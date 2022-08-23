В домах европейцев зимой будет непривычно холодно. Это опасно для здоровья?(2)
Европейцам придется экономить на российском газе. Чем это грозит? Публикуем разбор от Meduza.
Что случилось?
Чтобы постепенно отказаться от поставок российского газа, в европейских странах стараются использовать разные подходы, в том числе снижение температуры воздуха в домах зимой до 18 °С. А летом — ограничение использования кондиционеров, что, в свою очередь, естественным образом повлечет за собой повышение температуры в домах. Примерно те же цели ставились на 2030 год и в недавнем докладе Международного энергетического агентства, для того чтобы не допустить критического развития глобального потепления.
Это вообще нормально?
В целом да. 18 °С в жилых помещениях официально считаются допустимыми или даже рекомендованными разными организациями, в том числе в России, причем в России разрешается, чтобы по ночам температура опускалась до 15 °С. Во всех этих случаях речь идет именно о жилых помещениях, где люди подолгу могут особенно не двигаться; в помещениях, где люди работают физически, нормально поддерживать температуру 13 °С.
Более того, по данным разных исследований, в Великобритании, например, средняя температура в домах уже довольно низкая (хотя и более высокая по сравнению с XX веком) — 19–21 °С. В Швеции — 21-22 °С. В Германии — от 16 °С в спальне до 21 °С в гостиной (однако арендодатели должны поддерживать зимой температуру 20–22 °С). Какой бы то ни было российской статистики нам найти не удалось, однако в Московской объединенной энергетической компании, которая обеспечивает отопление в Москве, говорят, что в городских квартирах традиционно поддерживается температура 24-25 °С.
Низкая температура в помещении может вредить здоровью, только если речь идет о температуре меньше 18 °С — тогда, по всей видимости, повышается артериальное давление, увеличивается смертность и возрастают риски развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, не говоря уже о переохлаждении. Снижение температуры может повлиять также на людей с холодовой крапивницей — у некоторых из них даже комнатная температура провоцирует развитие симптомов.
То есть такое снижение температуры не вредно для здоровья?
Для здоровья большинства людей — нет.
Возможно, людям с некоторыми хроническими заболеваниями и состояниями (астмой, хронической обструктивной болезнью легких) и людям старшего возраста нужно находиться при температуре немного более высокой, чем 18 °С. В частности, потому, что у людей старшего возраста хуже терморегуляция, им может быть сложнее заметить, что они переохладились, встать и надеть что-то теплое или прибавить отопление. И хотя хороших данных, которые бы подтверждали эффективность небольшого увеличения температуры в домах этих людей, нет, британские специалисты рекомендуют как минимум людям старшего возраста рассмотреть такой вариант.
Все остальные люди при 18 °С, безусловно, могут испытывать дискомфорт, но и только. И к такой окружающей среде можно адаптироваться. Более того, считается, что люди от года до 64 лет без хронических заболеваний могут хорошо себя чувствовать и при немного более низкой температуре при условии, что в течение дня они достаточно активны, а по ночам укрываются теплым одеялом.
У температур ближе к нижней границе нормы есть и плюсы. Например, риск развития синдрома внезапной детской смерти повышается, если младенец перегревается. При этом, к сожалению, обоснованных рекомендаций, какую именно температуру поддерживать, тут нет.
А проветривать при такой низкой температуре нужно?
Проветривать нужно все равно, чтобы воздух в помещении оставался чистым (разумеется, если окна не выходят на шоссе — тогда, вероятно, помогут очистители воздуха или приточная вентиляция с фильтром). Делать это рекомендуется, когда вам становится душно. В принципе, 15–20 минут пару раз в день может хватить.
А какой может быть самая высокая (и при этом не опасная) температура в помещении?
В России это 24–26 °С в холодное время года и 28 °С — в теплое. В докладе Международного энергетического агентства предлагаются такие нормы — 24-25 °С. То есть на таком уровне кондиционеры должны в среднем поддерживать температуру воздуха.
При такой температуре у большинства людей проблем быть не должно, тем более что по-прежнему остается возможность адаптироваться. Однако в некоторых случаях повышение привычной температуры воздуха может плохо сказаться на здоровье.
Например, при рассеянном склерозе у большинства людей даже небольшое повышение температуры тела может привести к ухудшению симптомов. Поэтому в пациентских организациях считают, что лучше находиться в помещении, где температура не выше 20 °С, чтобы не перегреваться.
Вы говорите, что люди могут адаптироваться. Но как?
Постепенно. И к жаре, и к холоду можно привыкнуть. К жаре люди привыкают за неделю-две. Для этого нужно день за днем увеличивать количество времени, которое вы проводите на жаре. В помещении это значит постепенно уменьшать активность работы кондиционера.
Чтобы привыкнуть к холоду, нужно закаляться (да, это работает, но, судя по всему, не для профилактики ОРВИ). Начать можно прямо сейчас, только делать это важно регулярно, иначе эффект сойдет на нет.