В домах европейцев зимой будет непривычно холодно. Это опасно для здоровья?

То есть такое снижение температуры не вредно для здоровья?

Низкая температура в помещении может вредить здоровью, только если речь идет о температуре меньше 18 °С — тогда, по всей видимости, повышается артериальное давление, увеличивается смертность и возрастают риски развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, не говоря уже о переохлаждении. Снижение температуры может повлиять также на людей с холод овой крапивницей — у некоторых из них даже комнатная температура провоцирует развитие симптомов.

Более того, по данным разных исследований, в Великобритании, например, средняя температура в домах уже довольно низкая (хотя и более высокая по сравнению с XX веком) — 19–21 °С. В Швеции — 21-22 °С. В Германии — от 16 °С в спальне до 21 °С в гостиной (однако арендодатели должны поддерживать зимой температуру 20–22 °С). Какой бы то ни было российской статистики нам найти не удалось, однако в Московской объединенной энергетической компании, которая обеспечивает отопление в Москве, говорят, что в городских квартирах традиционно поддерживается температура 24-25 °С.

В целом да. 18 °С в жилых помещениях официально считаются допустимыми или даже рекомендованными разными организациями, в том числе в России, причем в России разрешается, чтобы по ночам температура опускалась до 15 °С. Во всех этих случаях речь идет именно о жилых помещениях, где люди подолгу могут особенно не двигаться; в помещениях, где люди работают физически, нормально поддерживать температуру 13 °С.

Чтобы постепенно отказаться от поставок российского газа, в европейских странах стараются использовать разные подходы, в том числе снижение температуры воздуха в дом ах зимой до 18 °С. А летом — ограничение использования кондиционеров, что, в свою очередь, естественным образом повлечет за собой повышение температуры в домах. Примерно те же цели ставились на 2030 год и в недавнем докладе Международного энергетического агентства, для того чтобы не допустить критического развития глобального потепления.

Для здоровья большинства людей — нет.

Возможно, людям с некоторыми хроническими заболеваниями и состояниями (астмой, хронической обструктивной болезнью легких) и людям старшего возраста нужно находиться при температуре немного более высокой, чем 18 °С. В частности, потому, что у людей старшего возраста хуже терморегуляция, им может быть сложнее заметить, что они переохладились, встать и надеть что-то теплое или прибавить отопление. И хотя хороших данных, которые бы подтверждали эффективность небольшого увеличения температуры в домах этих людей, нет, британские специалисты рекомендуют как минимум людям старшего возраста рассмотреть такой вариант.

Все остальные люди при 18 °С, безусловно, могут испытывать дискомфорт, но и только. И к такой окружающей среде можно адаптироваться. Более того, считается, что люди от года до 64 лет без хронических заболеваний могут хорошо себя чувствовать и при немного более низкой температуре при условии, что в течение дня они достаточно активны, а по ночам укрываются теплым одеялом.

У температур ближе к нижней границе нормы есть и плюсы. Например, риск развития синдрома внезапной детской смерти повышается, если младенец перегревается. При этом, к сожалению, обоснованных рекомендаций, какую именно температуру поддерживать, тут нет.

А проветривать при такой низкой температуре нужно?

Проветривать нужно все равно, чтобы воздух в помещении оставался чистым (разумеется, если окна не выходят на шоссе — тогда, вероятно, помогут очистители воздуха или приточная вентиляция с фильтром). Делать это рекомендуется, когда вам становится душно. В принципе, 15–20 минут пару раз в день может хватить.

А какой может быть самая высокая (и при этом не опасная) температура в помещении?

В России это 24–26 °С в холодное время года и 28 °С — в теплое. В докладе Международного энергетического агентства предлагаются такие нормы — 24-25 °С. То есть на таком уровне кондиционеры должны в среднем поддерживать температуру воздуха.

При такой температуре у большинства людей проблем быть не должно, тем более что по-прежнему остается возможность адаптироваться. Однако в некоторых случаях повышение привычной температуры воздуха может плохо сказаться на здоровье.

Например, при рассеянном склерозе у большинства людей даже небольшое повышение температуры тела может привести к ухудшению симптомов. Поэтому в пациентских организациях считают, что лучше находиться в помещении, где температура не выше 20 °С, чтобы не перегреваться.

Вы говорите, что люди могут адаптироваться. Но как?

Постепенно. И к жаре, и к холоду можно привыкнуть. К жаре люди привыкают за неделю-две. Для этого нужно день за днем увеличивать количество времени, которое вы проводите на жаре. В помещении это значит постепенно уменьшать активность работы кондиционера.

Чтобы привыкнуть к холоду, нужно закаляться (да, это работает, но, судя по всему, не для профилактики ОРВИ). Начать можно прямо сейчас, только делать это важно регулярно, иначе эффект сойдет на нет.