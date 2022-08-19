ФОТО | Как в школе: 4 простых совета по интерьеру домашнего офиса

Благодаря разным решениям можно создать рабочий уголок, в котором удобнее концентрироваться. Дизайнер интерьеров IKEA делится простыми приемами организации офисного уголка, чтобы единственным, на чем вы должны сосредоточиться во время работы, было исполнение поставленных задач.

Чистый и опрятный стол делает работу более продуктивной

Мотивация пропадает, как только вы не можете найти на столе нужных вещей. Не говоря уже о беспорядке и нехватке места, от одного только взгляда на стол поднимается давление. Чтобы оставаться максимально продуктивным, работая дома, вам нужно организовать свой рабочий стол и найти место для всего.

„Решения для хранения играют определенную роль в повышении продуктивности. Они гарантируют, что необходимые предметы будут в пределах досягаемости. С помощью таких решений письменный стол будет в порядке, что особенно важно, если он находится в гостиной“, - сказал Педро Кастро, глава отдела самостоятельного дизайна IKEA. Ящики разного размера, ящики для документов и другие органайзеры для стола здесь пригодятся и помогут быстро разложить все по своим местам в конце рабочего дня, чтобы с утра было гораздо проще приступить к работе. Кроме того, они хорошо выглядят.

Настольные органайзеры, подобные этим, в небольших помещениях очень полезны. Ящики для документов занимают место в первую очередь за счет высоты, а с этими выдвижными ящиками вы можете удобно получить доступ к важным вещам. Также можно сэкономить место на столе, если с умом использовать стены и прикрепить к ним, например, газетную стойку. Ее можно свободно разместить и в шкафу.

Расширить рабочую зону за счет стен

Рабочее пространство не заканчивается за письменным столом. Если письменный стол организован, стоит прикрепить к стене перфорированную доску или полку. Она позволит разместить вещи и одновременно украсит рабочее пространство.