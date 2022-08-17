Охлаждение помещения через пол, стены и потолок

Uponor Renovis представляет собой гипсокартонную панель толщиной в 15 мм с интегрированными в нее охлаждающими трубами диаметром 9,9 мм. Панели доступны в нескольких разных размерах, их можно использовать для создания потолков и с более сложными контурами. Контуры, интегрированные в панели, соединяются между собой с помощью системы фитинга Uponor Quick & Easy. Панель Renovis прекрасно подходит и для настенного монтажа, что является хорошей альтернативой потолочному охлаждению в контексте производительности охлаждения.

С точки зрения охлаждения наиболее эффективным является охлаждение через потолок , и есть две возможности его организовать.

Как мы видим, чтобы достичь желаемого ощущения комфорта, поверхности, задействованные в охлаждении, не должны быть чрезмерно холодными.

Большая поверхность пола, стен или потолка обеспечивает большую долю лучистой составляющей, и поэтому если, например, температура поверхности пола 21°C, а воздуха в помещении 25°C, то оперативная температура, то есть ощущаемая человеком, будет около 23°C.

Этот же принцип действует и при охлаждении.

Поскольку на ощущение человеком тепла влияет и конвекция, и тепловое излучение, при оценке подходящей комнатной температуры важно учитывать обе эти составляющие. Например, в помещении с теплоизлучающими стеновыми отопительными панелями для достижения ощущения комфорта нужна более низкая температура воздуха, чем в помещении, где источником тепла являются радиаторы. Температура, учитывающая совместное действие излучения и температуры воздуха, называется оперативной температурой.

Комнатная температура, при которой человек чувствует себя комфортно, зимой и летом несколько отличается. Так, зимой наиболее комфортная комнатная температура колеблется в пределах 21-23°C, а в летнее время оптимальной считается температура 23-25°C.

Лучевое охлаждение пола имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными решениями: оно бесшумно, нет интенсивного движения воздуха и риска замерзнуть из-за слишком низкой температуры воздуха, нагнетаемого в помещение для охлаждения.

Используя панели Renovis, можно достичь холодильной мощности около 30 Вт/м².

Uponor Thermatop S предназначены для создания подвесных потолков. Это предварительно собранные на заводе панели, которые монтируются на потолок при помощи каркаса подвесного потолка. Панели располагаются непосредственно за гипсокартоном (рекомендуемая толщина гипсокартона – 10 мм), что обеспечивает хорошую отдачу холода. Как и в Renovis, в эти панели интегрированы 9,9-миллиметровые трубы охлаждения из материала PEX-A, соединяются панели между собой также аналогичным образом. Работа не сложная, и на создание потолка площадью около 80 м2 с панелями Thermatop у четырех рабочих уходит примерно один день.

Затем гипсокартон можно отделать в соответствии с пожеланиями – покрасить или оштукатурить.

Холодильная мощность Thermatop S составляет порядка 46 Вт/м².

Если мы хотим охлаждать помещение через существующий контур напольного отопления, полезно знать, что достигаемая через пол холодильная мощность зависит в основном от двух факторов: температуры воды, поступающей в пол, и конструкции самого пола.

Наилучшего результата охлаждения мы достигаем при каменных полах, в случае паркетных полов охлаждающий эффект несколько меньше.

Cкажем, температура воды, направляемой в пол, составляет 17°C, а температура воды, возвращающейся в тепловой насос, 20°C. При такой разнице температур мы получаем холодильную мощность при кафельных бетонных полах около 30 Вт/м² и при сухих паркетных полах 20 Вт/м².

Что следует учитывать при планировании охлаждения

Независимо от того, идет речь об охлаждении через потолок, стены или пол, очень важно знать, что в контуры нельзя направлять воду слишком низкой температуры. Причиной является точка росы и связанный с этим риск образования конденсата. Для предотвращения конденсации минимальная температура охлаждающей воды, циркулирующей в контурах, устанавливается не ниже 17°C.

Кроме того, нужно использовать систему автоматики для управления охлаждением – например, Uponor Smatrix Pulse.