто собирается осенью на дачу. Эксперты Derevo Park рассказывают, что еще можно посадить и как подготовить сад к холодам.
Проведите инвентаризацию
Составьте список того, что вам нравится в вашем саду, и того, что вы хотели бы изменить. Какие растения разрослись и стали слишком крупными? Хорошо ли смотрятся ваши цветники или их нужно изменить и дополнить? Подумайте о проектах на следующий год: о строительстве патио или организации водоема.
Пересадите многолетники
Внимательно осмотрите свой сад. Возможно, ваши рододендроны не очень хорошо себя чувствуют на солнечной стороне, а куст ирги будет лучше смотреться в другом конце сада?
Теперь, когда стало прохладнее, можно делить и перемещать многолетники. В конце лета и начале осени начинается второй за год рост корней: растения запасают питательные вещества и с минимальным стрессом могут переносить пересадку. Укройте корни слоем мульчи для дополнительной защиты будущей зимой.
Сделайте осенние закупки
Мы привыкли посещать садовые центры весной, но многие поздние растения в начале весны выглядят непривлекательно, поэтому некоторые питомники даже не выставляют их на продажу. А в конце лета и в начале осени их можно увидеть во всей красе и купить со скидкой.
Не забудьте про луковичные
Нарциссы, гиацинты, тюльпаны или популярный сейчас экзотический лук украсят сад ранней весной, если вы посадите их осенью. Кстати, покупать луковицы лучше в конце лета.
Редкие сорта быстро разбирают, и если вы хотите, чтобы ваши посадки идеально соответствовали исходному плану, лучше поторопиться. Многие редкие сорта сейчас можно заказать по почте, а это тоже займет некоторое время. Лучше подготовиться заранее.
Совет: если вы не хотите, чтобы сад выглядел опустевшим, комбинируйте цветники из весенне- и осеннецветущих растений. Например, нарциссы и мускари можно сочетать с бруннерами и баданами.
До наступления зимы вас будет радовать сочетание горца изменчивого и вейника остроцветкового Karl Foerster. Горец зацветает в конце июня, когда вейник выдает только пучок зеленых листьев, но к августу картина меняется: медовый цвет отцветшего горца выигрышно контрастирует с острыми метелками вейника.
Займитесь огородом
Вы все еще можете успеть посадить огород и собрать урожай: зелень, пряные травы и горошек. Они прекрасно впишутся в декоративный огород вместо отживших этот сезон культур.
Ниже — список из нескольких растений, которые быстро всходят, и, если посеять их прямо сейчас, можно успеть собрать приличный урожай:
горькая зелень (руккола, горчица);
листовой салат;
горох (ищите карликовые и устойчивые к энации сорта);
шпинат;
лук.
Есть еще одна категория огородных культур, которым нужно время для развития корневой системы. Поэтому их лучше посадить сейчас и дать перезимовать, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне:
чеснок (сентябрь — октябрь);
лук-шалот (сентябрь — октябрь);
ягоды (например, черника).
Позаботьтесь о природе
Вместо того, чтобы скидывать стриженую траву и органические отходы в полиэтиленовые мешки и захламлять свалки, попробуйте сделать из них органическое удобрение (компост). Его можно использовать для мульчирования перед зимой или для восстановления почвы ранней весной.
Чтобы получить компост, нужно скомпоновать отходы слоями, дать им отлежаться и перегнить. Если вы хотите мульчировать почву перед зимой, нужно выгрести из компостного контейнера уже созревший компост (он похож на коричневый грунт) и разложить по приствольным кругам кустарников и деревьев.
Если вы хотите получить удобрение на весну, оставьте разложенную слоями органику и воспользуйтесь созревшим компостом во время весенних работ.