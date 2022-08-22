Висеть — и никаких гвоздей. Как закрепить декор на стене

ВЕС, ЦЕНА, ПСИХИКА

Выбор крепления зависит от многих факторов, но ключевых всего три:

► Вес изображения: фотография на пенокартоне и холст в массивной раме требуют разных креплений.

►Итоговая цена креплений. Особенно критична в случае, если предполагается развеска группы изображений.

►Ваша психологическая готовность к „порче стен“: вдруг я передумаю и захочу снять все эти украшения — ведь дырки останутся.

КРЕПЛЕНИЯ БЕЗ СЛЕДОВ

Дешевый способ

Находка офисных работников и жильцов съемных квартир, которым хозяева запрещают дырявить стены, — клейкая масса Bostik Quelyd Blu Tack. Состав, напоминающий пластилин или жвачку, нужно немного согреть, размяв в руках, и приклеить на фоторамку. Затем всю эту конструкцию прижать к стене. Для удаления следов пластика со стены производитель советует использовать тот же состав.

Очень привлекательная цена как раз и отталкивает многих покупателей: а не отклеится ли со временем? — Не отклеится.

Но!

Только, если вы купите продукт проверенного производителя (Quelyd зарекомендовал себя как один из ведущих игроков по производству обойного клея, например — это весьма уважаемая компания).

И если выполните все ограничения по весу: для тяжелых шедевров такой способ не применяют — только для одиночных небольших рамок.

Дорогой способ

Можно оставить стены неповрежденными, если использовать крючки на липучках Command 3M. Они способны выдерживать вес до 2 кг. В комплект входят крючок и две монтажные полоски.

Минус в том, что такие чудо-крючки практически не дружат с виниловыми обоями. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по частоте размещения полосок на картине — для больших фотополотен набор креплений может обойтись недешево. Довольно накладно, если вам нужно повесить 10 изображений.

БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

Можно обойтись вообще без креплений: большие рамы, расставленные в произвольном порядке вдоль стены добавят интерьеру творческой небрежности.