Уже пора: какие осенние растения нужно сажать сейчас

Мини-шпаргалка для всех, кто собирается осенью на дачу. Эксперты Derevo Park рассказывают, что еще можно посадить и как подготовить сад к холодам.

Проведите инвентаризацию

Составьте список того, что вам нравится в вашем саду, и того, что вы хотели бы изменить. Какие растения разрослись и стали слишком крупными? Хорошо ли смотрятся ваши цветники или их нужно изменить и дополнить? Подумайте о проектах на следующий год: о строительстве патио или организации водоема.

Пересадите многолетники

Внимательно осмотрите свой сад. Возможно, ваши рододендроны не очень хорошо себя чувствуют на солнечной стороне, а куст ирги будет лучше смотреться в другом конце сада?

Теперь, когда стало прохладнее, можно делить и перемещать многолетники. В конце лета и начале осени начинается второй за год рост корней: растения запасают питательные вещества и с минимальным стрессом могут переносить пересадку. Укройте корни слоем мульчи для дополнительной защиты будущей зимой.

Сделайте осенние закупки

Мы привыкли посещать садовые центры весной, но многие поздние растения в начале весны выглядят непривлекательно, поэтому некоторые питомники даже не выставляют их на продажу. А в конце лета и в начале осени их можно увидеть во всей красе и купить со скидкой.

Не забудьте про луковичные

Нарциссы, гиацинты, тюльпаны или популярный сейчас экзотический лук украсят сад ранней весной, если вы посадите их осенью. Кстати, покупать луковицы лучше в конце лета.

Редкие сорта быстро разбирают, и если вы хотите, чтобы ваши посадки идеально соответствовали исходному плану, лучше поторопиться. Многие редкие сорта сейчас можно заказать по почте, а это тоже займет некоторое время. Лучше подготовиться заранее.

Совет: если вы не хотите, чтобы сад выглядел опустевшим, комбинируйте цветники из весенне- и осеннецветущих растений. Например, нарциссы и мускари можно сочетать с бруннерами и баданами.