Охлаждение помещения через пол, стены и потолок
Жаркие летние дни каждый год выводят на повестку дня тему охлаждения помещений. Широко распространено использование портативных кондиционеров и тепловых насосов „воздух-воздух“, меньше знают, что можно охлаждать помещения с помощью уже имеющихся труб водяного отопления пола или специальных стеновых или потолочных панелей.
Лучевое охлаждение пола имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными решениями: оно бесшумно, нет интенсивного движения воздуха и риска замерзнуть из-за слишком низкой температуры воздуха, нагнетаемого в помещение для охлаждения.
В качестве источника охлаждения прекрасно подходят тепловые насосы „воздух-вода“ с возможностью охлаждения.
Комнатная температура, при которой человек чувствует себя комфортно, зимой и летом несколько отличается. Так, зимой наиболее комфортная комнатная температура колеблется в пределах 21-23°C, а в летнее время оптимальной считается температура 23-25°C.
Поскольку на ощущение человеком тепла влияет и конвекция, и тепловое излучение, при оценке подходящей комнатной температуры важно учитывать обе эти составляющие. Например, в помещении с теплоизлучающими стеновыми отопительными панелями для достижения ощущения комфорта нужна более низкая температура воздуха, чем в помещении, где источником тепла являются радиаторы. Температура, учитывающая совместное действие излучения и температуры воздуха, называется оперативной температурой.
Этот же принцип действует и при охлаждении.
Большая поверхность пола, стен или потолка обеспечивает большую долю лучистой составляющей, и поэтому если, например, температура поверхности пола 21°C, а воздуха в помещении 25°C, то оперативная температура, то есть ощущаемая человеком, будет около 23°C.
Как мы видим, чтобы достичь желаемого ощущения комфорта, поверхности, задействованные в охлаждении, не должны быть чрезмерно холодными.
С точки зрения охлаждения наиболее эффективным является охлаждение через потолок, и есть две возможности его организовать.
Uponor Renovis представляет собой гипсокартонную панель толщиной в 15 мм с интегрированными в нее охлаждающими трубами диаметром 9,9 мм. Панели доступны в нескольких разных размерах, их можно использовать для создания потолков и с более сложными контурами. Контуры, интегрированные в панели, соединяются между собой с помощью системы фитинга Uponor Quick & Easy. Панель Renovis прекрасно подходит и для настенного монтажа, что является хорошей альтернативой потолочному охлаждению в контексте производительности охлаждения.
Используя панели Renovis, можно достичь холодильной мощности около 30 Вт/м².
Uponor Thermatop S предназначены для создания подвесных потолков. Это предварительно собранные на заводе панели, которые монтируются на потолок при помощи каркаса подвесного потолка. Панели располагаются непосредственно за гипсокартоном (рекомендуемая толщина гипсокартона – 10 мм), что обеспечивает хорошую отдачу холода. Как и в Renovis, в эти панели интегрированы 9,9-миллиметровые трубы охлаждения из материала PEX-A, соединяются панели между собой также аналогичным образом. Работа не сложная, и на создание потолка площадью около 80 м2 с панелями Thermatop у четырех рабочих уходит примерно один день.
Затем гипсокартон можно отделать в соответствии с пожеланиями – покрасить или оштукатурить.
Холодильная мощность Thermatop S составляет порядка 46 Вт/м².
Если мы хотим охлаждать помещение через существующий контур напольного отопления, полезно знать, что достигаемая через пол холодильная мощность зависит в основном от двух факторов: температуры воды, поступающей в пол, и конструкции самого пола.
Наилучшего результата охлаждения мы достигаем при каменных полах, в случае паркетных полов охлаждающий эффект несколько меньше.
Cкажем, температура воды, направляемой в пол, составляет 17°C, а температура воды, возвращающейся в тепловой насос, 20°C. При такой разнице температур мы получаем холодильную мощность при кафельных бетонных полах около 30 Вт/м² и при сухих паркетных полах 20 Вт/м².
Что следует учитывать при планировании охлаждения
Независимо от того, идет речь об охлаждении через потолок, стены или пол, очень важно знать, что в контуры нельзя направлять воду слишком низкой температуры. Причиной является точка росы и связанный с этим риск образования конденсата. Для предотвращения конденсации минимальная температура охлаждающей воды, циркулирующей в контурах, устанавливается не ниже 17°C.
Кроме того, нужно использовать систему автоматики для управления охлаждением – например, Uponor Smatrix Pulse.
Комнатные термостаты этой системы контролируют уровень влажности в каждом помещении, и если влажность воздуха в комнате приближается к точке, при которой возникает риск образования конденсата, автоматика замыкает контур охлаждения в этом помещении до тех пор, пока показатели влажности воздуха снова не достигнут безопасного уровня. Одновременно включается вентиляционное устройство или осушители воздуха, если они есть.
Иногда нужно дополнить систему отдельными датчиками влажности. Например, может потребоваться установка дополнительного датчика на магистральном трубопроводе за подвесным потолком или в коллекторном шкафу.
В настройках автоматики охлаждения при желании можно исключить помещения, которые мы не хотим охлаждать, – например, ванные комнаты.
В случае, если охлаждения потолка не хватает, автоматика Smatrix Pulse может работать и вместе с фанкойлами. Когда возникает необходимость в охлаждении, сначала охлаждение осуществляется через контуры пола или потолка, и если этого недостаточно, только затем включается фанкойл.
Решения для отопления и охлаждения Uponor можно приобрести во всех хорошо оснащенных магазинах сантехники – например, FEB, Onninen, Vennad Dahl и Hals Trading.
Подробности: www.uponor.ee