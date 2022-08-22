Висеть — и никаких гвоздей. Как закрепить декор на стене
Молотку, бечевке и паре шурупов придумано немало инновационных альтернатив и идей. Какие крепления существуют, для каких целей они лучше всего подходят и какие у каждого из них достоинства или недостатки, рассказывает Houzz.ru.
ВЕС, ЦЕНА, ПСИХИКА
Выбор крепления зависит от многих факторов, но ключевых всего три:
► Вес изображения: фотография на пенокартоне и холст в массивной раме требуют разных креплений.
►Итоговая цена креплений. Особенно критична в случае, если предполагается развеска группы изображений.
►Ваша психологическая готовность к „порче стен“: вдруг я передумаю и захочу снять все эти украшения — ведь дырки останутся.
КРЕПЛЕНИЯ БЕЗ СЛЕДОВ
Дешевый способ
Находка офисных работников и жильцов съемных квартир, которым хозяева запрещают дырявить стены, — клейкая масса Bostik Quelyd Blu Tack. Состав, напоминающий пластилин или жвачку, нужно немного согреть, размяв в руках, и приклеить на фоторамку. Затем всю эту конструкцию прижать к стене. Для удаления следов пластика со стены производитель советует использовать тот же состав.
Очень привлекательная цена как раз и отталкивает многих покупателей: а не отклеится ли со временем? — Не отклеится.
Но!
Только, если вы купите продукт проверенного производителя (Quelyd зарекомендовал себя как один из ведущих игроков по производству обойного клея, например — это весьма уважаемая компания).
И если выполните все ограничения по весу: для тяжелых шедевров такой способ не применяют — только для одиночных небольших рамок.
Дорогой способ
Можно оставить стены неповрежденными, если использовать крючки на липучках Command 3M. Они способны выдерживать вес до 2 кг. В комплект входят крючок и две монтажные полоски.
Минус в том, что такие чудо-крючки практически не дружат с виниловыми обоями. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по частоте размещения полосок на картине — для больших фотополотен набор креплений может обойтись недешево. Довольно накладно, если вам нужно повесить 10 изображений.
БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ
Можно обойтись вообще без креплений: большие рамы, расставленные в произвольном порядке вдоль стены добавят интерьеру творческой небрежности.
Если есть полки — смело базируйте свою фотогалерею на них. Здесь важно именно „прислонить“ фото к стене, а не использовать настольные фоторамки с ножкой-подставкой: эффект от такого расположения будет несколько другим.
Этот подход открыт любым идеям: широкоформатную фотокартину можно поставить на спинку дивана, комод, камин или разместить на мольберте.
КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Сверлим стену
Сейчас практически все фотолаборатории при печати вашей фотографии на любом материале оснащают изделие креплением. Вам понадобится только „организовать шуруп“, на который вы сможете повесить рамку. Надежно и безапелляционно закрепить фотографию на стене поможет дрель.
Сверлим, вставляем дюбель, шуруп, вешаем фотокартину. Все просто, но может потребоваться грубая мужская сила.
Без „дырок“
Минимизировать вред стене помогут крючки Toly. Они оставят на поверхности практически не заметные отверстия, зато прикрепить их можно без использования дрели. И мужчин, если верить демо-ролику.
Крючок крепится к стене (бетон, кирпич, гипсокартон, дерево) стальными закаленными гвоздями. Гвозди идут в комплекте с крючком, вам ничего не придется покупать дополнительно. Гвозди забиваются в стену обычным молотком. Отслужив свое, крючок снимается, а тончайшие гвоздики просто вытаскиваются из стены.
Самый продвинутый гаджет выдерживает нагрузку до 10 кг.
Минусы: пластиковый крючок имеет довольно внушительный размер и не слишком презентабельный дизайн. Чаще всего такие крючки прибивают под потолочным плинтусом и спускают леску по стене на нужный уровень размещения фотографий.
Подвесные системы
Такие вы наверняка видели в галереях и на выставках. Их адаптированный вариант можно использовать и в домашнем интерьере. Подвесные системы представляют собой рельс или трек, закрепленный либо на потолке, либо на стене на границе с потолком.
На рельс при помощи штатных креплений фиксируется трос с крючком для фотополотна. Преимущество подвесной системы в том, что вы можете свободно перемещать картины вдоль стены, а также регулировать высоту подвеса, создавая необходимый композиционный эффект.
Совет: Выбирайте рельсы с возможностью грунтования и последующего окрашивания — такие вы сможете декорировать в цвет стен.
Подвесная система выдерживает серьезные нагрузки. Ну и, конечно, выглядит все это солидно, по-галерейному, как у настоящих коллекционеров.
В зависимости от веса изображения в раме и стиля вашего интерьера, вы можете выбрать в качестве подвеса металлический стержень, металлический же трос или леску. Стоит ли говорить, что из всех разновидностей крепления эта — самая дорогостоящая!