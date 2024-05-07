Шесть вещей, которые удешевляют вашу кухню и портят интерьер

1. Крупные принты или фотообои

Такое решение периодически возвращается в интерьерную моду, но ненадолго. Поэтому выбор в пользу фотообоев будет весьма неудачным в случае долговременного ремонта. Также не рекомендуем использовать фотопечати на натяжных потолках и полах.

Как бы ни хотелось видеть ясное небо, пальмы и виноградные арки на кухне, грамотно вписать их в интерьер комнаты вряд ли получится. Кухня будет проигрывать в общей стилистике интерьера квартиры и удешевлять впечатление от ремонта.

Решение: если необходимо сделать акцент, то советуем использовать цветовые сочетания или фактуры. Также акценты можно расставить с помощью картин или постеров.

2. Жалюзи и неуместный текстиль

Провалом на кухне станут обычные жалюзи, отмыть которые от запахов, копоти и жира будет невозможно. Своим неэстетичным видом они разрушат уютную атмосферу кухни и превратят ее в неприглядный офис.

Решение: выбор текстиля на окна доверьте профессионалу, либо используйте лаконичные шторы или легкие занавески. Так вы не перегрузите интерьер лишними деталями, и он будет выглядеть целостно.

3. Удлинители

Просчет необходимого количества выводов для розеток является одним из важных пунктов при проектировании кухни. Не стоит им пренебрегать. Определитесь заранее, какая техника, где и как будет использоваться на кухне. Накиньте к этому количеству еще три дополнительные розетки. Лучше у вас будет запас, нежели протянутые провода и удлинители по всей кухне, которые выдадут дешевизну и непродуманность вашего нового интерьера.

Решение: если ремонт уже давно сделан, а розеток не хватает, на помощь могут прийти аккуратные кабель-каналы или удлинители настольного монтажа.

4. Атрибуты стиральной машины