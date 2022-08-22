Как уменьшить счета за отопление? Полезные советы

Если в вашем жилище еще не установлен термостат, то определенно стоит задуматься о его покупке. Есть разные возможности, но обычно жилые помещения оборудуют термостатом с механическим вентилем, который индивидуально устанавливают на радиаторы в каждой комнате. С помощью терморегулятора такого типа можно настроить нужную температуру в каждой комнате, однако при этом потребуется больше времени для прогрева помещений. Так как регулировка происходит вручную, о ней нередко забывают.

Один из советов обслуживающим компаниям или самим квартировладельцам — вместе проявив инициативу, уменьшить температуру отопления на теплоузле. При снижении этой температуры всего на один градус, экономия составит примерно 5% от расходов на отопление, что в долгосрочной перспективе даст заметную экономию. Правда, следует помнить, что в первую очередь надо думать о своем здоровье и самочувствии, поэтому температуру ни в коем случае не следует уменьшать слишком сильно“, – говорит Ласе.

„Ожидаемое повышение цен на отопление уже сейчас доставляет головную боль не одному человеку. Особенно обеспокоены те квартировладельцы, жилые помещения которых отапливаются с помощью центрального отопления, а на установленных радиаторах отопления нет термостата с механическим вентилем“, - советует менеджер по продуктам страхования имущества и физических лиц Gjensidige Latvija Кития Ласе.

Хотя может показаться, что у владельцев квартир с центральным отоплением ограниченные возможности влиять на счета за отопление в холодные месяцы, это не невозможно.

Люди, использующие для отопления своего жилья дрова, гранулы, газ или другие индивидуально регулируемые системы, могут сами влиять на уровень тепла в доме.

В наше время доступен широкий выбор электронных термостатов. В отличие от механических, эти термостаты более точные и эффективные, так как позволяют регулировать температуру с точностью вплоть до 0.1 градуса. С помощью такого термостата также можно запрограммировать конкретную температуру в каждой комнате во время своего отсутствия или в ночное время, что значительно изменит расходы на отопление.

Термостат можно настроить в зависимости от использования комнаты и длительности ежедневного пребывания в ней. Уходя из дома, температуру можно понизить на два-три градуса. Так же можно поступить и ночью, когда отправляетесь спать, и изменения температуры не столь чувствительны. Можно настроить температуру для каждой комнаты, например, сделав ее теплее в гостиной, если вы проводите там больше всего времени. Между тем в спальне температуру можно установить ниже, если ночью приятнее спать в прохладном помещении.

Заделайте щели в окнах, дверях и полах

Независимо от типа жилища, важно убедиться, что оно утеплено, и что в жилых помещениях нет лишних щелей, через которые может уходить теплый воздух. Проверьте свои окна, не проходит ли через оконные рамы холодный воздух. Такая проблема чаще всего бывает в жилых помещениях со старыми деревянными окнами.

Постарайтесь закрыть щели, используя резиновые прокладки, наклеив их на внутреннюю сторону оконной рамы, а в случае необходимости и вдоль стекла.

Двери тоже могут влиять на комнатную температуру. Как и в окнах, в дверях также могут быть щели, которые лучше заделать. Вплотную к двери можно положить ковер, что остановит поток воздуха через нее. Проверьте также края двери. Если чувствуете, что через дверной проем сильно дует, то для обработки дверей можно использовать те же резиновые прокладки, что и для окон.