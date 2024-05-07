Шесть вещей, которые удешевляют вашу кухню и портят интерьер
Давайте разберем очевидные вещи, которые могут испортить общее впечатление и сильно удешевить интерьер вашей кухни. Если заметили их на своей кухне, забирайте варианты решения. Ну а если только планируете ремонт, то уделите особое внимание этим мелочам. Именно они в итоге могут доставить неприятные эмоции, пишет INMYROOM.
1. Крупные принты или фотообои
Такое решение периодически возвращается в интерьерную моду, но ненадолго. Поэтому выбор в пользу фотообоев будет весьма неудачным в случае долговременного ремонта. Также не рекомендуем использовать фотопечати на натяжных потолках и полах.
Как бы ни хотелось видеть ясное небо, пальмы и виноградные арки на кухне, грамотно вписать их в интерьер комнаты вряд ли получится. Кухня будет проигрывать в общей стилистике интерьера квартиры и удешевлять впечатление от ремонта.
Решение: если необходимо сделать акцент, то советуем использовать цветовые сочетания или фактуры. Также акценты можно расставить с помощью картин или постеров.
2. Жалюзи и неуместный текстиль
Провалом на кухне станут обычные жалюзи, отмыть которые от запахов, копоти и жира будет невозможно. Своим неэстетичным видом они разрушат уютную атмосферу кухни и превратят ее в неприглядный офис.
Решение: выбор текстиля на окна доверьте профессионалу, либо используйте лаконичные шторы или легкие занавески. Так вы не перегрузите интерьер лишними деталями, и он будет выглядеть целостно.
3. Удлинители
Просчет необходимого количества выводов для розеток является одним из важных пунктов при проектировании кухни. Не стоит им пренебрегать. Определитесь заранее, какая техника, где и как будет использоваться на кухне. Накиньте к этому количеству еще три дополнительные розетки. Лучше у вас будет запас, нежели протянутые провода и удлинители по всей кухне, которые выдадут дешевизну и непродуманность вашего нового интерьера.
Решение: если ремонт уже давно сделан, а розеток не хватает, на помощь могут прийти аккуратные кабель-каналы или удлинители настольного монтажа.
4. Атрибуты стиральной машины
Несмотря на то, что стиральной машине место в ванной или прачечной комнате, в малогабаритных квартирах их иногда можно встретить и на кухнях. И, как следствие, все атрибуты стирки располагаются там же. А именно, корзины с бельем, комплекты средств для стирки и сушилка для белья. Не забывайте, что этим вещам здесь не место. Они не только портят интерьер, но еще и сами напитываются кухонными ароматами.
Решение: в идеале отдельная специально оборудованная комната. Если метраж ограничен, то сортируем хранение в ванной, прихожей и на балконе.
5. Магниты
Всегда помните, что аляповатые магниты внесут хаос и безвкусицу в любой интерьер. Поэтому холодильник, украшенный таким декором, явно не станет изюминкой вашей кухни, а скорее, наоборот.
Решение: если вы являетесь счастливым обладателем магнитов и не хотите с ними расставаться, то перенесите эти милые сердцу сувениры на специальную магнитную доску или стену, окрашенную магнитной краской.
6. Вентиляционная труба
А вы думали, что такой необходимый на кухне предмет, как вытяжка, может перечеркнуть красоту всего интерьера? Именно незамаскированная вентиляционная гофро-труба выдаст всю непродуманность ремонта. Помимо испорченного внешнего вида кухни, вы приобретаете бесконечные проблемы с уборкой. Такую трубу просто невозможно хорошо отмыть, так как при нажатии она проминается.
Решение: в идеале делать скрытую вентиляцию. Если это дорого или ремонт уже окончен, замените гофрированную трубу на гладкую и жесткую.