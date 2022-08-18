„Каждый месяц я плачу 220 евро!“ Что делать, если председатель КТ взимает деньги по прямому платежному поручению и не присылает счета?

Читатель газеты Maaleht рассказал о проблеме, с которой ему пришлось столкнуться, и попросил ответить на вопрос: „Председатель нашего квартирного товарищества не присылает мне счет, который бы отражал хозяйственные расходы. Я неоднократно интересовался у председателя КТ, почему я не получаю счета, на которых были бы указаны коммунальные расходы и имелось пояснение, за что я плачу каждый месяц. По словам председателя, он посылает счета собственникам квартир на мобильный телефон, а поскольку в моем телефоне нет соответствующего приложения, то я не получаю счета. Каждый месяц я плачу по прямому платежному поручению 220 евро. Имею ли право знать, за что именно плачу деньги?“