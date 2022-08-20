20.08.2022, 08:00
Дождались! Что предложит первый открывающийся в Эстонии магазин IKEA?
Построенный недалеко от Курна магазин IKEA, площадь которого составила 30 000 квадратных метров, предложит почти 9000 товаров для дома. В ресторане, который распахнет двери в торговом комплексе, можно будет отведать разные блюда, в том числе знаменитые шведские фрикадельки. Менеджер по продажам в странах Балтии Ян Стрикланд заверил, что благодаря открытию магазина жителям Эстонии станут еще более доступными товары для обустройства дома по недорогим ценам.