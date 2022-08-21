Как быстро продать недвижимость: народные приметы

По примете жилье продастся быстро, если сказать бывшему месту жительства слова благодарности и попросить радушно принять новых хозяев.

Ускорить продажу поможет мытье полов. По примете чистое жилище с радостью примет новых жильцов и привлечет потенциальных покупателей.

Привлечь богатого покупателя помогут монетки, припрятанные в каждой комнате в укромных местах.

Примета гласит, что разглашать намерение о продаже недвижимости не стоит, чтобы никто из окружения не сглазил сделку.

Народная мудрость гласит, что продажа будет быстрой, если выставлять объявления и заключать сделки в период, когда Луна убывает.

Ускорить продажу жилья поможет яркий букет желтых цветов. По примете притянуть покупателя помогут яркие подсолнухи или золотые шары.

Быстро продать свое жилье получится, если обойти дом против часовой стрелки трижды, кланяясь каждому углу.

Примета гласит, что продать жилье получится, если попросить помощи у домового и обязательно забрать его в новый дом.

Продажа будет удачной и быстрой, если потенциальный покупатель присядет в продаваемом жилище.