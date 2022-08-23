Малыш становится школьником: как полностью преобразить детскую комнату
Поход в школу привносит в жизнь ребенка большие перемены, и вместе с ребенком должна меняться и детская комната. Бывшая страна игр и волшебства становится пространством, способствующим обучению, которое должно быть эргономичным и практичным, по-прежнему удобным для ребенка и веселым. Дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут дает рекомендации, как обставить комнату школьника.
При оформлении детской комнаты самое важное – избежать распространенных ошибок. Во-первых, родители склонны обставлять комнату исходя из собственных ожиданий, а не из пожеланий и потребностей ребенка. По достижении школьного возраста ребенок обычно уже имеет достаточно четкое представление о том, какой должна быть его комната. При необходимости его пожелания можно попробовать направить в определенную сторону исходя из практичности, однако при обстановке комнаты все равно стоит исходить прежде всего из пожеланий и предпочтений ее непосредственного жильца, а не из своих собственных.
Во-вторых, нередко родители полагают, что раз по мере роста детей их потребности меняются, то на материалах и предметах обстановки можно экономить. На самом деле, для детской комнаты стоит выбирать как можно более безопасные, надежные и качественные материалы и предметы мебели, а также следует подумать о решениях, которые смогут расти вместе с ребенком. Естественно, не нужно полностью все переделывать и менять всю мебель через каждый год – это плохо отразится как на природе, так и на собственном кошельке. Скорее, стоит сразу же инвестировать больше и подумать о решениях, которые будет проще изменять. Совершенно естественно, что малыш будет хотеть видеть в своей комнате мультяшных героев, а подросток – поп-идолов, но для этого не обязательно заново оклеивать комнату обоями и покупать новую мебель – скорее можно использовать наклейки для мебели и стен или постеры в рамках, или же тематическое постельное белье. При этом в идеале мебель должна быть изготовлена из качественного материала и в нейтральном тоне, а также позволять комплектовать ее заново. Производители предлагают все больше кроватей, столов и мест для хранения, которые можно адаптировать и увеличивать по мере роста ребенка. Самым практичным строительным материалом в комнате ребенка является фанера или цельное дерево.
Самое важное трио комнаты школьника – стол, стул и светильник
Нередко родители обустраивают свой домашний офис прямо на кухонном столе или на диване жилой комнаты, однако в комнате растущего и развивающегося ребенка обязательно должен иметься эргономически подходящий стол и рабочий стул. В случае как стола, так и стула важна правильная высота, и поэтому по возможности стоит выбрать мебель с регулируемыми ножками. Ребенку должно быть удобно сидеть за столом, и под рукой у него должен находиться как практичный и вместительный комод, так и открытая полка. Важно, чтобы в ящиках и на полках можно было хранить все необходимое для школы – учебники и тетради, карандаши и линейки, художественные принадлежности и калькулятор. Крышка стола должна быть достаточно широкой, чтобы на ней помещался как компьютер и клавиатура, так и тетради и принадлежности для письма. К столу при желании можно привинтить пару практичных вешалок, на которые можно повесить, например, школьный рюкзак или сумку со спортивной одеждой. Комод лучше всего выбрать на колесах, и тогда его будет удобно перемещать.
Предлагаемые каждой отдельной комнатой возможности различаются, однако желательно расположить письменный стол рядом с окном. Так как зимой темнеет достаточно рано, помимо общего освещения в комнате нужно предусмотреть и местный светильник, расположенный на столе ребенка. Он должен позволять ребенку читать учебник или писать в тетради, сберегая глаза, и свет не должен ослеплять ребенка или быть слишком ярким. Кроме светильника, стоящего на столе, в комнате ребенка стоит оставить способствующий играм общий светильник, а для ночного времени можно предусмотреть ночную лампу с мягким светом, которую ребенок сможет самостоятельно зажечь из своей кровати.
Игровое пространство должно остаться
Школьнику требуется меньше игрового пространства, чем малышу, однако возможность играть в комнате должна остаться. Игровое пространство может быть небольшим, но обязательно удобным и способствующим сну. По возможности в комнате стоит предусмотреть различные зоны для учебы, игры и сна. Их можно визуально разделить, например, с помощью умной расстановки мебели или различных цветов. Лучше всего оформить комнату в нейтральных или мягких тонах, так как яркие цвета будут мешать учебе и сну. При желании дополнительные цвета в комнату можно добавить с помощью, например, текстиля или других деталей.
Если в комнате не слишком много пространства, можно купить кровать, под которой поместится письменный стол или детский шкаф-гардероб. Кровать не обязательно устанавливать у стены – иногда практичнее поставить ее поперек стены. Если у вас имеется желание и умение самостоятельно мастерить мебель, можно построить стенную секцию, внутри которой будут помещаться кровать, письменный стол, ящики и шкаф.
Для школьника хороший сон важен столь же, как и хорошая учебная среда. Родителям стоит инвестировать в качественные занавески или, например, в затемняющее руло. Кроме того, стоит приобрести предметы, которые способствовали бы организованности и предотвращали возникновение беспорядка, так как школьник все еще является маленьким человеком, который во время игры может натворить что угодно. Для хранения вещей следует предусмотреть ящики и коробки различных размеров, изготовленные из дерева или текстиля. Кроме того, практичным в детской комнате будет и прозрачный пластик, позволяющий хорошо видеть содержимое ящика.
Все вещи нужно выбирать вместе с ребенком, одновременно направляя и вовлекая его. Комната будет радовать ребенка намного больше, если при ее обстановке он участвовал в выборе цветов, мебели и отдельных деталей.