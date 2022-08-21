Полезные советы
21.08.2022, 12:15

Как быстро продать недвижимость: народные приметы

 
ФОТО: Pixabay

Быстро продать квартиру, дом или иную недвижимость не всегда удается. Найти покупателей за короткий срок и совершить выгодную сделку помогут народные приметы. Мудрость наших предков не теряет актуальности по сей день, и их советы будут полезны тем, кто отчаялся искать покупателей, пишет dailyhoro.ru.

Существует множество уловок и хитростей, чтобы побыстрее продать свою недвижимость. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, как с помощью народных примет привлечь потенциального покупателя и не пожалеть о сделке. Благодаря ценным советам удастся сэкономить время, не наткнуться на мошенников и с легкостью продать свое имущество.

  • По примете жилье продастся быстро, если сказать бывшему месту жительства слова благодарности и попросить радушно принять новых хозяев.

  • Ускорить продажу поможет мытье полов. По примете чистое жилище с радостью примет новых жильцов и привлечет потенциальных покупателей.

  • Привлечь богатого покупателя помогут монетки, припрятанные в каждой комнате в укромных местах.

  • Примета гласит, что разглашать намерение о продаже недвижимости не стоит, чтобы никто из окружения не сглазил сделку.

  • Народная мудрость гласит, что продажа будет быстрой, если выставлять объявления и заключать сделки в период, когда Луна убывает.

  • Ускорить продажу жилья поможет яркий букет желтых цветов. По примете притянуть покупателя помогут яркие подсолнухи или золотые шары.

  • Быстро продать свое жилье получится, если обойти дом против часовой стрелки трижды, кланяясь каждому углу.

  • Примета гласит, что продать жилье получится, если попросить помощи у домового и обязательно забрать его в новый дом.

  • Продажа будет удачной и быстрой, если потенциальный покупатель присядет в продаваемом жилище.

  • Продажа недвижимости не доставит хлопот, если у двери повесить подкову или поставить фигурку лошади.

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