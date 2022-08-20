Дождались! Что предложит первый открывающийся в Эстонии магазин IKEA?

Построенный недалеко от Курна магазин IKEA, площадь которого составила 30 000 квадратных метров, предложит почти 9000 товаров для дома. В ресторане, который распахнет двери в торговом комплексе, можно будет отведать разные блюда, в том числе знаменитые шведские фрикадельки. Менеджер по продажам в странах Балтии Ян Стрикланд заверил, что благодаря открытию магазина жителям Эстонии станут еще более доступными товары для обустройства дома по недорогим ценам.

„Возводя таллиннский магазин IKEA мы руководствовались нашими обширными познаниями, касающимися обустройства дома, а также потребностями жителей Эстонии. Для того чтобы лучше их понимать, мы проводили опросы и исследования. Поэтому мы уверены, что клиенты IKEA найдут в магазине не только практические решения и товары для обустройства дома, но и идеи для вдохновения, благодаря которым их дома станут еще уютнее“, - сказал Стрикланд. В прошлом году он говорил о том, что открытие магазина обойдется примерно в 23 миллиона евро.