Малыш становится школьником: как полностью преобразить детскую комнату

При оформлении детской комнаты самое важное – избежать распространенных ошибок. Во-первых, родители склонны обставлять комнату исходя из собственных ожиданий, а не из пожеланий и потребностей ребенка. По достижении школьного возраста ребенок обычно уже имеет достаточно четкое представление о том, какой должна быть его комната. При необходимости его пожелания можно попробовать направить в определенную сторону исходя из практичности, однако при обстановке комнаты все равно стоит исходить прежде всего из пожеланий и предпочтений ее непосредственного жильца, а не из своих собственных.

Во-вторых, нередко родители полагают, что раз по мере роста детей их потребности меняются, то на материалах и предметах обстановки можно экономить. На самом деле, для детской комнаты стоит выбирать как можно более безопасные, надежные и качественные материалы и предметы мебели, а также следует подумать о решениях, которые смогут расти вместе с ребенком. Естественно, не нужно полностью все переделывать и менять всю мебель через каждый год – это плохо отразится как на природе, так и на собственном кошельке. Скорее, стоит сразу же инвестировать больше и подумать о решениях, которые будет проще изменять. Совершенно естественно, что малыш будет хотеть видеть в своей комнате мультяшных героев, а подросток – поп-идолов, но для этого не обязательно заново оклеивать комнату обоями и покупать новую мебель – скорее можно использовать наклейки для мебели и стен или постеры в рамках, или же тематическое постельное белье. При этом в идеале мебель должна быть изготовлена из качественного материала и в нейтральном тоне, а также позволять комплектовать ее заново. Производители предлагают все больше кроватей, столов и мест для хранения, которые можно адаптировать и увеличивать по мере роста ребенка. Самым практичным строительным материалом в комнате ребенка является фанера или цельное дерево.

Самое важное трио комнаты школьника – стол, стул и светильник