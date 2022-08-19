ФОТО | Как в школе: 4 простых совета по интерьеру домашнего офиса
Вспоминая школьные годы, у многих осталось чувство, что осень приносит новое начало. Новые школьные принадлежности, более организованная парта и новый стул готовы встретить новый сезон. Почему нельзя использовать те же приемы, работая дома? Это не обязательно означает приобретение новой мебели, достаточно даже незначительных обновлений.
Благодаря разным решениям можно создать рабочий уголок, в котором удобнее концентрироваться. Дизайнер интерьеров IKEA делится простыми приемами организации офисного уголка, чтобы единственным, на чем вы должны сосредоточиться во время работы, было исполнение поставленных задач.
Чистый и опрятный стол делает работу более продуктивной
Мотивация пропадает, как только вы не можете найти на столе нужных вещей. Не говоря уже о беспорядке и нехватке места, от одного только взгляда на стол поднимается давление. Чтобы оставаться максимально продуктивным, работая дома, вам нужно организовать свой рабочий стол и найти место для всего.
„Решения для хранения играют определенную роль в повышении продуктивности. Они гарантируют, что необходимые предметы будут в пределах досягаемости. С помощью таких решений письменный стол будет в порядке, что особенно важно, если он находится в гостиной“, - сказал Педро Кастро, глава отдела самостоятельного дизайна IKEA. Ящики разного размера, ящики для документов и другие органайзеры для стола здесь пригодятся и помогут быстро разложить все по своим местам в конце рабочего дня, чтобы с утра было гораздо проще приступить к работе. Кроме того, они хорошо выглядят.
Настольные органайзеры, подобные этим, в небольших помещениях очень полезны. Ящики для документов занимают место в первую очередь за счет высоты, а с этими выдвижными ящиками вы можете удобно получить доступ к важным вещам. Также можно сэкономить место на столе, если с умом использовать стены и прикрепить к ним, например, газетную стойку. Ее можно свободно разместить и в шкафу.
Расширить рабочую зону за счет стен
По словам дизайнера интерьеров, существует множество решений, помогающих максимально эффективно использовать пространство, и офис не исключение. „Настенные полки выглядят стильно и хорошо подходят над простым письменным столом без ящиков. И идеально подходят для размещения книг“, - сказал дизайнер.
Еще больше комфорта
Есть также способы сделать продолжительный рабочий день более эргономичным, не меняя стол и стул. Дизайнер интерьера рекомендует различные аксессуары, такие как подушка из пены с эффектом памяти, что делает любое кресло удобным. А также подставка для монитора с выдвижными ящиками, которая поднимает компьютер выше и тем самым снимает напряжение с плеч и шеи.
Вдохновляйтесь деталями
„При обустройстве комнаты подумайте о вдохновляющих деталях, которые также пробуждают к творчеству. Помимо расписания и напоминаний, прикрепляйте к перфокарте свои любимые фотографии и цитаты. Так вы превращаете доску в источник вдохновения. Добавьте цветы и растения на настенную полку. Пусть идеи увлекают вас“, - советует дизайнер.